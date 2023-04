“Gracias a nuestra cercanía con Estados Unidos, tenemos la oportunidad de hacer crecer la industria en nuestro país. Además, estamos muy emocionados de aportar talento latino y compartirlo con el resto del mundo”, comentó Octavio Echeagaray, director general de ACE.

A partir de hoy 6 de abril y hasta el día 9, Nuevo León recibe a los equipos internacionales de expertos en videojuegos Counter-Strike para disputar en partidas eliminatorias su lugar en el Top 5 y participar en el París Major en mayo próximo como parte del AMERICAN RMR-CS GO 2023. Counter- Strike es el modelo a seguir para videojuegos como Valorant, Rainbow Six Siege, Call of Duty y Overwatch.