¿Cuánto cuesta ir a la Final del Mundial 2026? Entradas en el MetLife Stadium rozan los 3 mdd

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Fútbol
/ 24 abril 2026
    ¿Cuánto cuesta ir a la Final del Mundial 2026? Entradas en el MetLife Stadium rozan los 3 mdd
    Los boletos para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium aparecieron en reventa oficial de FIFA con precios cercanos a los 2.3 millones de dólares por entrada. FOTO: ESPECIAL

Entradas para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium aparecen en la plataforma oficial de reventa de FIFA con precios cercanos a los 2.3 millones de dólares por boleto

La final de la Copa del Mundo 2026 ya comenzó a generar polémica antes de que ruede el balón. De acuerdo con reportes internacionales, cuatro boletos para el partido por el título fueron colocados en la plataforma oficial de reventa de FIFA con un precio de 2 millones 299 mil 998 dólares con 85 centavos cada uno, una cifra que roza los 3 millones de dólares y que encendió el debate entre aficionados por el costo de asistir al juego más importante del futbol mundial.

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, sede ubicada en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro de la zona anfitriona New York/New Jersey.

La reventa dispara el precio para la final del Mundial 2026

El punto que más ha llamado la atención es que no se trata de boletos de hospitalidad premium ni de experiencias exclusivas con lujos adicionales, sino de asientos ubicados detrás de una portería, en la parte baja del estadio.

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Según los reportes, las entradas están listadas en la categoría 1 del marketplace de reventa de FIFA, lo que ha provocado críticas por el contraste entre la ubicación y el precio.

Aunque FIFA no fija directamente los precios que colocan los revendedores dentro de su plataforma, el organismo sí cobra una comisión.

En sus términos oficiales, la FIFA establece una tarifa de 15 por ciento por la reventa o intercambio de boletos, mientras que los reportes señalan que también existe un cargo de compra para el usuario que adquiere la entrada en el marketplace.

¿Cuánto costaría comprar uno de estos boletos?

Si una entrada listada en 2.3 millones de dólares se vendiera bajo esas condiciones, el precio final para el comprador podría superar ampliamente esa cifra al sumarse las tarifas correspondientes.

Se reporte que FIFA podría recibir cientos de miles de dólares en comisiones por cada boleto vendido a ese nivel, lo que aumentó la molestia entre aficionados que consideran que el Mundial 2026 se está alejando del público común.

El caso también llega en medio de otras críticas alrededor del costo de asistir al torneo, pues algunas entradas para distintos partidos y servicios relacionados con la Copa del Mundo han sido señalados por sus precios elevados.

Aun así, FIFA mantiene abierta su plataforma oficial de boletaje y reventa como vía segura para adquirir entradas, mientras advierte que los precios pueden variar según el país sede, el producto y las condiciones aplicables.

Un Mundial histórico, pero cada vez más caro

El Mundial 2026 será el primero organizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. También será el primero con 48 selecciones y 104 partidos, lo que lo convierte en la edición más grande de la historia.

Sin embargo, la aparición de boletos cercanos a los 3 millones de dólares para la final refuerza la percepción de que la experiencia mundialista tendrá una brecha cada vez más marcada entre el aficionado promedio y los compradores de alto poder adquisitivo.

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Para México, el tema también impacta de forma directa, pues miles de aficionados nacionales buscarán asistir a partidos en territorio estadounidense, especialmente si la Selección Mexicana avanza de ronda.

Por ahora, la final del Mundial 2026 ya tiene un nuevo foco de atención: no solo quién levantará la Copa del Mundo, sino cuánto estarán dispuestos a pagar algunos aficionados por estar presentes en el MetLife Stadium.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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