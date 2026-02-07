Frente Amplio en defensa de la democracia mexicana

7 febrero 2026
    Frente Amplio en defensa de la democracia mexicana
    FOTO: TOMADA DE INTERNET

Se trata de un manifiesto suscrito por 500 ciudadanos mexicanos y que convoca a ciudadanos, organizaciones sociales, academia, defensores del Estado de derecho y a las fuerzas políticas con vocación democrática

Con relación al presente y futuro –hoy bajo amenaza– de la democracia en nuestro país, el martes de la presente semana se dio a conocer un importante documento que crea el Frente Amplio Democrático (FAD); se trata de un manifiesto suscrito por 500 ciudadanos mexicanos. Se dirá que este tipo de publicaciones es frecuente y que una más poco puede significar y, en realidad, no aportar nada. No es ahora el caso, por cuestiones de cantidad, de calidad y, en especial, de pluralidad. Pero sobre todo por el gran acierto en lo que expresa y propone.

Reunir a medio millar de mujeres y hombres con presencia a escala nacional o regional, que estén de acuerdo en una serie de ideas en el breve término de poco más de 24 horas, no es un ejercicio sencillo. Fue tan claro, a pesar de su brevedad, el documento preparado para defender la democracia y frenar una regresión autoritaria, que las solicitudes de adhesión al Frente literalmente llovieron, de tal manera que se hizo necesario cerrar la recabación de firmas, por razones de tiempo. Pero la incorporación al Frente sigue abierta.

Igualmente significativa es la ubicación de ese medio millar de ciudadanos en la sociedad mexicana. Hay académicos, investigadores, personajes de la cultura, de las artes, del periodismo; juristas, científicos, economistas, politólogos, escritores y exlegisladores.

Sin embargo, lo más relevante es quizá la pluralidad de su procedencia dentro del espectro político. De acuerdo con la geometría política, que aún muchos utilizan para determinar definiciones, los hay de izquierda, de derecha y de centro, en todas sus tonalidades y matices. Son o fueron militantes panistas, priistas, perredistas y de otras formaciones partidarias o sin afiliación de partido.

¿Qué es lo que plantea el FAD? Plantea que, “en un contexto de alta tensión institucional” y “ante el riesgo de una regresión democrática derivada de una eventual reforma político-electoral impuesta sin consenso”, hace falta “una iniciativa plural, incluyente y de alcance nacional para defender la democracia constitucional, las libertades y los derechos políticos en México”.

Señala el Frente que las propuestas de reformas, que hasta ahora el oficialismo ha dado a conocer, “lejos de fortalecer el sistema democrático, ponen en riesgo la autonomía de las autoridades electorales, el pluralismo político y los equilibrios constitucionales que han dado estabilidad y legitimidad a la vida política del país”.

Frente a esa amenaza, los firmantes subrayan que “México sí vivió una transición democrática, construida a partir del diálogo, la inclusión plural y el acuerdo entre fuerzas políticas, sociedad civil y ciudadanía. Este proceso –se señala– permitió edificar reglas, instituciones y contrapesos que hoy están en riesgo de ser debilitados mediante decisiones unilaterales desde el poder”.

¿Qué propone el Frente? “Como objetivo inmediato evitar que prospere cualquier iniciativa político-electoral regresiva en cualquiera de sus etapas legislativas”. Sólo podría considerarse legítima si garantiza de manera expresa y verificable: “Autoridades y tribunales electorales auténticamente autónomos e imparciales”, “elecciones libres, equitativas y competitivas, con posibilidad real de alternancia”, representación legislativa proporcional al voto ciudadano, respeto al pluralismo político y una ciudadanía informada, libre y plenamente autónoma.

Expuesto lo anterior, se convoca a ciudadanos, organizaciones sociales, academia, defensores del Estado de derecho y a las fuerzas políticas con vocación democrática, “a sumarse de manera pacífica, responsable y organizada a la defensa de la democracia”. Está aquí, pues, una vía de acción; acción que en este momento es tan necesaria como urgente.

