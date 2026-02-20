Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) analizó la procedencia de medidas cautelares ante una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en la integración de los órganos que participarán en el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila.

El caso deriva de la detección de cuatro personas que aspiraban a fungir como Supervisoras o Supervisores Electorales (SE) y/o Capacitadoras o Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), quienes fueron identificadas como militantes de partidos políticos, situación acreditada mediante los formatos de afiliación correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Autoridades respaldan propuesta de filtros más estrictos para aspirantes a cargos públicos

Por unanimidad, la Comisión determinó ordenar que dichas personas no sean contratadas o, en su caso, que no continúen ejerciendo funciones dentro del proceso electoral en la entidad, al considerar que su participación podría comprometer los principios de imparcialidad e independencia.