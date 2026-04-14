Elogio de don Celestino

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Opinión
/ 14 abril 2026
    Elogio de don Celestino
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La gente empezó a cansarse de los versos de don Celestino y de sus largas intervenciones en veladas y tertulias. El desastre vino un 16 de septiembre

En Lagos de Moreno, Jalisco, vivió don Celestino González, poeta del siglo antepasado. En un principio su especialidad poética fue hacer elegías fúnebres, versos lacrimógenos, pero luego diversificó su musa. Con motivo de la aparición de un cometa, dio a la luz el siguiente epifonema:

Este cometa que vino

junto con el siglo de oro

¿a qué vino? Yo lo ignoro,

y cuál será su destino.

El pueblo alarmado está:

pregunta si trae enfermedá

como la otra vez que vino.

Yo estoy en un desatino

porque saberlo quiero:

¿Este pulguero de dónde vino?

¿De dónde vino este pulguero?”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-lupita-MJ19989476

En 1882 llegó a Lagos el ferrocarril. ¿No iba a cantar don Celestino tan gran acontecimiento?

-

El ave que es sutil

sobre sus alas se sostiene.

Mientras ella va y viene

yo voy y vengo en el ferrocarril.

Juárez a la gloria quiere subir,

y pregunta para su consuelo

si podrá subir al cielo

sentado en el ferrocarril.

Juárez a San Pedro le manda decir

que ya le preparó un hospedaje,

que ya no se haga guaje,

que venga a conocer el ferrocarril.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cosas-de-ayer-y-antier-KH19964349

La gente empezó a cansarse de los versos de don Celestino y de sus largas intervenciones en veladas y tertulias. El desastre vino un 16 de septiembre. Subió a la tribuna don Celestino –fuera de programa, como siempre–, y empezó a recitar una larga perorata lírica. Casi una hora llevaba ya hablando cuando la voz se le quebró. Entonces dijo:

-

Ya mi voz no se comprende.

La garganta se me ha resecado.

¿Por qué un vaso de agua no me han acercado

en este 16 de septiembre?

-

En ese momento se oyó una trompetilla de burla. ¡Nunca hubiera sonado! Se encendió don Celestino en santa ira y procedió a rematar su alocución:

Y aquel a quien no le cuadre

mi patriótica elocuencia

vaya a chingar a su madre

¡y viva la Independencia!

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Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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