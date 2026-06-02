Coahuila: Próxima legislatura será un Congreso de gestores

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Opinión
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    Coahuila: Próxima legislatura será un Congreso de gestores
    HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

A como se ven las cosas, la próxima legislatura coahuilense puede que le gane a la actual en el récord de exhortos a diestra y siniestra

La mayoría de los aspirantes a diputados locales de distintos partidos políticos mostraron durante la campaña electoral un total desconocimiento de lo que significa una legislatura.

La falta de experiencia y de capacitación fue evidente, aunque varios de los aspirantes reconocieron que la gente no les demandó leyes, sino acciones que les resuelvan la vida diaria. Tal vez por eso, la candidata del PRI, por el distrito 9, Verónica Martínez, prometió ayer en Torreón que, de ganar, gestionará recursos para agua, drenaje y pavimentación, y resolverá los apagones.

https://vanguardia.com.mx/opinion/perder-no-es-opcion-para-javier-y-carlos-el-7-de-junio-NF21069004

Hace unos días, el aspirante morenista Alberto Hurtado prometió invertir 85 millones de pesos para crear en Saltillo un paso a desnivel entre Nazario Ortiz Garza y el bulevar Vito Alessio.

El exalcalde neorritense, Mayito López, de Nuevas Ideas, propuso en campaña lo que en Rosita nunca hizo, que fue generar empleos, cosa que promete ahora para la Región Carbonífera.

El candidato a diputado local, por el distrito 6, Héctor Miguel García, alias Gachupín, puede que haya sido el candidato más sincero al reconocer que él no sabe hablar y que solo sabe trabajar.

Resulta que para legislar hay que hablar, porque es la única manera de proponer nuevas leyes y de debatir en tribuna.

A como se ven las cosas, la próxima legislatura coahuilense puede que le gane a la actual en el récord de exhortos a diestra y siniestra.

Al tiempo...

PONCHO Y AMÉRICO

El dirigente nacional del magisterio, Alfonso Cepeda Salas, trae la encomienda de movilizar a miles de maestros en favor de Morena, en la elección a diputados locales del próximo domingo.

Por eso, el líder de maestros se reunió hace unos días, con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, a fin de ultimar la operación del proceso electoral del 7 de junio.

En cada uno de los 16 distritos, decenas de maestros trabajarán en brigadas de apoyo a la inducción de voto y el acompañamiento a las casillas electorales.

Entrevistados al respecto, algunos candidatos de la 4T reconocieron que el sector magisterial será de suma importancia en la operación electoral del 7 de junio, para intentar ganar la elección.

Cepeda Salas, informaron fuentes de Morena en Coahuila, se coordinará con el delegado del Bienestar, Américo Villarreal, en el diseño del trabajo territorial en las cinco regiones del estado.

La plataforma digital Saber Votar advirtió ayer de un empate técnico entre la candidata del PRI, Ximena Villarreal y la aspirante del PT, Luz Zorrilla, ambas con un 31 por ciento de aceptación.

DESQUICIANTE MARCHA

El secretario de Educación, Emanuel Garza, y el secretario del ayuntamiento saltillense, Francisco Saracho, se apersonaron ayer en el mitin realizado por decenas de maestros.

Los manifestantes bloquearon calles y avenidas de la ciudad, en un hecho inédito en historia reciente de Saltillo, en protesta por mejoras salariales y de pensiones federales.

Emanuel y Saracho se acercaron al plantón para intentar dialogar y pedirles que sus protestas no afecten a terceros.

https://vanguardia.com.mx/opinion/los-apellidos-en-la-politica-abren-y-cierran-puertas-DC21015413

La raza magisterial se reunió en torno a ambos funcionarios para manifestar su inconformidad con las autoridades educativas federales.

¿Estarán calentando para el domingo próximo?

DE TIN, MARÍN

El secretario del ayuntamiento, Lalo Olmos se perfila como el viable sustituto del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, en caso de que este requiera más tiempo de recuperación.

Cepeda González ha pasado por una serie de problemas de salud que lo hacen retirarse periódicamente del servicio público para atender su salud.

En la capital del estado se habla también del senador Miguel Riquelme, y del presidente del Poder Judicial, Miguel Mery Ayup, como posibles sustitutos del edil lagunero.

Pero Lalo trae mejor calificación de la clase política y el empresariado comarcano...

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