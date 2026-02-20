Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión

La Secretaría de Salud Federal actualizó la cifra de contagios confirmados de sarampión que a nivel nacional es de 3,997, mientras que en Coahuila se contabilizan solo dos casos.

México se posiciona como el país con el mayor número de contagios de sarampión en América, por lo que las autoridades locales reforzaron acciones de vigilancia epidemiológica. En este contexto han detectado 59 casos sospechosos al cierre de esta semana.

En lo que va de 2026, el estado mantiene dos casos confirmados de sarampión: un bebé y un adolescente residentes de un ejido en el municipio de San Pedro. Ambos pacientes se encuentran estables bajo la supervisión de la Secretaría de Salud estatal. Con estos nuevos registros, la entidad suma un total de 57 contagios acumulados desde el año 2025.

La preocupación de las autoridades estatales y federales ha crecido debido al repunte de casos sospechosos, los cuales registraron un aumento de 11 nuevos reportes en la última semana.

Al inicio de la semana la dependencia estatal reportaba 48 posibles contagios y con el último corte de la Secretaría de Salud Federal se elevó la cifra a casi seis decenas.

GRUPOS DE RIESGO

A nivel nacional, el panorama es diferente con un total de 3,997 casos confirmados y cuatro defunciones. A diferencia del balance nacional, en Coahuila no se ha registrado ninguna muerte por esta enfermedad hasta el momento.

Los datos epidemiológicos indican que el grupo de edad donde existe una mayor transmisión del virus es el de niños de 1 a 4 años, seguido por el rango de 5 a 9 años.

REFUERZAN VACUNACIÓN

Ante la alerta, las autoridades sanitarias han intensificado las jornadas de inmunización. En Coahuila, el secretario de Salud, Eliud Aguirre, informó que se han extendido horarios en las clínicas y hospitales generales atienden para vacunación hasta las 7:00 de la tarde.

La Secretaría de Salud ha desplegado equipos en centros comerciales y colonias para aplicar la dosis casa por casa.

Además de estas acciones, exhortan a los padres a completar los esquemas de sus hijos, pero también a los adultos menores de 49 años que no tengan la certeza de haber sido vacunados en su niñez.

El llamado de las autoridades es acudir a los centros de salud para prevenir que el incremento de casos sospechosos se convierta en una ola de contagios incontrolable en la entidad.