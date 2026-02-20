Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General

MONCLOVA, COAH.- En lo que va del presente año, la Fiscalía General del Estado ha logrado la detención de más de 25 personas identificadas como integrantes de células del crimen organizado, informó el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernandez Montañez.

“Aquí en Región Centro tenemos al menos 3, en la Región Norte tenemos más, alrededor de 12 a 14” dijo el Fiscal, al destacar que son personas que provienen de otros estados de la República.

El funcionario destacó que estos resultados son producto de una coordinación estrecha y permanente con la Fiscalia General de la República (FGR), con quienes, trabajan como un solo equipo en el combate a los generadores de violencia.

“Nos sentimos como un mismo equipo con la Federación. Hay comunicación permanente y hemos puesto sobre la mesa objetivos que ya se venían trabajando desde antes, particularmente contra generadores de violencia y delitos como la extorsión”, señaló.

Fernández Montañez explicó que muchos de los casos son de competencia compartida: primero se judicializan por delitos del fuero común y, paralelamente, se da vista a la FGR para que inicie los procesos federales correspondientes y, en su caso, genere nuevas órdenes de aprehensión.

Subrayó que más del 90 por ciento de las acciones en materia de seguridad se desarrollan bajo esquemas de coordinación, lo que ha permitido mantener indicadores favorables en la entidad.

Añadió que la instrucción es continuar trabajando en las mesas de seguridad y fortalecer la estrategia conjunta con el nuevo delegado federal, quien recientemente asumió el cargo.

El Fiscal reiteró que Coahuila está completamente sumado a la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que los resultados de 2025 —con los índices más bajos de los últimos 41 años en diversos delitos— son reflejo del trabajo coordinado que hoy se refuerza en 2026.

Finalmente, adelantó que continuarán los operativos y recorridos en distintas regiones del Estado para dar seguimiento puntual a los objetivos prioritarios y mantener a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores en seguridad del País.