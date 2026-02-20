Ganando el debate, Colosio pierde

A la hora en que escribo este artículo todavía no era seguro que Adrián y Luis Donaldo debatirían sobre el polémico caso de Next Energy.

Pero por ambos bandos me aseguran que el debate SÍ tendrá lugar este viernes 19 de febrero, por ahí de las 5 de la tarde en la Redacción de un medio local de la calle Washington 629 oriente, que no es el que inicialmente se ofreció para ser el anfitrión de dicho encuentro.

Si no se realiza será porque una dosis de cordura le llegó de última hora a Luis Donaldo, y en este artículo les platicaré por qué.

El caso ya es de sobra conocido. Huelga ahondar en detalles, por eso, me voy a centrar en lo que hay detrás y alrededor de este innecesario enfrentamiento entre dos que buscan la gubernatura de Nuevo León:

1. Luis Donaldo Colosio Riojas por el lado del MC y

2. Adrián de la Garza por el PRI, en probable alianza con el PAN, toda vez que este último partido no tiene a quién ofrecerle dicha candidatura.

¿Les platico? ¡Arre!

Eugenio Maíz Domene fue apresado en Aguascalientes, acusado de fraude en contra del gobierno de esa entidad.

Platiqué con familiares de dicho empresario regio y me aseguran que él mismo fue víctima de los incumplimientos de la empresa china que proveería la granja de paneles solares en Aguascalientes.

Maíz Domene -me dicen sus cercanos- operó como “coyote” en el citado proyecto, tanto en Aguascalientes como en Monterrey, en las administraciones de Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio, desde el año 2020.

Ambos funcionarios se acusan mutuamente de ser los autores del desfalco sufrido por las arcas municipales.

¿Por qué se equivoca Colosio?

El hijo del mártir sonorense se envalentonó cuando el secretario del ayuntamiento de Monterrey lo señaló como autor del desfalco por 7,370 millones de pesos.

En vez de dejar que las aguas siguieran su cauce en el proceso penal de Aguascalientes contra Maíz Domene, se dio por aludido sin conocer el fondo del asunto.

En vez de pasar por alto los ataques que le dirigieron, algún asesor de la CDMX lo engalló; se puso bravo y retó a Adrián a demostrar quién de los dos es responsable del fraude multimillonario.