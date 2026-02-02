Choques en San Lázaro por aniversario de la Constitución; PAN y PRI alertan por contrapesos

/ 2 febrero 2026
    Choques en San Lázaro por aniversario de la Constitución; PAN y PRI alertan por contrapesos
    Diputadas y diputados federales realizaron una sesión solemne por la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución. /FOTO: ESPECIAL

Mientras la oposición habló de concentración de poder, legisladores de la mayoría defendieron las reformas recientes y plantearon ajustes pendientes

CDMX.- En medio de confrontaciones y reclamos de la oposición, diputadas y diputados federales realizaron una sesión solemne por la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución Política de 1917.

Durante el acto, la diputada Tania Palacios Kuri, del PAN, sostuvo que en México la Carta Magna se invoca todos los días, pero “se viola todos los meses”, y advirtió una “crisis de constitucionalidad”. “Se vive una crisis de constitucionalidad con metástasis. Se nos dice que quien gana puede rehacerlo todo, pero eso no es democracia constitucional, eso es hegemonía con apariencia legal”, dijo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, afirmó que a la población no le sirve una Constitución que no se traduzca en beneficios tangibles en su vida cotidiana. “No sirve a los mexicanos una Constitución que no sea realidad en las colonias, en las escuelas, en los hospitales. Necesitamos que se reconozca que tenemos mucho por hacer para materializar la Constitución en la vida diaria de las y los mexicanos”, señaló en entrevista con medios.

Por el PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez sostuvo que la Constitución no nació para facilitar el ejercicio del poder, sino para limitarlo, al señalar que su origen está ligado a una revolución contra el abuso, el caudillismo y la concentración del poder. Añadió que “defender la Constitución no es un acto conservador ni un acto progresista, es un acto democrático”.

Domínguez afirmó que honrar el aniversario también implica revisar de manera crítica las reformas realizadas. “Hoy en el aniversario de la Constitución se exige una responsabilidad histórica. Las reformas que debilitan instituciones, que concentran el poder y erosionan los contrapesos, no fortalecen la democracia, la ponen en riesgo”, declaró.

En tanto, la diputada Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, consideró que la Constitución de 1917 fue un acuerdo nacional que estableció bases de convivencia tras un levantamiento frente a la opresión política y la explotación económica. “Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso histórico para poner al día la Constitución y recuperar su papel como un instrumento de equilibrio”, comentó.

Desde Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel señaló que la Constitución de 1917 tiene como hilo conductor antecedentes constitucionales previos, y sostuvo que “sus bases y su contenido son profundamente del liberalismo mexicano”. En el mismo partido, Claudia Rivera Vivanco afirmó en redes sociales que, a 109 años de la promulgación, se han realizado 22 reformas constitucionales y se han modificado más de 50 artículos “para recuperar el sentido social”, y que desde 2018 el objetivo ha sido “un México de iguales y con justicia social”.

Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores recordó que la Constitución de 1917 fue promulgada tras debates de 209 constituyentes y la describió como la primera en reconocer derechos sociales, al destacar los artículos 3, 27 y 123. Añadió que se avanza en la discusión de una reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y sostuvo que “es un día para celebrar” por el pacto federal y el marco de leyes y democracia.

