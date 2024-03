Estoy en shock: los niños cada vez están más expuestos a contenidos para adultos

La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con varios niños entre 9 y 11 años sobre temas de escuela y amigos. Estoy en shock. Me impactaron los temas y vocabulario que manejaron abiertamente durante la sesión: “Sí, a las niñas le gusta el sexo oral”, “Está padre todos contra todos en la cama”, “A las niñas les encanta que le den nalgadas cuando las penetran”, “Están padres las caricaturas Hentai”, “Las orientales son muy calientes”, “Me gusta que las niñas se toquen sus partes”, “Los niños prefieren por atrás”, “Las niñas prefieren acostarse y tocar las partes a los perros”. En otras palabras, están expuestos muy chicos a la pornografía, pero no cualquiera, hardcore sex. ¿Sabemos qué están viendo nuestros hijos en los celulares? Pareciera que no.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis vocacional. Consejos para padres y estudiantes

Los niños a través del WhatsApp se envían videos pornográficos y comparten pantalla durante el tiempo de la escuela. Según una encuesta estadounidense realizada por Common Sense Media, la edad promedio de la mayoría de los niños expuestos al porno es de 12 años y el 15 por ciento vio porno por primera vez cuando tenía 10 años o menos. Los estudios nos indican que más de la mitad de los niños que han visto contenido de adultos fue accidental mientras daba clic a las notificaciones o invitaciones, y más del 40 por ciento informó haber visto porno online durante el día escolar.

Los niños, que son usuarios nativos de la tecnología, no tienen que buscar mucho para encontrar contenido pornográfico y no tienen que trabajar duro para que lo encuentren. La pregunta es: ¿tenemos la información como padres, tutores y el centro de orientación para nuestros hijos?, ¿qué hacemos con esta información?, ¿los papás estamos preparados para educar sobre lo que está sucediendo?

Cuando eres un niño pequeño no sabes lo que estás viendo y nadie quiere hablar con ellos sobre este tema. La encuesta de Common Sense Media encontró que cerca del 85 por ciento de las imágenes pornográficas que los niños ven representan actos de violencia, violación y asfixia a alguien con dolor, y eso es peligroso, particularmente cuando los niños no pueden contextualizar lo que están viendo mientras forman sus propias identidades sexuales. Así que ahora la niña piensa que esto es lo que los niños quieren, y esto es lo que los hombres van a querer.

La pornografía es mala, especialmente para los niños, porque no es real, ya que representan escenas que no son naturales y muestran el acto sexual en forma aberrante, irreal y destructivo para la integridad de las personas. Es sumamente peligroso porque si los niños están experimentando pornografía o situaciones violentas con respecto a las actividades sexuales normales, ¿qué tipo de opiniones están formando con respecto a eso?

En este mundo digital el 27 por ciento del contenido de video en línea sin filtrar es explícito y de contenido para adulto. La mayoría de los adolescentes (56 por ciento) dicen que es fácil entrar y ver contenido inapropiado mientras hacen la tarea. Sí, es difícil ser padre en esta era digital, pero imagina lo difícil que es ser un niño y que el contenido explícito esté literalmente al acecho en cada esquina digital y tu cerebro no pueda manejarlo.

No te asustes. No te asustes. No te asustes. Imagínate por un minuto que tu hijo o hija estaba mirando pornografía o alguien les mostró pornografía y se sienten mal por ello. Deciden contártelo. No lo juzgues y menos lo humilles. ¡Tu hijo acaba de tener el valor de decirte que estaba mirando porno!

TE PUEDE INTERESAR: Gen Z, la Generación quebradiza

¡En serio! No te asustes. Tu postura, expresiones faciales, todo importa. Abierto. Receptivo. Si estás decepcionado, no lo muestres o nunca, nunca volverán a ti la segunda vez que estén en una situación de pornografía (y hay una buena probabilidad de que suceda una segunda vez). Recuérdale a tu hijo/hija que todavía lo amas sin importar lo que hagan.

Si descubres que ha visto pornografía, presenta tranquilamente la evidencia digital que encontraste. No lo condenes, en cambio, hazle preguntas: “¿cómo te sentiste?”, “¿qué piensas?”, “¿es real?”. Es importante mostrar empatía para lograr su confianza y descubrir sus motivos y emociones para orientarlo a tomar las mejores decisiones. Comparte las razones por las que la pornografía es mala para la gente.