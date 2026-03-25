Habermas en la era digital: ¿puede sobrevivir la deliberación?

El legado de la prestigiosa y trascendente Escuela Crítica de Frankfurt, iniciada en 1923 en Alemania, se mantuvo con firmeza durante dos generaciones. El pasado 14 de marzo falleció uno de sus más destacados discípulos, el científico social Jürgen Habermas , quien no sólo continuó la tradición crítica, sino que la reconfiguró y propuso repensar la realidad comunicativa actual como el elemento transformador de la vida social y pública.

Para comprender la obra de Habermas, es necesario comprender sus orígenes. El autor proviene de una tradición filosófica e intelectual denominada la Escuela de Frankfurt, la cual desarrolló una crítica profunda a la cultura, el poder y la racionalidad moderna desde el siglo pasado como una teoría emergente para comprender la relación entre los medios de comunicación masiva, la propaganda y el ejercicio del poder ante la sociedad (en ese momento pensada como sociedad de masas). Estuvo fundada y conformada por pensadores como Max Horkheimer , Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse .

Huyendo del nazismo, algunos integrantes migraron a Estados Unidos, reubicándose en instituciones académicas norteamericanas, donde reinterpretaron a la sociedad industrial en la que convivían. Este cambio implicó un diálogo con nuevas realidades culturales, mediáticas y económicas, ampliando su enfoque y consolidando su proyección internacional.

Mientras la primera generación observó con escepticismo el avance de la industria cultural y sus efectos sobre la autonomía de las sociedades, Habermas apostó por una salida normativa: la posibilidad de una racionalidad orientada al entendimiento, es decir, no sólo transformar la realidad, sino explicar cómo y con qué elementos es posible.

La obra de Habermas es sustanciosa y profunda; sus conceptos y teoría han sido clave para comprender a los medios de comunicación tradicionales y a los digitales. Resulta impensable no verlo citado en los estudios sobre comunicación política, participación ciudadana, opinión pública y comunicación social. Algunos de sus conceptos clave son: la acción comunicativa, entendida como aquella interacción en la que los sujetos buscan llegar a acuerdos mediante argumentos y no a través de la imposición o el cálculo estratégico; y la democracia deliberativa, donde explica que: “Una democracia sólo puede ser legítima si garantiza la inclusión de todos en el proceso deliberativo” (1992), concepto del que se desprende la esfera pública en la cual se produce, instala y reproduce la opinión pública.

En nuestra realidad actual, el legado de Habermas sirve para repensar cómo nos estamos comunicando y qué tecnologías median los procesos de opinión pública. La esfera pública digital ha sido profundamente reconfigurada por las plataformas digitales. Habermas tenía un posicionamiento muy crítico con respecto al uso de las mismas, especialmente con la falta de regulación y la necesidad de asegurar el acceso a la información para la toma de decisiones conscientes. En el ensayo “Europe: The Faltering Project”, publicado en 2009, el autor reclamaba que la nueva “esfera pública depende de estructuras que aseguren la calidad del discurso”.

En efecto, lo que antes se concebía como un ámbito de discusión relativamente abierto, hoy se encuentra mediado por algoritmos, intereses corporativos y dinámicas de atención. Fenómenos como la fragmentación del debate, el sesgo algorítmico, las cámaras de eco o la desinformación plantean desafíos inéditos para el ideal habermasiano de una comunicación libre de dominación.

La era de los algoritmos debilita la opinión pública y la posibilidad de aspirar a una democracia deliberativa basada en argumentos, pues en lugar de fomentar el entendimiento, muchas plataformas incentivan la polarización y el conflicto, la viralidad, la velocidad de los discursos y la emocionalidad. Si la Escuela de Frankfurt denunció la industria cultural, hoy resulta pertinente y urgente hablar de una cultura algorítmica que reorganiza la experiencia social y redefine las condiciones del debate público, obstaculizando la calidad de la deliberación pública, así como la falta de regulación de las plataformas digitales y alfabetización mediática para la sociedad.

Este es uno de los muchos homenajes que recibió en vida y muerte un gran autor, que tuvo el privilegio de ser formado por grandes intelectuales y que, en su generosidad, buscó que sus investigaciones y propuestas traspasaran el ámbito académico a la discusión pública.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X:

@Dialogosdigitales

@ROMCONEICC