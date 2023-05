Las ciudades están podridas y tienen o nacieron con la señal de la maldad en su erección, porque son hijas de asesino: Caín, quien mató a su hermano Abel. Si hemos de creer en la Biblia (católica o cristiana, es la misma), las ciudades nacieron malditas por su fundador universal, Caín. Abel era pastor, era nómada. Un pastor errante. Caín, por lo contrario, apostó a ser sedentario: empezó a arrancarle frutos a la tierra y así poder establecerse definitivamente; es decir, fundar una familia, convivir en una sociedad, fundar una ciudad. ¿Por qué Dios aceptó las ofrendas del errante Abel y no las del sedentario Caín? El castigo para Caín fue brutal.

Estamos “enteslados”. Tesla y su llegada a tierras norteñas ha desatado todo tipo de panegíricos sin medida ni orden ni concierto. Es la panacea. ¿Yo? Yo me he dedicado a darle a usted el “Lado B” de todo esto, he tratado de presentarle aristas visibles. De tan visibles, nadie repara en ellas y nadie las ve, al parecer. Nos vamos a poblar de hermanos sureños y de otras nacionalidades. Hermanos con otra cultura. Cultura definida y entendida antropológicamente: modos de ser, modos de comer, modos de cocinar, modos de ir al baño, modos de escuchar música, modos de bailar, modos de tratar a una mujer...

Se detuvo el pasado sábado 13 de mayo, en Campeche, al presunto asesino de dos féminas veracruzanas: Sandra Flores, de 35 años, y Lucero Reyes, de 27 años. Esta última, pareja, esposa del sospechoso asesino, Sixto “N”. Insisto, ellas eran veracruzanas sin mayor calidad de vida en sus lugares de origen. Él era sureño. Como un 80 por ciento (o más) de los habitantes de Coahuila. Y de hecho, cada día nacen menos coahuilenses. En el año 2019 (Registro Público del Estado) nacieron 53 mil 641 coahuilenses. Para el año pasado, la natalidad fue de 46 mil 111 alumbramientos. ¿Estos niños siendo adultos, tendrán trabajo digno? Vaya usted a saber... cuando hordas de sureños (y extranjeros) todo lo depredan.

Jehová castigó a Caín por haber matado a su hermano. El Dios iracundo del Antiguo Testamento, Jehová, le puso una señal en la frente para que nadie jamás lo tocase (historia que luego retomaría magistralmente Hermann Hesse en uno de sus textos que le dieron el Nobel de Literatura). Entonces “Caín... habitó en tierra de Nod (errante, es la traducción), al oriente del Edén. / Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc; y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc...”. (Génesis 4:14-18).

Desde entonces, las ciudades están malditas. Son malditas. Y de aquí, pues, nuestra eterna melancolía por un pedazo de bosque, de jardín, de tierra verde y trinos de pájaros: regresar al edén, al jardín florido del cual fuimos arrancados. Pero ya habitar este bucólico paraíso es letra muerta: lo de hoy es alojarse en ciudades con sus ingentes problemas y lados oscuros y siniestros. Cuando alguien logra su cometido de irse de la ciudad a lugar campestre y apartado, aquello es intolerable. La ciudad va con él, habita en él (la ciudad es un estado mental), como en aquel viejo poema de Zbigniew Herbert, “Informe sobre la Ciudad Sitiada”.

La proyección es la siguiente: con la llegada de Tesla a la región y funcionando al cien por ciento, habrá un promedio de habitantes (y su fluctuación) en el corredor de Monterrey-Santa Catarina (gobierna el virtual Samuel García)-Ramos Arizpe y Saltillo (gobiernan los “Chemas”, José María Morales y José María Fraustro Siller) del orden de los 10 millones de humanos. ¿Quién los va a dotar de servicios suficientes, quién les va a dar el agua necesaria, quién les va a vender la cerveza requerida cada fin de semana para sus bacanales; quién nos va a cuidar de su violencia extrema?

Leamos al gran poeta polaco Zbigniew Herbert en su texto “El Abismo del Señor Cogito”: “En casa no hay peligro / pero detrás del umbral / cada vez que el señor Cogito / sale por la mañana a pasear / se abre delante de él / un abismo... / lo sigue como si fuera una sombra...”. Es un poeta, como siempre, quien nos clarifica el tamaño, miedo y violencia en las ciudades: en la casa, relativamente no hay peligro; pero al salir a pasear o al trabajo cotidiano, nos acecha la ciudad maléfica y terrible, la cual nos sigue a todo lugar: nuestra sombra y hermano enfermo, Caín.

La noticia no es nueva, ha sido la constante en todo el sexenio bajo la dictadura de Andrés Manuel López Obrador: el Gobierno Federal le ha arrebatado al estado más de 20 mil millones de pesos en los últimos cinco años. Con este dinero faltante, se pudieron haber comprado más de 2 mil patrullas para nuestra protección. Y para dimensionar, es el Presupuesto anual del Poder Judicial del Estado. Mientras tanto, Carlos Alfredo “N”, de 18 años (sureño), acuchilló a su rentera (colonia Vicente Guerrero. 12 de mayo) cuando esta le sugirió moderara su forma de beber. La señora María Magdalena se debate entre la vida y la muerte. Balean a pareja en Monterrey... encuentran el cuerpo de Bionce Amaya en General Bravo, Nuevo León, de apenas 20 años...

“La ciudad de México es el otro Cañón del Sumidero: sus aguas jamás devuelven lo que se precipita en sus abismos”: José Emilio Pacheco. Tesla nos va a llevar a un abismo.