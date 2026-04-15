¿Gustas una cervecita?

Afirma un viejo dicho: “Quien nísperos come, y bebe cerveza, y fuma con filtro, y besa a una vieja, ni come, ni bebe, ni fuma, ni besa”. Estoy de acuerdo en lo de los nísperos: son como pan de caja americano, que de tan antiséptico no sabe a nada. De lo del filtro no sé, pues jamás he fumado, y vaya que dicen que las tres mejores cosas de la vida son una copita antes y un cigarrito después. Por lo que se refiere al beso de la mujer añosa, tengo mis dudas. Gallina vieja hace buen caldo, enseña un sapientísimo proverbio. A todas horas y a todos años, las mujeres tienen delicias qué ofrecer. Cosa de saber apreciar.

En lo relativo a la cerveza, nego. Así decían los escolásticos cuando rechazaban de plano un argumento en el curso de una discusión. ¿Quién se atreve a decir que no bebe aquél que bebe cerveza? A quien tal diga, no se la dieron bien helada, como me sucedió la primera vez que fui a Madrid. En una tarde de calor agobiante pedí una cerveza, y me la trajeron de la marca San Miguel. Le di un anheloso trago pensando que estaría bien helada, y estaba al tiempo la maldita. Así servían en España la cerveza antes de que el turismo impusiera la costumbre de ponerla a helar. No se me olvida aún esa desgracia. La recuerdo todos los 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel. Yo digo que Dios inventó el calor para que luego los hombres inventaran la cerveza. Con la llegada del calor se aprecian las virtudes de ese néctar color de oro o de ámbar, que sabe mejor cuando se hiela en hielo y se sirve en alta copa, o caña esbelta, o grueso tarro de cristal, o germánico bock hecho en cerámica y metal. Yo pertenezco a una asociación llamada Fréres de la Brasserie –diploma tengo de acreditación, y distintivo–, cuya sede está en Bruselas. Forman parte de esa agrupación quienes son aficionados a la cerveza en todo el mundo. A mí me hicieron socio unos amigos de Monterrey. Cada año recibo un informe acerca del estado de la industria cervecera en el mundo. En él se hace una evaluación de más de mil 500 marcas de cerveza, y las califican en escala de 0 a 100. Las cervezas que tengan 80 puntos o más son las recomendables.

Los expertos tienen en buena opinión a las cervezas mexicanas. Las mejores, a juicio de los catadores, han sido la Carta Blanca y la Negra Modelo, con 86 puntos las dos. De las cervezas extranjeras que conocemos más, la Coors obtuvo 86 puntos; la Michelob, 85; la Bud Light, la Budweiser y la Heineken, 83; y la Miller Lite, 81. -Y dígame, licenciado: ¿cuál es la mejor cerveza del mundo? Según la asociación, es una cerveza elaborada en Estados Unidos: la Wisconsin Belgian Red. Hecha en una pequeña cervecería, casi doméstica. Fue la que obtuvo la máxima calificación: 99 puntos. Lástima que no se consiga aquí, para que me invitaran una. O más, porque una no es ninguna.

Publicidad

Temas

Calor Cervecera

