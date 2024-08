Ernesto Saro quiere que Manolo Jiménez pertenezca al PAN y les haga el trabajo... claro, ahí no hay figuras de peso

Días antes de finalizar el mes de julio de este año, el exalcalde de Ramos Arizpe, Ernesto Saro, panista recalcitrante, hizo unas declaraciones en el sentido de que “el futuro de Manolo Jiménez está en el Partido Acción Nacional (PAN)”, palabras aparte de distorsionadas, quedan fuera de contexto, pues esa interpretación confirma que en ese partido no existen figuras de peso que lo saquen adelante en una elección, y en segundo término da a entender que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vive en medio de una crisis en el país, salvo en Coahuila, que lo ha ido demeritando por la actuación de los que son parte de su cúpula nacional, ostentando su proclividad a la falta de autoridad moral y de honestidad que creyéndose de una casta divina, en realidad irradian una secuela de corrupción que los alcanza hasta nuestros días.

¿De qué forma se pueden interpretar los dichos del señor Saro?, ¿que Manolo Jiménez, como priista exitoso, le inyecte vida a los panistas y les atraiga triunfos electorales a los panistas? Lo que el PAN necesita es la unidad de sus partidarios, pero para eso se requiere cumplir con una serie de elementos, entre ellos valores que, concatenados, se logre la renovación de su partido.

El domingo once de agosto se celebra la asamblea nacional del PRI, en donde reelegirán al tal “Alito” como su presidente; nada más que, de seguir actuando así, seguro lo encaminará con mayor velocidad hacia su defenestración. No se entiende cómo figuras que tuvieron relevancia apoyen a esta persona con los antecedentes que tiene y que son derivados de su actuación como gobernador de Campeche y como conductor del PRI.

Según Ernesto Saro, la forma de fortalecer al PAN aquí en Coahuila es con la inclusión de Manolo Jiménez, sin embargo me parece un acto por demás cínico querer hacerse de un activo ajeno sumamente redituable que da resultados de manera que le proporcione vida a ese partido cuyo oxígeno es mínimo. Entonces, ¿por qué pregonan a voz en cuello que dentro de sus filas existen elementos con una honestidad y sabiduría política de lo mejor? Y luego.

Si se quiere decir que el PRI ya no respalda los intereses políticos de sus agremiados, de la misma forma es fácil comprobar que en el PAN, con líderes como Guillermo Anaya y sobre todo Marko Cortés, tampoco existe la consistencia suficiente que revierta la difícil sobrevivencia en el juego político, y si no ahí está el más reciente ejemplo al no poder dirimir sus pugnas internas para las elecciones del 2023 que optaron jugar fuera de la coalición imponiendo candidato a la gubernatura que estaba hecho de una materia política incapaz de atraer a la mayoría de los electores.

No hay lugar para confusiones señor Saro, pues si al PRI lo han manchado algunos de sus afiliados cuando acceden al poder, los pertenecientes al PAN, con sus excepciones claro, de igual forma lo mancillan para lograr beneficios sobre todo económicos. Si no, recuerde los sexenios presidenciales panistas donde hubo coahuilenses que se mancharon las manos con dinero público.

Por lo tanto, considero que ese tipo de aseveraciones las lanzó usted sin ver, como los caballos en las corridas de toros, y que sesgadamente exculpa a sus adeptos que también lograron sustraer recursos públicos. Al hablar hay que voltear para el frente y para todos lados, para arriba y también para abajo. No considera usted que se necesita una nueva corriente partidista que privilegie y conduzca los principios ideológicos de su partido y que asegure una fuerza avasalladora que ennoblezca una democracia cuya esencia prevalezca, y no utilizar, remedio fácil, argumentos sacados de la manga y utilizarlos como distractores proponiendo un pirateo de elementos de otros partidos.

Disculpe, señor Saro, pero usted adoptó un papel derrotista con esas declaraciones que lo único que provocaron es acentuar la sensación de que su partido está totalmente acabado, aunque puede que tenga razón. Quiere la mesa servida para comer abundantemente.

Se lo digo EN SERIO.

