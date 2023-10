Festival de la tierra y el cosmos 2023 en Bustamante

Llegué a México de New York el viernes 13 de octubre luego de participar en un foro trascendente sobre el tema migrante. Al día siguiente se llevó a cabo en el Pueblo Mágico de Bustamante un festival que integró elementos místicos, de conocimiento ancestral y de danza circular. Se tenía prevista la presencia del Festival Santa Lucía el 11 de octubre, en ocasión de la celebración del quinto aniversario de este bello lugar con el distintivo de Pueblo Mágico, pero la presentación artística se canceló por la situación de violencia que se presentó en el municipio de Abasolo, en el no cercano Valle de las Salinas.

El Comité Ciudadano del Pueblo Mágico, apoyado por la fundación Mundo Sustentable, invitó a María Luisa Bustillos Gardea, sabia gobernadora rarámuri de Ciénega de Norogachi, ubicada en el Pueblo Mágico de Guachochi, en el maravilloso corazón de la Sierra Tarahumara. Doña María Luisa impartió la conferencia “La mujer y la Madre Tierra” en el Museo de la Memoria Viva. Hace años, mi querida amiga Dolores Barrientos, de ONU Medio Ambiente en México, me la recomendó para ser la expositora de un congreso nacional. Cuando la conocí, simplemente me deslumbró la sencillez de su persona y sus grandes conocimientos. Ahora somos compadres.

TE PUEDE INTERESAR: La Feria del Mole: Un encuentro de sabores y culturas

Ante un público de familias bustamantenses y de mujeres invitadas por el Instituto Estatal de la Mujer, María Luisa fue tejiendo la palabra de manera suave. Ella recibió el Premio Nacional al Mérito Forestal 2022, lo que resulta del amor de la nación tarahumara por el paisaje. La menuda y brillante mujer conmueve a quienes la escuchan al hablar de sus hermanos los árboles, de la necesidad que los jóvenes comprendan su vínculo ineludible con la naturaleza. Me dio gusto que entre las asistentes estuviera la entusiasta Laura Paula López Sánchez, presidenta del ya mencionado instituto. Luego, la rarámuri y su esposo abrieron los cuatro rumbos, con una danza precisa y el uso de un sahumerio con hierbas aromáticas y brazas.

Por la tarde de ese sábado, el terapeuta Antonio de la Cruz, de origen saltillense, compartió sus conocimientos de herbolaria vinculados a las fuerzas cósmicas. Ya que es experto en la lectura del iris de los ojos, al hacer consultas a los asistentes y a gente de la población asombró porque sin necesidad de una biometría facial, encontró soluciones de medicina alterna a sus pacientes. Cómo evitar las operaciones quirúrgicas por medio de la herbolaria.

Como un fin de fiesta, la prestigiada bailarina y coreógrafa Hester Rose Martínez hizo participar a los presentes en danzas circulares, fue realmente un regocijo para los asistentes que se dieron cita en la explanada del Museo de la Memoria Viva. Por cierto, ella ha sido premiada por el Instituto de la Mujer en Nuevo León.

A Bustamante, Nuevo León, hay personas que lo llaman Boston, de hecho, uno de los libros que he escrito sobre leyendas de este pueblo tiene el título de “Relatos sobre Boston para contarse una vez”... pero Boston es una ciudad situada al noreste de New York, una ciudad estadounidense que no tiene parecido con el pueblo antes hortelano de Bustamante, pues en el pueblo neoleonés se vive más sustentablemente. Efectivamente, en su pequeño territorio se puede vivir el contacto con la tierra y el cosmos. Los seres humanos necesitamos conectarnos con la naturaleza porque somos naturaleza. Pero nos perdemos en el asfalto de las ciudades y nos olvidamos de nuestra esencia de tierra y agua.

TE PUEDE INTERESAR: El Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en Los Ángeles, un evento desangelado

Quiero destacar que luego de la ceremonia de los cuatro rumbos se escenificó lo que ocurrió el 12 de octubre de 1690, cuando se hizo la repartición de tierra y agua a los habitantes tlaxcaltecas de lo que fue San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, hoy Bustamante. Fue una oportunidad para conmemorar 333 años de ese acontecimiento y cinco años del distintivo del Pueblo Mágico.