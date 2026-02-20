Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional

Hace unos días se hizo oficial que Álvaro Fidalgo completó el “One Time Switch” ante la FIFA, lo que le permite ser convocado sin restricciones por la Selección Mexicana, siempre que así lo decida el técnico Javier Aguirre. A pocos meses del Mundial 2026, su caso se mantiene como uno de los más mediáticos, aunque todavía no hay certeza sobre su inclusión en futuras convocatorias.

En entrevista con el medio Apuntes de Rabona, el mediocampista —hoy en el Real Betis— dejó claro que la decisión fue completamente personal y sin garantías deportivas. “Nadie me aseguró que iba a ir. Lo único que me corresponde es rendir cada fin de semana”, afirmó. Además, subrayó su postura ante una eventual convocatoria: “Si llega, genial; y si no, no pasa nada”.

El ex canterano del Real Madrid también explicó que el cambio de federación fue una decisión meditada junto a su entorno más cercano. “Lo hablé con mi familia, amigos y gente cercana, y juntos tomamos la decisión”, señaló, destacando la importancia personal y profesional del paso que dio.

NO LA TIENE SEGURA, SEGÚN AGUIRRE

Por su parte, Aguirre dejó en claro que su interés en Fidalgo no responde a presión mediática, sino a la necesidad de evaluarlo directamente. El técnico reconoció que nunca ha trabajado con él y que necesita verlo de cerca antes de tomar decisiones rumbo al Mundial. En conversación con Jorge Van Rankin, explicó que el reciente salto del jugador al futbol español lo obliga a seguirlo de inmediato.

El estratega comparó su situación con la de Obed Vargas, señalando que cualquier futbolista elegible que compita en ligas de alto nivel debe ser considerado. “Lo tengo que traer”, afirmó con contundencia, dejando claro que no tomará decisiones sin antes observarlo en contexto.

Aguirre también admitió que el margen de maniobra es reducido: solo podrá convocarlo en una Fecha FIFA o en el periodo previo al Mundial. Por ello, todo apunta a que Fidalgo podría tener su primera oportunidad en los amistosos ante Portugal y Bélgica, que servirán como última prueba antes de la Copa del Mundo.

Finalmente, el técnico fue claro: una posible convocatoria no garantiza su lugar en la lista final ni la titularidad, pero sí representa una evaluación clave. Lo que es un hecho es que Fidalgo ya entró en el radar del Tri y será analizado como cualquier otro candidato rumbo a 2026.