Éramos muchos y parió la abuela

¿Les platico? ¡Arre!

Las mediciones serias indican que de junio a octubre de este año, Claudia Sheinbaum perdió 17 puntos en la aceptación de la ciudadanía y la tendencia sigue a la baja.

El primero en darse cuenta fue AMLO y no se le ocurrió mejor cosa que “anunciar su nuevo libro” desde el trono que intercala entre Palenque y La Habana.

Rodeado de selva y pavorreales dijo que solo tres hechos lo harían salir a la calle:

1. Defender la democracia.

2. La soberanía nacional.

3. Y a la presidenta.

Pero... el pueblo al que siempre alude, finalmente se dio cuenta de que él mismo...

1. ...Acabó con la democracia al desaparecer la separación de poderes y poner al Legislativo y Judicial a los pies del Ejecutivo.

2. Al arriesgar la soberanía nacional, entregándola a los narcos.

3. Y al apuntar al gobierno de su pupila Claudia Sheinbaum, valiéndose de francotiradores de la calaña de Adán Augusto López, desde el Senado; Rubén Rocha, en Sinaloa; Fernández Noroña, desde Dubai y Tepoztlán; Mario Delgado, en la SEP y Portugal; Andy López Beltrán, esperando a sucederlo en el trono de México, anidando sus complejos e inferioridades cual larva en el politburó de MORENA.

Al que dice gustarle tanto la historia, se le olvida que en 1936, Lázaro Cárdenas expulsó por entrometido al ex presidente Plutarco Elías Calles.

Calles intervenía en temas políticos; le impuso al Tata varios miembros de su gabinete y cuando comenzaba a ejercer un control asimétrico en el gobierno, “se fue” exiliado a San Diego, California.

Andrés Manuel aguantó poco más de un año lejos de los reflectores.

Su entenada soportó el mismo lapso, antes del fuego amigo disfrazado de lisonjas, que le disparan ahora desde la Estación Palenque del Tren Maya.

1. No es Trump el que pone en riesgo nuestra soberanía; es el propio AMLO quien lo hace, siendo injerencista contra el gobierno de Sheinbaum.