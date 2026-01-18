Episodio 5: De la corrupción a la descomposición de la democracia

    Tiranía. Ilustración: Calderón/Grupo Detona

Plácido Garza DETONA El ciclo fraguado por Lula e ideologizado por Fidel (socialismo, terrorismo, narco Estados, corrupción) culmina en 2026 con la descomposición de la democracia en tiranías abiertas y simuladas

Caracas, Venezuela.-

Estados Unidos abandonó su lucha contra el narcoterrorismo en el continente americano, cuando George W. Bush emprendió una feroz persecución contra Bin Laden, tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de NY.

La cacería la terminó su sucesor, Barack Obama la madrugada del 2 de mayo mayo de 2011 en Pakistán, con el asesinato de Bin Laden.

Pero esos diez años, EEUU llevó a cabo varias intervenciones militares en Medio Oriente, que incluyeron la Operación Libertad Duradera en Irak y la invasión a Afganistán, que buscaba derrocar a Al Qaeda y expulsar del poder a los talibanes.

Estas acciones tuvieron un impacto significativo en la geopolítica global, tema que forma parte de los 5 ejes de análisis y discusión del Foro Económico (y político) de Davos, que se realizará en el esquiadero suizo del 19 al 23 de enero, del que me ocuparé a partir de mañana y al que por cierto, asiste Trump con una gran comitiva y NO VA Sheinbaum, quien mandó a puros políticos de 4a.

$!Un viejo amor.
Un viejo amor. Ilustración: Calderón/Grupo Detona

Retomando el tema. ¡Salud!

Al distraerse EEUU en el Medio Oriente, dejó al continente americano a merced del narco terrorismo ideologizado por los castristas cubanos y financiado por Chávez/Maduro, que comenzó a infiltrarse en campañas políticas de candidatos izquieristas en Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Chile y México.

Financiados por el narco, ganaron sus elecciones, Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro (Honduras), Gabriel Boric (Chile), Pedro Castillo (Perú), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), López Obrador (México) y se consolidó la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Lo intentaron también en Argentina, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, pero enfrentaron una decidida oposición de los neoliberales.

El día primero de 2026, EEUU comenzó a retirar tropas de sus bases en el Medio Oriente.

Oficialmente, esta medida fue provocada por tensiones en dicha región (Israel contra Irán), pero una fuente muy bien informada que tengo en el Departamento de Estado me dice que el plan es retomar la lucha estadounidense contra el narco terrorismo, que tomó fuerza en el continente americano.

$!Pemex-Cuba.
Pemex-Cuba. Ilustración: Calderón/Grupo Detona

¿Resultados de este giro?

-El 3 de enero capturaron a Maduro y a su esposa, y de ese hecho derivaron otros que conviene observar:

-La advertencia directa de Trump a Petro (“tú sigues”), por eso el presidente colombiano busca afanosamente reunirse con su homólogo norteamericano en el Foro de Davos.

- La velada advertencia a la presidente Sheinbaum de que podrían venir intervenciones terrestres contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.

- Extradición de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, Daniel Alfredo N, alias “El Cubano”, que fue entregado este sábado 17 de enero por la Marina mexicana a la DEA en Mazatlán.

- Aviso del gobierno de EEUU a pilotos norteamericanos debido a que NO SON SEGUROS los espacios aéreos de México hacia abajo en el continente.

La desestabilización de las democracias mediante el uso del petróleo y el dinero venezolano ya paró.

Pero para Donald Trump no pasa desapercibido que Sheinbaum sigue regalando petróleo al régimen castrista, siendo que la industria, el comercio y la vida pública en Cuba sigue sufriendo apagones debido a que las plantas eléctricas no están funcionando.

Entonces ¿qué está haciendo el gobierno cubano con los millones de petróleo que le regala PEMEX por órdenes de Sheinbaum?

$!Daniel Alfredo N. Capo del Cártel de Sinaloa, entregado por México a EEUU para tratar de apaciguar a Trump.
Daniel Alfredo N. Capo del Cártel de Sinaloa, entregado por México a EEUU para tratar de apaciguar a Trump. Foto: Grupo Detona

La presidente dice que es un gesto humanitario en favor de nuestros hermanos cubanos.

También tengo contactos en el politburó de Cuba y éstos me dicen que las huestes de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, lo están revendiendo en el mercado negro mundial.

Además, si es tan dadivosa ¿por qué no regala petróleo a Haití y República Dominicana, que NO son dictaduras y están tan o más jodidos que Cuba?

Esto es un agravio más del gobierno de la 4T al de Trump.

Con razón no quiso ir Sheinbaum a Davos, capaz de que se lo encuentre aquí en uno de los pasillos...

Cajón Desastre:

- Gracias a políticos y empresarios de 4a que padece México, la democracia está en proceso de descomposición rumbo a una tiranía abierta o simulada.

- ¿Quién sigue después de Petro?

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

- Por lo pronto hoy, tengan ustedes un plácido domingo.

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

