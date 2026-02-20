Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares
Comisión del instituto detecta faltas en afiliaciones y reportes partidistas; PVEM recibiría amonestación por entrega tardía de informe
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) analizó la procedencia de medidas cautelares ante una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en la integración de los órganos que participarán en el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila.
El caso deriva de la detección de cuatro personas que aspiraban a fungir como Supervisoras o Supervisores Electorales (SE) y/o Capacitadoras o Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), quienes fueron identificadas como militantes de partidos políticos, situación acreditada mediante los formatos de afiliación correspondientes.
Por unanimidad, la Comisión determinó ordenar que dichas personas no sean contratadas o, en su caso, que no continúen ejerciendo funciones dentro del proceso electoral en la entidad, al considerar que su participación podría comprometer los principios de imparcialidad e independencia.
Asimismo, el órgano electoral revisó tres Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) relacionados con la presunta afiliación indebida a partidos políticos que involucran a 25 personas.
En este sentido, se propuso declarar acreditada la infracción en el caso de cinco personas que aspiraban a ser CAE durante el Proceso Electoral Federal 2024, al comprobarse que fueron afiliadas sin su consentimiento. Por ello, se planteó imponer una multa superior a 500 mil pesos al partido político responsable.
En contraste, respecto a otras 20 personas, se propuso declarar no acreditada la infracción, luego de que los partidos denunciados presentaron documentación que demuestra que su afiliación se realizó de manera voluntaria.
Finalmente, la Comisión también analizó una vista presentada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por la entrega extemporánea de información relacionada con la competitividad en la postulación de mujeres a diversas candidaturas durante los procesos electorales locales 2023-2024.
En este caso, se propuso imponer una amonestación pública al partido, decisión que será sometida a consideración del pleno del Consejo General del INE en su próxima sesión.