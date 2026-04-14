Elogio de don Celestino

En Lagos de Moreno, Jalisco, vivió don Celestino González, poeta del siglo antepasado. En un principio su especialidad poética fue hacer elegías fúnebres, versos lacrimógenos, pero luego diversificó su musa. Con motivo de la aparición de un cometa, dio a la luz el siguiente epifonema :

Este cometa que vino

junto con el siglo de oro

¿a qué vino? Yo lo ignoro,

y cuál será su destino.

El pueblo alarmado está:

pregunta si trae enfermedá

como la otra vez que vino.

Yo estoy en un desatino

porque saberlo quiero:

¿Este pulguero de dónde vino?

¿De dónde vino este pulguero?”.