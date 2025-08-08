Fandango con bombos y platillos

Dirán misa todas las mañanas. Ni siquiera cumplen con los diez mandamientos. Hay una asociación civil convertida en empresa demasiado extraña. De seudo activistas avenidos a paladines de la naturaleza.

Reforestación extrema continúa ganando millones de pesos en invisibles proyectos de preservar el área metropolitana de Monterrey.

Ubicados en IOS OFFICES Campestre. Torre C, Av. Ricardo Margain Zozaya 575, Corporativo Santa Engracia 2o Sector, 66267 San Pedro Garza García, N.L. Zona exclusiva, empresarial internacional y de rarezas para lavar el dinero o el enriquecimiento inexplicable

En sus palabras políticamente adecuadas, Reforestación Extrema, A.C., es una organización civil sin fines de lucro, dedicada a crear y conservar a través de las mejores prácticas, el patrimonio forestal urbano de las ciudades mexicanas utilizando el soporte financiero, material y humano continuo de empresas privadas, entidades públicas y sociedad civil.

Exagerando en el cambio que hemos generado a lo largo de nuestra historia. ¡Es un gusto contarte sobre nuestras grandes hazañas!

Con gusto el bosque urbano de Monterrey es muy grande y necesitamos manos que nos apoyen a revivir el pulmón de nuestra gran ciudad.