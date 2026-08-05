¡Felices 130 años de cine en México!

En medio de una supuesta “defensa de la soberanía” del Séptimo Arte nacional, al encontrarse prácticamente ausente de las salas de cine mexicanas, vale la pena festejar el día de hoy en una fecha histórica.

Esto debido a que, adelantándonos al “Día del Cine Mexicano” en la fecha del 15 de agosto que fue establecida en el año 2018 por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados al recordarse que un día antes, el 14 de agosto, pero de 1896, se llevó a cabo la primera proyección pública de cine a nivel nacional. Según lo cita el escritor Gabriel Ramírez en su libro “Crónica del cine mudo mexicano” (Cineteca Nacional, 1989), fue el jueves 6 de agosto de 1896 el día preciso del inicio de las proyecciones de cine, al darse cita a primera hora en el Castillo de Chapultepec un aproximado de 20 personas a presentarse algunos de los cortometrajes franceses de los hermanos Lumiére.

Según lo escribe Ramírez, “... en medio de la cruenta pax porfiriana y con la aprobación previa de todas las notabilidades políticas de la época, desde el zar de Rusia y el emperador Francisco José, pasando por la reina de España y el rey de Serbia, hasta llegar al Sr. Presidente General Porfirio Díaz, que comenzaría en México la historia del cine. Era el año de la cuarta reelección y vendrían tiempos de dorada y próspera apariencia después de que el lord Limantour sacara al país del abismo cumpliendo una fantástica serie de reformas que dejó atónito al mundo y, sobre todo, al viejo dictador tuxtepecano” (pág. 15).

Esto sucede después de que los enviados de los Lumiére, Ferdinand Bernard y Gabriel Veyre, solicitaron al presidente Díaz a nombre de sus representados una audiencia para mostrarle al mandatario y sus invitados “... esa extraña novedad mecánica recién llegada de París llamada cinematographe Lumiére. El éxito fue tan fulminante que Bernard y Veyre fueron convidados a quedarse a cenar. Después, con gran contento de las familias presentes, volvieron a hacer funcionar su maravilloso aparato, durando la exhibición hasta la una de la mañana. Ocho días después, el 14 de agosto, todo estaba listo en un amplio local en el número 42 de la calle de Plateros, para el gran público”.

Han pasado 130 años desde aquella velada y esa exhibición pública ha derivado desde más exhibiciones de cine francés como sucede cada año con el Tour de aquella cinematografía que llega a México, hasta las producciones de la llamada “Meca del Cine” que es Hollywood, que aunque el gobierno federal se llena la boca y promueve en todo medio disponible que “protege las pantallas mexicanas para la exhibición de material nacional” sin irnos más lejos, tan solo en la capital del estado de Coahuila, lo más mexicano que puede verse en una sala de cine es a Mauricio Ochmann y Aislin Derbez en una producción española... y paremos de contarle. Feliz cumpleaños igual.

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