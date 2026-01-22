“Falta calidad humana a gobernantes”. Arzobispo de Monterrey

/ 22 enero 2026
    “Falta calidad humana a gobernantes”. Arzobispo de Monterrey
    Don Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, con el autor de este artículo. Foto: Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Políticos se quedan cortos en la atención de necesidades del pueblo

Les platico? Arre!

Don Rogelio Cabrera López deja de ser Arzobispo de Monterrey pues este 24 de enero cumple 75 años, la edad que el derecho canónico establece para el retiro.

Y en su última plática en EXCLUSIVA con Grupo DETONA ® investido de tal cargo, fue fiel a las características que le atribuyó Andrés Manuel López Obrador, después de haberse reunido con él, cuando confesó que don Rogelio le inspira miedo “porque es inteligente y valiente”.

Esa definición pinta de pies a cabeza al ex presidente y a quien se retira de su carrera eclesiástica.

El Arzobispo de Monterrey durante 13 años y medio, habló sin tapujos, como es su costumbre, al afirmar que el pueblo clama por justicia objetiva y moral.

La objetiva le corresponde garantizarla al gobierno, a los legisladores, a los políticos, a los jueces y magistrados. La moral, a la Iglesia Católica.

“Los políticos le dan demasiada importancia a su experiencia técnica, pero les falta formación y orientación moral”, expresó.

“México tiene carencias, muchas y muy variadas. Y los factores del poder ejecutivo, legislativo y judicial deben atender esas necesidades tomando en cuenta los cambios geopolíticos que ocurren en el mundo”.

Don Rogelio asegura que es entendible el alejamiento institucional del gobierno mexicano hacia la Iglesia Católica, pero la autoridad eclesiástica debe manejar con inteligencia la cercanía que debe tener con gobiernos, legislaturas y otras entidades del poder, porque en México hay 98 millones de católicos, que representan el 78% de la población en 2026.

Nuestra plática tiene muchos puntos de toque respecto a los retos que enfrentan actualmente la Iglesia Católica y los poderes políticos y económicos de México, que deben estar en concierto con el mundo.

Aquí se las comparto:

https://www.detona.com/articulo/rogelio-cabrera-exige-calidad-humana-gobernantes-mexicanos

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

