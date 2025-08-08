Fandango con bombos y platillos
De seudo activistas avenidos a paladines de la naturaleza
Dirán misa todas las mañanas. Ni siquiera cumplen con los diez mandamientos. Hay una asociación civil convertida en empresa demasiado extraña. De seudo activistas avenidos a paladines de la naturaleza.
Reforestación extrema continúa ganando millones de pesos en invisibles proyectos de preservar el área metropolitana de Monterrey.
Ubicados en IOS OFFICES Campestre. Torre C, Av. Ricardo Margain Zozaya 575, Corporativo Santa Engracia 2o Sector, 66267 San Pedro Garza García, N.L. Zona exclusiva, empresarial internacional y de rarezas para lavar el dinero o el enriquecimiento inexplicable
En sus palabras políticamente adecuadas, Reforestación Extrema, A.C., es una organización civil sin fines de lucro, dedicada a crear y conservar a través de las mejores prácticas, el patrimonio forestal urbano de las ciudades mexicanas utilizando el soporte financiero, material y humano continuo de empresas privadas, entidades públicas y sociedad civil.
Exagerando en el cambio que hemos generado a lo largo de nuestra historia. ¡Es un gusto contarte sobre nuestras grandes hazañas!
Con gusto el bosque urbano de Monterrey es muy grande y necesitamos manos que nos apoyen a revivir el pulmón de nuestra gran ciudad.
Serán los millones pagados por el gobierno del Estado por la alcaldía de Monterrey y quizá algunos concejales y secretarios ingenuos, acostumbrados a recibir la regalía del 30% por la asignación de obras.
Romper el concreto. En plenas rutas paralelas al sistema de transporte metro. Al río santa Catarina llenas de piedras bolas.
Plenipotenciarios, generosos y emancipados.
Ya cobraron 650 mil árboles cuando la evidencia es de 5 mil
Cosijoopii Montero, director de Reforestación Extrema, informa a Diputados que asociación gastó $286 millones y sólo ha plantado 20 mil 387 árboles.
Fantástico y emprendedor, tal vez cuenten con permiso para ignorar, aun fuera de horas laborales, las reglas de transito de Monterrey.
En el futuro encantador, soñamos con convertirnos en millonarios como Cosijoopii Montero, solo la ética personal, impide el incumplir las enseñanzas teóricas del evangelio.