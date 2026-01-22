“Falta calidad humana a gobernantes”. Arzobispo de Monterrey

Les platico? Arre!

Don Rogelio Cabrera López deja de ser Arzobispo de Monterrey pues este 24 de enero cumple 75 años, la edad que el derecho canónico establece para el retiro.

Y en su última plática en EXCLUSIVA con Grupo DETONA ® investido de tal cargo, fue fiel a las características que le atribuyó Andrés Manuel López Obrador, después de haberse reunido con él, cuando confesó que don Rogelio le inspira miedo “porque es inteligente y valiente”.

Esa definición pinta de pies a cabeza al ex presidente y a quien se retira de su carrera eclesiástica.

El Arzobispo de Monterrey durante 13 años y medio, habló sin tapujos, como es su costumbre, al afirmar que el pueblo clama por justicia objetiva y moral.

La objetiva le corresponde garantizarla al gobierno, a los legisladores, a los políticos, a los jueces y magistrados. La moral, a la Iglesia Católica.

“Los políticos le dan demasiada importancia a su experiencia técnica, pero les falta formación y orientación moral”, expresó.

“México tiene carencias, muchas y muy variadas. Y los factores del poder ejecutivo, legislativo y judicial deben atender esas necesidades tomando en cuenta los cambios geopolíticos que ocurren en el mundo”.

Don Rogelio asegura que es entendible el alejamiento institucional del gobierno mexicano hacia la Iglesia Católica, pero la autoridad eclesiástica debe manejar con inteligencia la cercanía que debe tener con gobiernos, legislaturas y otras entidades del poder, porque en México hay 98 millones de católicos, que representan el 78% de la población en 2026.

Nuestra plática tiene muchos puntos de toque respecto a los retos que enfrentan actualmente la Iglesia Católica y los poderes políticos y económicos de México, que deben estar en concierto con el mundo.

Aquí se las comparto:

