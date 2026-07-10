FOMO global: cuando el mundo baila con misiles y la esperanza se vuelve canción de rock

Suena de fondo “La célula que explota” de Caifanes, mientras el planeta revisa su celular cada tres minutos, temiendo perderse la catástrofe. Todavía no llega pero todos aseguran estar a punto de estallar. El miedo a quedar fuera, a no enterarse primero, a no tener opinión lista antes al vecino, hoy tiene nombre: FOMO, pero elevado a escala mundial. Ya no es solo redes sociales o tendencias pasajeras; es la sensación colectiva de vivir sobre un polvorín, todos insisten en patear, sin saber muy bien.

Por el Medio Oriente, el Wall Street Journal confirma que los bombardeos cruzados entre Israel e Irán dejaron en pocos meses más de 600 muertos y daños por miles de millones en infraestructura energética y militar. El Times señala cada operación aérea trae consigo el discurso oficial: defensa propia, seguridad nacional, amenaza existencial. Pero entre líneas, como nota el Washington Post, hay un patrón claro: expansión territorial, control de rutas estratégicas y redefinición de fronteras, parecen moverse más rápido, las noticias de última hora. Ironía pura: se bombardea para ganar seguridad y se logra solo sembrar más inseguridad, como si quemaras tu propia casa para espantar una mosca.

La sombra de una nueva guerra mundial flota en los titulares. Los expertos cambian de opinión más seguido, los jóvenes cambian de canción: un día es inevitable, al siguiente es solo escalada controlada. Aquí entra el humor negro: vivimos en una época donde el fin del mundo es trending topic, y la gente lo comenta mientras pide su café de la mañana. Suena “El diablo en el cuerpo” de Fobia, y la letra parece hecha para este momento: todo arde, todo cambia, nadie se detiene, pero todos siguen bailando.

Al otro lado del charco, México vive su propia batalla sin misiles pero con gritos y letreros. Por un lado, los conservadores de siempre, con traje bien planchado y discurso de “tiempos mejores nunca volvieron”, según reportan análisis del Times sobre la política regional. Por el otro, una generación nueva, creció con escuelas abiertas, pensiones para ancianos y salarios subieron, aunque no lo suficiente, que hoy agradece y defiende a MORENA como si fuera la única esperanza después de décadas de abandono. El Wall Street Journal apunta que la división es profunda: unos ven caos donde otros ven cambio, unos ven gasto donde otros ven justicia.

Suena “Guacarok del Santo” de Botellita de Jerez, y la letra se ajusta perfecto: aquí nadie se pone de acuerdo, todos gritan más que escuchan, y el país sigue avanzando aunque parezca que va en reversa. Hay humor negro hasta en la política: antes nos quejábamos de nada cambiaba; hoy nos peleamos por cómo cambia, y a veces extrañamos hasta la vieja rutina de corrupción disfrazada de orden. Luego entra “La muerte del gallo” de El Haragán y Compañía, recordando que la realidad siempre es más desordenada, más humana y más compleja que cualquier discurso de campaña.

El FOMO mundial funciona así: tememos quedarnos atrás en la crisis, en la tensión, en el desastre. Nos preocupa más enterarnos tarde que buscar soluciones temprano. Mientras los líderes juegan al ajedrez con misiles y fronteras, mientras en México unos quieren regresar al pasado y otros corren hacia un futuro incierto, la música sigue sonando y la gente sigue viviendo, con ironía, con risas amargas, con esperanza a medias.

El mundo no se acaba por falta de información, sino por exceso de ruido. No estalla por conflictos inevitables, sino por ambiciones sin freno y miedos mal dirigidos. Ya no hace falta preguntarse si vendrá la guerra o si ganará un bando u otro; la verdadera batalla es no perder la cabeza entre tanto grito, no confundir el miedo con la realidad, y recordar que, mientras suenen canciones. Nos hablan de nuestra propia historia, todavía queda capacidad de reírnos de nosotros mismos y de elegir otro camino.