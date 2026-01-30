Homeless & AI: Aberrante contraste en Estados Unidos. Episodio 2

/ 30 enero 2026
    Homeless &amp; AI: Aberrante contraste en Estados Unidos. Episodio 2
    Homeless & AI: Aberrante contraste en Estados Unidos. Fotos: Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA California es la meca de la tecnología y también uno de los lugares con más homeless del mundo

Los Angeles, California.-

¿Les platico? ¡Arre!

Por Olympic Boulevard, en el Centro de Los Ángeles, ves circular taxis WAYMO y repartidores

robotizados de comida, COCO.

En el 900 de esa avenida está el hotel Ritz Carlton, a 6,000 pesos mínimo la noche, pero en su cruce con la calle Francisco, al oeste, habitan más de cien homeless en tiendas de campaña y dormitorios improvisados, que tienen como fondo el skyline de Los Ángeles.

Son los contrastes de la alta tecnología con la más degradante forma de vivir de un ser humano: la condición de calle.

Ahora, si quieres hacer más odiosa esta comparación, en el 7660 de Beverly Boulevard -en la acaudalada zona de Beverly Hills- está la tienda de autoservicio más cara del mundo: Erewhon, donde un frasquito de 473 mililitros de jugo de uvas cosechadas en Napa Valley, cuesta 44 dólares; unos 760 pesos.

En el Episodio 1 de esta serie les platiqué la incongruencia de Trump al exigir fuera (Venezuela, México, Cuba) lo que tolera dentro de Estados Unidos:

Fallan por igual republicanos y demócratas respecto a homeless y adicciones en EEUU. Episodio 1

Para hacer más patético el tema, hoy les comparto datos sobre la forma en que conviven en el mismo territorio, la más alta tecnología del mundo en AI -Inteligencia Artificial- y miles de personas que duermen en la calle.

Como dijo el dermatólogo: Vamos al grano.

WAYMO:

- Inicialmente, el líder del proyecto “Google self-driving car project” fue el ingeniero alemán Sebastian Thrun, director del Stanford Artificial Intelligence Laboratory y coinventor del Google Street View.

- En esa universidad, cuyos campus están en Palo Alto, California, el equipo de Thrun (Chris Urmson, Mike Montemerlo y Anthony Levandouski) creó el vehículo robótico “Stanley”, ganador del DARPA Grand Challenge en 2005, otorgado por el Departamento de Defensa de EEUU y dotado de 2 millones de dólares.

- El estado de Nevada aprobó el 29 de junio de 2011 una ley que permite la operación de coches sin conductor. Google había presionado para el establecimiento de leyes aplicables a automóviles autónomos.

- En mayo de 2025, WAYMO recibió la aprobación de las autoridades regulatorias para expandir su servicio comercial de robotaxis a más zonas del Silicon Valley (Palo Alto, California), tras recibir el visto bueno de la Comisión de Servicios Públicos de California.

- Dicha autorización permite a la empresa ampliar su servicio de transporte autónomo más allá de las áreas que ya cubre al sur de San Francisco.

- WAYMO tiene planes para operar en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

- Ya separada de Google, a la fecha ha recaudado más de 3,000 millones de dólares de inversionistas privados de EEUU.

- Se calcula en 700,000 los vehículos de su flotilla para finales de 2026, el 90% fabricados por Volvo, la marca que era sueca y hoy es china, para sorpresa de quienes siguen creyendo que Trump no quiere hacer negocios con el gigante asiático.

COCO:

- Es un robot de reparto de comidas, desarrollado por Coco Robotics, fundada en 2020 por Brad Sqicciarini y Zach Rash.

- Desde su inicio, la compañía ha crecido como gremlins en aguacero.

- A la fecha lleva recaudados 80 millones de dólares de inversionistas ángeles como Sam y Max Altman, así como empresas de capital de riesgo del calibre de SNR, Pelion Venture Partners y Offline Ventures.

- Para finales de 2026 habrá más de 10,000 COCOS entregando comidas en todo EEUU.

HOMELESS:

- Este problema social no se relaciona necesariamente al tema de las drogas.

- El 80% de los homeless son personas que perdieron sus propiedades o no ganan lo suficiente para pagar una renta.

- Los Ángeles es una de las ciudades más caras del mundo y millones de personas no ganan lo suficiente para pagar ni el más modesto techo donde dormir.

EREWHON:

- Para hacer más chocante el asunto, vean esto:

- Erewhon es un supermercado de lujo fundado en 1966 por Michio y Aveline Kushi.

- Fue adquirido en 2011 por Tony Antoci, que lo especializó en productos orgánicos y de lujo.

- Erewhon ha ganado popularidad entre las celebridades y hoy es un símbolo de exclusividad, status y bienestar.

- Tiene 11 tiendas, todas en Los Ángeles y según platiqué con uno de sus directores, no hay planes para salir de California, pues su mercado son las celebridades y los humildes mortales que les rinden culto.

Cajón Desastre:

- Así que ya sabes: California no solo es tierra de oportunidades. Para muchos es cama de sus sueños, pero para muchos otros es dura cuna de sus peores pesadillas.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván, incluyendo a La Loca Sanjuana, más la Irreverente de mi Mary Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

