Fernández Noroña: Sin fuero, ahí viene el fuego
¿Les platico? ¡Arre!
Primero: En México, un senador con licencia pierde su fuero, porque al dejar dicho cargo, no está actuando como legislador y por lo tanto, deja de gozar de inmunidad procesal y legal.
Si volviera a su escaño, lo recuperaría, pero no es el caso de Fernández Noroña, por lo que enseguida les platicaré:
El nuevo comunero de Tepoztlán, Morelos, tiene 5 años como senador; siempre ha sido de representación proporcional, lo cual significa que no fue votado por los electores, sino por su partido, el PT, pues aunque presuma ser miembro de Morena, los mismos dueños de ese movimiento se han encargado de negarlo, y más ahora, con tanto escándalo que ha cosechado.
Quien de rebote llega al Senado es Dunia Ludlow Deloya (45 años), suplente de Fernández Noroña..
Dunia renunció al PRI hace 14 años y aunque se declara “sin partido”, apoyó a la morenista Clara Brugada en su campaña por el gobierno de la CDMX.
La rueda de prensa que Fernández Noroña convocó para hoy martes 21 a las 11:00AM en el Senado, será ampliamente cubierta por los medios nacionales.
Dirá que se va temporalmente, que se retira a terminar su libro, que sus tareas como ejidatario en Tepoztlán no le dejan tiempo para otra cosa que no sea el campo, que las acusaciones en su contra le hacen los mandados. “Le hacían”, como decía don Teofilito, porque ya sin fuero, ahí viene el fuego... y lo que es peor, desde adentro de Morena.
De lo que hoy dirá, en un solo hecho va a decir la verdad: No tendrá tiempo, pero para otra cosa que no sea defenderse del fuego amigo.
Los despistados especulan que uno de quienes se le tirará a la yugular es Salinas Pliego.
Eso no es verdad. Ricardo tiene temas más importantes de qué ocuparse.
Él sabía que tarde o temprano, Fernández Noroña perdería su fuero y se lo está dejando al politburó de Morena.
La mejor prueba de que renunciar al Senado no estaba en sus planes, es que apenas hace 12 días emprendió una gira por Coahuila para las mentadas asambleas informativas de Morena a sus correligionarios.
Desde mero arriba del poder le “sugirieron” dejar el Senado.
Se trata de un movimiento más en el tablero político de Morena:
El dueño de “La Chingada” prefirió proteger al coordinador de ese partido en el Senado: Adán Augusto López.
Ofrece a un peón para conservar a un alfil.
A ti te lo digo, mijo, entiéndelo tú, mi nuera:
Samuel García Sepúlveda:
- Tiene fuero como gobernador que sigue siendo en Nuevo León.
- Hay otras entidades donde no es así. Por ejemplo en la CDMX, Clara Brugada carece de esa protección procesal y legal.
- Lo mismo sucede con los alcaldes. En muchas partes de México SÍ tienen fuero. San Pedro Garza García, NL, es uno de esos.
- Pero podría llevarse un susto si sigue negociando en lo oscurito con el PAN, para que se alíe con el MC por la gubernatura de NL, contra Adrián de la Garza, del PRI, y de la candidata de Morena, en las elecciones de 2027.
- Esto tiene algo inquieta a la inquilina del Palacio Nacional y recordemos que es ella quien lo sostiene en el puesto, respecto a las 11 carpetas de investigación que erróneamente cree que están en la férula de la justicia de NL y no de la FGR, como realmente es el caso.
Miguel Treviño de Hoyos:
- Dejó un reguero de demandas que no lo tocaron ni con el pétalo de un requerimiento.
- Hoy se refugia en el ITESM, gracias a su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascurain, rector de esa sacrosanta institución educativa... pero YA NO TIENE FUERO y trae detrás de sus huesitos a varios “perros de cadena”.
- Miguel fue alcalde de SPGG porque Mauricio Fernández Garza (QEPD) quiso que así fuera, como producto de aquella lucha de poder que se dio entre el 4 veces alcalde y la cúpula del PAN-NL.
- Ahora, confabula contra el sucesor de Mauricio, valiéndose de esbirros, dentro y fuera de la administración municipal; pero quienes le traen ganas saben muy bien que ya no goza del fuero que lo protegió durante 6 años... y los dueños del mismo ITESM también lo saben.
