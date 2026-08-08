Fracking: la hipocresía detrás del ‘rechazo’ de AMLO

Una prueba monumental de ello es la posición adoptada durante su gobierno en relación con la posibilidad de usar la técnica del fracking para explotar los yacimientos de gas natural existentes en México.

Lo hemos señalado en este espacio en numerosas ocasiones: el expresidente Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de ideas, sino de ocurrencias. De espaldas al deseo desinformado de sus acólitos, el tabasqueño no es un individuo dotado de ninguna inteligencia especial o relevante, sino sólo de un instinto superior para el oportunismo.

“No vamos a utilizar el famoso fracking para explotar este petróleo, no vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo, de gas. Eso no se va a aplicar”, dijo en en una conferencia de prensa, realizada en San Luis Potosí el 5 de octubre de 2018, tras ser electo presidente.

Luego, en su primer acto público, tras rendir protesta al cargo, dijo en la Plaza de la Constitución: “No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”.

En junio de 2019, durante una de sus misas tempraneras, el Hijo Pródigo de Macuspana dio a conocer la cancelación de un permiso, previamente otorgado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para el uso del fracking en el yacimiento “Campo Humapa”, ubicado entre Puebla y Veracruz. “Se suspende esa autorización, no vamos a usar fracking en la explotación del petróleo. Hoy temprano se trató el tema y ya se dieron las instrucciones correspondientes”, dijo entonces.

¿Tenía razón al oponerse a tal práctica? En esencia sí, debido al argumento utilizado: no acudir a “métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza”. Sin embargo, también debe consignarse el complemento de dicha idea: no existe un solo método inocuo de extracción de materias primas. Todos generan impactos adversos al medio ambiente.

El problema, sin embargo, no radicó en oponerse al uso del fracking a partir de una postura favorable a la conservación medioambiental, sino en la hipocresía de tal posición.

Porque mientras en el discurso se exhibía una ardorosa “oposición” al uso del fracking, en los hechos se destinaron miles de millones de pesos del presupuesto público para adquirir millones de metros cúbicos de gas ¡extraído del subsuelo mediante el uso del fracking!

No lo digo yo: lo dijo Alma América Porres Luna, experta convocada por el Gobierno de la República, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el jueves pasado. Cualquiera puede constatarlo acudiendo al video correspondiente en la plataforma de YouTube.

Según expuso la especialista, mientras López Obrador condenaba el fracking México importaba, al inicio de su administración, 5.3 millones de metros cúbicos diarios de gas natural extraído del subsuelo mediante el uso del fracking, es decir, el 70 por ciento del total consumido en el país.

Y eso no hizo sino empeorar a lo largo del sexenio. Porque en 2024 el volumen de gas, obtenido mediante el uso del fracking, adquirido en el extranjero, creció a 6.2 millones de metros cúbicos diarios.