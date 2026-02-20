Ganando el debate, Colosio pierde
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Plácido Garza DETONA Luis Donaldo sigue teniendo el apoyo de AMLO, y hace mal en subirse al ring contra Adrián de la Garza, cosa que el ex presidente NO aprueba
A la hora en que escribo este artículo todavía no era seguro que Adrián y Luis Donaldo debatirían sobre el polémico caso de Next Energy.
Pero por ambos bandos me aseguran que el debate SÍ tendrá lugar este viernes 19 de febrero, por ahí de las 5 de la tarde en la Redacción de un medio local de la calle Washington 629 oriente, que no es el que inicialmente se ofreció para ser el anfitrión de dicho encuentro.
Si no se realiza será porque una dosis de cordura le llegó de última hora a Luis Donaldo, y en este artículo les platicaré por qué.
El caso ya es de sobra conocido. Huelga ahondar en detalles, por eso, me voy a centrar en lo que hay detrás y alrededor de este innecesario enfrentamiento entre dos que buscan la gubernatura de Nuevo León:
1. Luis Donaldo Colosio Riojas por el lado del MC y
2. Adrián de la Garza por el PRI, en probable alianza con el PAN, toda vez que este último partido no tiene a quién ofrecerle dicha candidatura.
¿Les platico? ¡Arre!
Eugenio Maíz Domene fue apresado en Aguascalientes, acusado de fraude en contra del gobierno de esa entidad.
Platiqué con familiares de dicho empresario regio y me aseguran que él mismo fue víctima de los incumplimientos de la empresa china que proveería la granja de paneles solares en Aguascalientes.
Maíz Domene -me dicen sus cercanos- operó como “coyote” en el citado proyecto, tanto en Aguascalientes como en Monterrey, en las administraciones de Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio, desde el año 2020.
Ambos funcionarios se acusan mutuamente de ser los autores del desfalco sufrido por las arcas municipales.
¿Por qué se equivoca Colosio?
El hijo del mártir sonorense se envalentonó cuando el secretario del ayuntamiento de Monterrey lo señaló como autor del desfalco por 7,370 millones de pesos.
En vez de dejar que las aguas siguieran su cauce en el proceso penal de Aguascalientes contra Maíz Domene, se dio por aludido sin conocer el fondo del asunto.
En vez de pasar por alto los ataques que le dirigieron, algún asesor de la CDMX lo engalló; se puso bravo y retó a Adrián a demostrar quién de los dos es responsable del fraude multimillonario.
Luis Donaldo es apoyado en el manejo de la situación por Betsabé Rocha Nieto, Secretaria de Economía en el gobierno de NL, y por su marido, Carlos Contreras Segovia, sub secretario de Administración Tributaria en el equipo de Samuel García.
Betsabé fue alcaldesa interina de Monterrey cuando Luis Donaldo se lanzó por la senaduría.
Le sabe al manejo financiero de las cosas -lo mismo que su marido- pero ninguno de los dos conocía los famosos contratos de Next Energy.
Debido a eso, Luis Donaldo andaba todavía al final de este jueves, buscando “tarjetas informativas” que le ayuden a sortear el vendaval que se le viene encima, por ponerse a los trancazos con Adrián de la Garza, quien no tiene nada qué perder y en cambio, el senador emecista SÍ.
Luis Donaldo tiene -todavía- el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, quien lo ve con simpatía.
Fue el ex presidente quien paró en seco a Paco Cienfuegos cuando atacaba sin piedad al hijo del mártir sonorense, en sus campañas para alcalde y luego para senador.
Es un hecho que el ex presidente sigue teniendo suficiente poder como para seguir alentando a Colosio en su carrera, por la gubernatura de NL, y luego, por la presidencia de México.
Pero de muy buena fuente me entero hoy que Andrés Manuel se decepcionó al saber que su ¿protegido? reaccionó así ante los ataques de Adrián de la Garza.
Cajón Desastre:
- Ni Luis Donaldo ni Adrián se dan cuenta de que este enfrentamiento tan tempranero entre ellos, le allana el camino a la candidatura de MORENA por la gubernatura de NL.
- Pero, insisto, si uno de los desafiantes por el caso de Next Energy saldrá perdiendo -aun ganando el debate- es Luis Donaldo Colosio Riojas.
- Otro que debe de estar también sacadísimo de onda es su compadre del MC.
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby Kalifa.