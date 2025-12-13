¿Les platico? ¡Arre! Ciudades y carreteras tapizadas de mantas, pintas, pantallas, panorámicos, mupis, revistas y periódicos que se venden al mejor postor. Caras sonrientes por doquier, otras medio serias, unas ni lo uno ni lo otro, pero todas promoviéndose como adalides del servicio público. Abaratan, afean y chafean la función pública. ”Cabrones” -decía mi abuela la alcaldesa- “¿por qué tanta propaganda si es su obligación?

En el caso de algunos -como Mike Flores, Félix Arratia, Ulises Carlín de la Fuente, Raúl Lozano Caballero, Daniel Acosta, Carlos Eduardo Mendoza Cano, entenados del Tal Samuel- su propaganda tiene como fin, darlos a conocer, porque antes del actual desgobierno naranja, apenas los conocían en sus casas. Incluso los perros los desconocían y por eso, les ladraban. Otros, hasta cuando van al baño se toman selfies para luego subirlas a sus redes sociales. Hacen gimnasio y ahí están, presumiendo el efecto de esteroides tamaño asteroides.

Lo mismo sucede con sus “logros”: los inflan para apantallar a los ingenuos y comprados con lonche, frutsi o quincenas como burócratas o sindicalistas de 4a. Los hay de todos los colores. Son la moda de estos días y arreciarán su fervor propagandero conforme se acerquen las elecciones de 2027. Son colonizadores del servicio público; producto progresivo del vaciamiento que sufre la política de nuestros días. Son la minusvalía muscular que necesita bastón y lazarillo para andar. O dieta, para adelgazar. Se ganan la vida mintiendo, copiando, fingiendo y terminan creyendo en sus embustes, copias y fingimientos.

Son rústicos poéticos que engolan la voz para denostar a sus adversarios. Son la porosidad política por donde se filtra la maledicencia que mantiene atrapado a México en ideologías podridas, como las naranjas que vende Soriana... y las del “nuevo” NL. Olfatean conspiración en su contra por todos lados. O son arrogantes o muy pe...dantes o hacen lo que quieren porque se sienten protegidos, como el caso de Miguel Treviño de Hoyos, el peor alcalde que ha tenido San Pedro Garza García, que inunda sus redes sociales auto promoviéndose, cubriéndose con la cobija de su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascurain, rector del ITESM. Y a nivel nacional: Adán Augusto López, el némesis de la presidenta Sheinbaum. ¿Y las fuerzas civiles y militares de seguridad? En las fiestas decembrinas, mientras el crimen organizado asesina a mansalva a gente honesta y trabajadora del campo, como Vicente y Anita, en la Sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, el pasado 9 de este diciembre.