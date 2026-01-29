Fallan por igual republicanos y demócratas respecto a homeless y adicciones en EEUU

Los Angeles, California.- ¿Les platico? ¡Arre! Nuestro periplo por las tierras del sueño americano se prolongó más de lo esperado, debido a ciertas incidencias que uno de estos días compartiré. Por lo pronto les confirmo que el gobernador demócrata californiano, Gavin Newsom, está en abierta campaña para pelearle la presidencia de Estados Unidos al que se sabe por todos lados será su contrincante por los republicanos: Marco Rubio, secretario de Estado en el gobierno de Trump, quien no cesa de amenazar a su contraparte mexicana por los temas de narcotráfico y migración. Pero mientras lo hace valiéndose del FBI, la DEA y el ICE, crece aquí un problema vinculado a las adicciones: la condición de calle en que viven más de 600,000 en EEUU. La política fiscal del gobierno de Trump ha encarecido como nunca el valor de las propiedades y más aún, las rentas. Un apartamento de apenas 40 M2 y una recámara se tasa en 2,500 dólares (unos 42,850 pesos) de renta mensual en Los Ángeles, la ciudad más cara en dicho tema.

En uno de mis recorridos por el Centro de esta ciudad me tocó leer la pequeña pancarta de un norteamericano que vive en la calle. Su texto resume lo tratado en este artículo: ”Hay más casas vacías que personas sin hogar”. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal confirmó en una de mis consultas, que el valor de las rentas aumentó de 2024 a 2025 en más del 30% en Los Ángeles, Nueva York y Chicago, las tres ciudades gobernadas por demócratas. En NYC hay a principios de 2026, más de 160,000 homeless. Su alcalde es el demócrata, Zohran Kwame Mamdani, musulmán, por cierto. En Chicago, 68,840, donde su alcalde es el demócrata, Brandon Johnson.

En Los Ángeles, 29,000, cuya alcaldesa es la también demócrata, Karen Bass. Este fenómeno se relaciona, aunque en forma limitada, con el de las adicciones a mariguana, cocaína, heroína, metanfetamina, sustancias con prescripción médica y fentanilo, en ese orden. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH), el 13% de los homeless padece algún tipo de adicción a las drogas. De ese número, solo el 1% corresponde a latinos, lo cual significa que los mexicanos y centroamericanos que llegan a este País, mayormente están integrados a los procesos productivos formales. De acuerdo a la misma fuente, el abuso de drogas y la adicción en Estados Unidos genera pérdidas superiores a los 740 mil millones de dólares cada año.