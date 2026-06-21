Hay muchas consideraciones sobre un evento como el Mundial de Fútbol. Yo tengo mis sentires. ¿Y tú?

“El fútbol me vale cuatro hectáreas de ...” Maravilloso. Y eso ¿por qué tendría que afectar o cambiar lo que otros millones de personas aman? Y ¿eso hace imposible que aprecies el fenómeno de la convivencia entre países? ¿O solo hace posible que te cierres y desprecies a personas que no son de tu opinión y gustos? ¿Realmente crees que la atención y lo gastado, y ganado, en un evento del tamaño de un Mundial, de no existir, se usaría para atender lo que tú piensas importante? Siento decirte que es poco probable que eso suceda. Pero bueno, si requieres quejarte, adelante.

Les puedo contar que soy mamá de una mujer medallista mundial de tochito (flag football), parte de la selección mexicana. Han sido anfitriones del campeonato mundial de tochito países que incluyen Israel, Alemania, Francia, y China. Han sido anfitriones ejemplares y han tratado a nuestros jugadores de manera impecable. Desde los reportes de mi hija, logro estar sumamente agradecida con los extraños que aprecian y facilitan el talento de nuestros atletas y sus experiencias como atletas y personas.

¿A qué voy con todo eso? ¿Existe la opción de respetar y festejar lo que anima a tantas personas sin sentir que esos eventos de alguna manera interfieren en la vida de nosotros? La ciudad de Boston en Los Estados Unidos está teniendo una experiencia reportadamente positiva con la invasión de los escoceses. La convivencia, la participación, el entusiasmo. A mí me alegra el corazón pensar en esa experiencia que miles de personas están disfrutando. Los citadinos seguramente quedarán exhaustos. Y parece que tendrán recuerdos espectaculares y muy inesperados.

He escuchado a personas que hablan mal del Mundial porque la selección de México no es buena, o eso dicen. Pregunto: ¿Solo ganando vale la pena una experiencia? Creo que todos los que tenemos una opinión sobre los deportes y los eventos mundiales/masivos tendríamos que analizar en qué basamos nuestras opiniones y sentires. Yo estoy teñida por tener una hija que es atleta a nivel mundial. ¿Y tú?