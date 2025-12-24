Hambre, es la cena de Navidad para los cubanos. Episodio 1

La Habana.- Para vivir la realidad cubana hay que llegar a esta ciudad por la aerolínea oficial de dicho país, no por Aeroméxico. Desde que te subes al Tupolev 204 ruso de la escuálida flota de Cubana de Aviación, percibes el contraste de la comodidad que dejas en el aeropuerto “Benito Juárez” de la CDMX, para vivir las carencias de la aeronave que aterrizará en el “José Martí”, cayéndose a pedazos, igual que la economía antillana.

Cuba está en ruinas debido a la dictadura castrista que cumple ya 66 años, en la persona de Miguel Díaz-Canel, impuesto como presidente por Fidel Castro y ratificado por su hermano Raúl. Un día antes de nuestra llegada a La Habana, Díaz-Canel reconoció la terrible situación económica por la que atraviesa ese País y atribuyó todas sus desgracias a lo que él llamó “bloqueo” por parte de Estados Unidos. Pero no es tal. Se trata de un embargo económico.

Veamos las diferencias de estos conceptos: Embargo: - Restricciones comerciales y financieras impuestas por un país a otro, que limita sus transacciones bilaterales. - En el caso del embargo estadounidense a Cuba, prohíbe a sus empresas y ciudadanos realizar negocios en Cuba, pero no impide que otros países comercien libremente con la Isla. Bloqueo: - Implica acciones más agresivas que buscan aislar completamente a una nación, impidiendo su comercio y comunicación con el resto del mundo, principalmente mediante el uso de fuerzas militares para bloquear puertos y fronteras. Es la versión moderna de los sitios que sometían -por ejemplo- los romanos a los germanos, entre muchos otros casos. Díaz-Canel miente al atribuir la deplorable situación de Cuba, a lo que él llama “bloqueo” de EEUU. No hay tal cosa, porque si la hubiere, no habría flujo de remesas de los exiliados en suelo norteamericano, hacia sus familiares atrapados en Cuba. 100,000 millones de dólares han llegado a Cuba desde hace 30 años: Más de 50 mil millones de dólares en efectivo, como remesas y otros 50,000 millones en bienes de consumo, han llegado a Cuba desde Estados Unidos en los últimos 30 años, según un estudio del economista cubano Emilio Morales, publicado en el portal Cuba Siglo XXI. Esto es un indicio del potencial inversionista de la diáspora cubana, en la futura reconstrucción y desarrollo de la Isla, tan pronto existan las libertades políticas y económicas necesarias, que hoy siguen siendo inexistentes. Además, Cuba ha recibido en 30 años más de un billón de dólares en inversiones principalmente europeas, en forma de hoteles en los Cayos.

Por ley, el gobierno debe ser socio de cada negocio extranjero que se instala en Cuba, lo cual ha hecho de los Castro y sus descendientes, multimillonarios al nivel de la lista de los más ricos del mundo, que publican las revistas Forbes y Fortune. Cuba llega a esta Navidad con el estómago vacío: Una canasta básica de alimentos para dos personas cuesta en Cuba, 40,000 pesos cubanos. El salario mínimo es de 6,600 pesos cubanos. Esto da una idea del por qué la capacidad de compra en ese País está destruida. La gente tiene qué trabajar 10 horas diarias para comprar una libra de frijoles. Esta es una prueba de cómo una mala gestión, destruye a una nación. Las generaciones crecen con limitaciones físicas y cognitivas. El hambre no entiende de ideologías ni discursos. Datos del mismo gobierno revelan que el 90% de su población vive en extrema pobreza. Hoy en día habitan en Cuba, 10 millones 937 mil personas. En el 2020 la población era de 11 millones 200 mil. La diáspora aumenta día tras día. Solo Venezuela supera a Cuba en el número de personas que huyen de su país. Los cubanos se alimentan de carbohidratos baratos. - El dinero que llega a Cuba de los inversionistas extranjeros, hace más ricos a ellos y a los gobernantes, pero la población en general se vuelve más pobre cada día. - La inflación actual en Cuba es superior al 200% - El PIB fue en 2025 del -1% para ser el único país del mundo con esos indicadores. - La gente ya no hace colas para comprar, sino para sobrevivir. - Un brutal mercado informal controla la economía. - Los cubanos se alimentan de carbohidratos baratos. El hambre es motor de la fuga de su gente, que busca mejores condiciones de vida. - La principal batalla que libran los cubanos es con sus estómagos. - Cada día hacen intentos fallidos para engañar al estómago. - Comer es en Cuba un acto de malabarismo; es todo un acto de batalla. - La población pierde peso, mientras los gobernantes engordan a mansalva. - Comer carne en Cuba es una leyenda inalcanzable para millones.

- Comer se ha vuelto un acto de ingeniería financiera. - Cuba llega a esta Navidad con el estómago vacío. - La austeridad extrema con que vive el 90% de los cubanos es inhumana.