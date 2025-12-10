George Clooney: de las “rom-coms” al “bro-mance”

Con las varias nominaciones al Globo de Oro de producciones de Netflix como “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, y “Sueños de trenes”, de Clint Bentley, la plataforma se perfila fuerte hacia el Oscar.

Apenas un día después de que en estos espacios nos anticipamos a esta cada vez más cercana posibilidad, Netflix estrenó a nivel mundial “Jay Kelly” —otra de sus producciones con potencial para ser nominadas—, la más reciente obra fílmica de Noah Baumbach, el mismo que descubrió a la cineasta Greta Gerwig, que figuró como protagonista de “Frances-Ha” (2012), además de que bajo su dirección la actriz Laura Dern ganó su respectiva estatuilla dorada a la Mejor Actriz de Reparto del 2019 por “Historia de un matrimonio”, también de Netflix.

Pues aunque estas dos talentosas mujeres regresan a trabajar bajo las órdenes de Baumbach en la mencionada “Jay Kelly”, las estrellas indiscutibles de la misma son la pareja protagónica que forman con los dos primeros créditos el también ganador del Oscar George Clooney, junto al comediante —con una larga historia ya con la mencionada plataforma de streaming— Adam Sandler, y quienes, hablando de premios, más que ser sorpresa que compartieran un par de nominaciones a los Globos de Oro a lo mejor en cine del 2025 como Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto de manera respectiva, sorprendió que Clooney la obtuviera en la terna de Comedia o Musical.

Lo que sucede es que “Jay Kelly” no solo es una comedia —a pesar de momentos graciosos con los que cuenta o un musical con Clooney bailando al ritmo de una mezcla del clásico de Raffaella Carrá “Rumore”, aprovechando que la trama lleva a su personaje a Italia—, es un drama que le hace una merecida justicia a un actor sexagenario como lo es el actor junto a su representante de más de tres décadas, Ron (Sandler) y que aprovecha desde sus primeras escenas para cuestionar desde el factor del edadismo en la Meca del Cine el precio que hay que pagar para tener éxito como estrella en Hollywood.

Y si bien Clooney ha sido desde hace precisamente tres décadas uno de los galanes más cotizados de la industria hollywoodense desde que protagonizó junto a Michelle Pfeiffer la comedia romántica “Un día muy especial” (Michael Hoffman, 1996) a la más reciente junto a Julia Roberts en “Pasaje al Paraíso” (Ol Parker, 2022), consigue al lado de Sandler una química no necesariamente romántica junto a Sandler en un bromance entre dos hombres de mediana edad que conmueve hasta las últimas escenas del filme en una secuencia que, hablando de Italia, nos recuerdan al inolvidable y lacrimógeno final del clásico ganador del Oscar “Cinema Paraíso”, de Giuseppe Tornatore.

