Hablemos de Dios 177

“Maestro Cedillo, no pocas veces como usted lo ha escrito, el diablo o Satanás tiene más presencia al mismo Dios en la vida cotidiana. Me ha gustado mucho su enfoque de textos en esta exploración, pero veo que usted no ha hecho ninguna mención a los refranes populares, al habla coloquial de la gente de la calle donde mientan al diablo tal vez más que al mismo Dios. Ojalá atienda esta mínima omisión y gracias. No me pierdo su saga de ‘Hablemos de Dios’, reciba un cordial saludo de su amigo... Pastor de la Iglesia Cristiana, Daniel Jacob Brown”.

El señor Brown tiene razón. Hasta el día de hoy (llevamos alrededor de 5 o seis textos) no he hecho ninguna mención a eso precisamente, cómo influye el diablo en nuestra habla coloquial, son los famosos refranes que nos heredan en nuestro entorno de manera oral. Y muchas ocasiones estos refranes de la sabiduría popular, pasan tal cual a la literatura, es el caso y muy rápido de tantos y tantos refranes que apenas estoy explorando en dos obras de la lengua castellana, libros inconmensurables: “Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes, y claro, “La Celestina”.

Un rápido paréntesis estimado lector, hartos críticos y estudiosos de la lengua y literatura lo ha dicho y publicado, de no haber existido, de no haberse escrito jamás “Don Quijote de la Mancha”, “La Celestina” atribuida a Fernando de Rojas, sería la obra más importante en lengua castellana. Así de grande y enorme es este libro. ¿Usted ya la leyó? Y otro dato interesante, es la única obra que en teoría, escribió este muchacho bachiller. Forma parte de ese club de escritores que solamente escribieron una sola obra y pasaron a la eternidad. O bien, aunque escribieron una o dos más, sólo son recordadas por una sola obra maestra. Ya lo exploraremos en nuestra tertulia de los jueves en el mítico “Café Montaigne”.

Vamos al punto hoy: le presento entonces una nueva y gran selección de textos, párrafos completos, aforismos o citas sobre el diablo, el maligno o Satanás. Pero hoy, también empiezo a recoger como bien lo ha señalado el lector, el Pastor Brown, refranes populares, el habla coloquial donde se hace mención al diablo. Y caray, a vuela pluma lea usted lo siguiente. Cuando le transcriba a usted los refranes populares o bien, las citas, en algunos casos se las iré comentado, como en los textos anteriores.

“La verdad es hija de Dios, la mentira es hija del Diablo”. Refrán popular el cual ya aparece recogido en un refranero español de principios del siglo XVIII. “He aquí la acción del demonio: apartar de Dios la atención y dirigirla a las cosas terrenas, negar la acción salvífica de Jesús, no tomar en serio la promesa de la felicidad eterna, insistiendo en la que se considera única liberación, que sólo puede venir de dar libre curso a los sentidos”.

Teólogo Gabriele Amorth

Ahora lea lo siguiente de un tipo satanizado, es el famoso rockuero Marylin Manson, al cual para fortuna mía, lo vi actuar en vivo en un concierto en Monterrey en año pretérito. Fue más drama, espectáculo y teatro, que música, pero fue un entretenimiento alucinante. Su opinión contrasta con la del hombre de fe anterior. Lea usted “La guerra de la cristiandad contra el diablo siempre ha sido una pelea contra los instintos más naturales del hombre y una negación del hombre como miembro del reino animal. La idea del cielo es sólo la forma cristiana de crear un infierno en la tierra”.

ESQUINA-BAJAN

Cuando se le siguen los procesos judiciales e inquisitoriales a la infanta Juana de Arco, al entregarla a sus enemigos, los perros ingleses, y al abandonarla su Rey francés, el Duque de Borgoña le espeta un singular discurso, el cual sigo en la versión fílmica de la cinta de Luc Besson: éste va a la prisión y le dice a Juana de Arco, “Mira, te entrego a ellos por dinero. Son los que pagaron más por ti. Yo por lo demás, no creo ni en Dios ni en el diablo, por eso jamás estoy decepcionado...”

¡Gran reflexión! Juana de Arco, usted lo sabe, ardería viva, acusada de bruja y de herejía. 500 años después, la misma Iglesia que la condenó a la hoguera, diría que se habían equivocado, no era una bruja sino una santa. Es Santa Juana de Arco (así de contradictoria y chistosa es la Iglesia católica. Es la misma de siempre). Y que yo haya visto, hay un dato curioso, al menos para mí: hay una sola imagen de bulto en un nicho en una iglesia local. Santa Juana de Arco tiene su figura y pedestal en el Templo de San Francisco de Asís en el Centro de Saltillo.“El corazón sangra y se retuerce, y dentro de mí ríe el Diablo que sabe convertir todos los dolores en placer”.

Ramón del Valle Inclán.

“Yo veo la sutil línea entre el amor a Dios y el pecado, lo fácil que resulta confundir una cosa con la otra. Lo difícil que es distinguir el éxtasis místico del éxtasis mundano. A veces estamos sacarificando algo a Dios, en realidad lo único que hacemos es acercarnos al diablo como Fausto, volar como la polilla hacia la llama”.

Vicente Garrido Genovés.

LETRAS MINÚSCULAS

“La cruz en el pecho y el diablo en los hechos” Refrán popular. Hay hartos refranes sobre el diablo.