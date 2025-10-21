Fernández Noroña: Sin fuero, ahí viene el fuego

¿Les platico? ¡Arre! Primero: En México, un senador con licencia pierde su fuero, porque al dejar dicho cargo, no está actuando como legislador y por lo tanto, deja de gozar de inmunidad procesal y legal. Si volviera a su escaño, lo recuperaría, pero no es el caso de Fernández Noroña, por lo que enseguida les platicaré: El nuevo comunero de Tepoztlán, Morelos, tiene 5 años como senador; siempre ha sido de representación proporcional, lo cual significa que no fue votado por los electores, sino por su partido, el PT, pues aunque presuma ser miembro de Morena, los mismos dueños de ese movimiento se han encargado de negarlo, y más ahora, con tanto escándalo que ha cosechado.

Quien de rebote llega al Senado es Dunia Ludlow Deloya (45 años), suplente de Fernández Noroña.. Dunia renunció al PRI hace 14 años y aunque se declara “sin partido”, apoyó a la morenista Clara Brugada en su campaña por el gobierno de la CDMX. La rueda de prensa que Fernández Noroña convocó para hoy martes 21 a las 11:00AM en el Senado, será ampliamente cubierta por los medios nacionales. Dirá que se va temporalmente, que se retira a terminar su libro, que sus tareas como ejidatario en Tepoztlán no le dejan tiempo para otra cosa que no sea el campo, que las acusaciones en su contra le hacen los mandados. “Le hacían”, como decía don Teofilito, porque ya sin fuero, ahí viene el fuego... y lo que es peor, desde adentro de Morena. De lo que hoy dirá, en un solo hecho va a decir la verdad: No tendrá tiempo, pero para otra cosa que no sea defenderse del fuego amigo. Los despistados especulan que uno de quienes se le tirará a la yugular es Salinas Pliego.