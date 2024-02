Crisis vocacional. Consejos para padres y estudiantes

Muchos adolescentes se acercan a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: vocación o carrera profesional. Sin embargo, una gran cantidad de estudiantes en su último semestre de preparatoria no están seguros sobre su vocación profesional. La semana pasada hablé con varios preparatorianos y me decían: “No sé, maestro, si estudiar (para) abogado o medicina”. “Tengo mucho miedo y ansiedad ya que no quiero equivocarme”. “¿Qué pasa si no me gusta o no es lo que yo esperaba en la carrera?”.

Efectivamente, es una decisión muy difícil y más que existen una gran cantidad de opciones. Antes había seis o siete opciones de ingeniería y hoy hay más de 20. En el área de administración existían tres o cuatro posibles carreras y hoy más de 10.

TE PUEDE INTERESAR: Gen Z, la Generación quebradiza

Existe un gran número de estudiantes con una personalidad perfeccionista que hace más difícil su decisión. ¿Por qué? Aquí hay algunas razones por las cuales un perfeccionista podría tener dificultades para tomar esta decisión:

Miedo al error: Los perfeccionistas temen cometer errores y a menudo establecen estándares extremadamente altos para sí mismos. La elección de una carrera implica cierto grado de incertidumbre y la posibilidad de equivocarse, lo cual puede generar ansiedad en un perfeccionista.

Expectativas irrealmente altas: Los perfeccionistas tienden a establecer expectativas extremadamente altas para sus propios logros. La elección de una carrera puede ser vista como una decisión monumental que debe cumplir con criterios perfectos, lo que dificulta encontrar una opción que cumpla con todas estas expectativas.

Análisis excesivo: Los perfeccionistas tienden a analizar cada detalle y considerar todas las posibles opciones, lo que puede llevar a la parálisis por análisis. La sobrevaluación de cada decisión puede hacer que sea difícil tomar una elección final.

Miedo a decepcionar a otros: Los perfeccionistas a menudo se preocupan por la percepción de los demás y temen decepcionar a sus padres, maestros u otros seres queridos con la elección de su carrera. Esta presión externa puede hacer que la decisión sea aún más desafiante.

Autoexigencia constante: La autoexigencia constante puede llevar a un perfeccionista a sentir que ninguna opción es lo suficientemente buena. Siempre buscan la perfección y pueden posponer la toma de decisiones en busca de la opción “ideal”, que puede no existir.

Papás, si te encuentras con esta situación, aquí te presento algunas sugerencias para ayudar y prevenir que tu hijo presente ansiedad o miedo extremo ante esta decisión:

Ayúdalo a aceptar la imperfección: Reconoce que no hay una elección de carrera perfecta. La mayoría de las personas encuentran satisfacción y éxito en sus carreras a medida que avanzan y crecen. Hay que promover su paciencia y tolerancia a las frustraciones, ya que los primeros semestres de la gran mayoría de las carreras proporcionan fundamentos o bases teóricas de las profesiones y pudiera parecer que no es lo que esperaban.

Establece prioridades claras: Identifica tus valores, intereses y metas. Establece prioridades claras para lo que es más importante para ti en una carrera, y no te obsesiones con cada pequeño detalle. Existirán una gran cantidad de imperfecciones durante los estudios, como programas académicos que no cumplen con las expectativas o maestros con malas metodologías, sintiéndose que no es lo que esperaban. No porque un maestro es aburrido es motivo de buscar otra carrera profesional.

Invitarlo a buscar apoyo: Sugerirle que hable con sus coordinadores o consejeros profesionales para animarlos y brindarles orientación y apoyo. Aprender a escucharlos, ya que compartir sus ideas, preocupaciones y emociones puede ayudarles a ganar perspectiva.

TE PUEDE INTERESAR: Menos personas felices en el siglo 21

Aprender de los fracasos y experiencias: Tomar decisiones es un proceso de aprendizaje y crecimiento. No desanimarlos ante sus equivocaciones porque eso reforzará que su decisión no fue la correcta y buscarán complacer a sus papás cambiando de carrera. Recuerda que la toma de decisiones es un proceso de aprendizaje. Aprenderás y crecerás a medida que avances en tu carrera. No temas equivocarte, ya que cada experiencia es una oportunidad para aprender y ajustarte.

Es muy importante recordarles que la elección de carrera es un proceso continuo y que puedes ajustar tu camino a lo largo del tiempo. No es necesario tener todo perfectamente planificado desde el principio.