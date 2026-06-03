Exigirán militantes salida de Ricardo Mejía Berdeja del PT Coahuila

Exigirán, asimismo, la expulsión del diputado local plurinominal, Tony Flores , por sus antecedentes relacionados con el narcotráfico.

Militantes del Partido del Trabajo en Coahuila solicitarán al Comité Ejecutivo Nacional la remoción de Ricardo Mejía como dirigente estatal de este organismo político.

Los inconformes con el líder estatal y el legislador muzquense afirman contar con el apoyo del senador morenista Luis Fernando Salazar en esta cruzada contra el narco.

También buscaron al diputado federal oaxaqueño Benjamín Robles, del Comité Ejecutivo Nacional, con quien Mejía tiene diferencias desde que este estuvo de delegado especial en Coahuila.

Desde Morena, los peteistas contrarios a Berdeja, a través del hacker monclovense Frank, que labora para la Fiscalía de Nuevo León, han conseguido expedientes contra Flores Guerra y Mejía.

La embestida contra “El Tigre” va en serio y se encuentra bien documentada, por lo que es posible que para el 2027, Ricardo Mejía ya no aparezca al frente de la dirigencia estatal del PT.

Golpe avisa...

AÑORA MEMO ALCALDÍA

Un baño de pueblo tuvo ayer el diputado federal panista, Memo Anaya, que se dio una vuelta por el centro de Torreón.

El edil torreonense, según publicó en redes sociales, paseó junto a la aspirante a diputada, Thalía Peñaloza, con quien compartió recuerdos de su gestión de alcalde en la administración 2003-2005.

Anaya Llamas compartió que se acercó a saludarle un gran número de transeúntes que le externaron que quieren y extrañan a Acción Nacional.

Por lo que se advierte, el legislador albiazul ya levantó la mano para ir por la alcaldía de Torreón en el 2027.

Hay quien dice que no es lo mismo “Los tres mosqueteros” que 20 años después...

SIN PARAR

Al que reportaron ayer por Torreón fue al secretario de Organización del PRI, Diego Rodríguez, en temas de supervisión territorial y en reuniones con candidatos a diputados locales.

Los más recientes sondeos electorales mantienen al PRI como el gran triunfador en la elección del domingo próximo.

Sin embargo, el representante tricolor no es de los que se confían y ayer invitó a la base militante y a los candidatos a no aflojar el paso en este último tramo, que es de los más importantes.

En la elección de este 7 de junio estarán en juego 16 distritos electorales para integrar la nueva legislatura local.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL TÍTULO?

El candidato a diputado local de Nuevas Ideas, Mayito López, presume en su curriculum vitae ser licenciado en Derecho por el Centro Universitario del Noreste.

Pero extrañamente, el exalcalde de Nueva Rosita, Coahuila, y actual candidato a diputado local, no aparece con cédula en el Registro Nacional de Profesionistas.

Puede ser que no se tituló, pero se pidió información a los distintos Centros Universitarios del Noroeste en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, quedaron de entregar información la próxima semana.

El que sí apareció es el legislador plurinominal del PT, Antonio Flores, con título de licenciado en Administración, en el 2004, según cédula 4310623.

Mayito, ¿patito?