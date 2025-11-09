Impresionante cartelera del Showcenter Complex
Plácido Garza DETONA Hoy domingo 9 de noviembre, a la hora del Ángelus, Samuel García y su Banda “Los Factureros del Ritmo” presentan: “Tango en Fango”
¿Les platico la cartelera completa? ¡Arre!
Samuel y su Banda interpretará hoy el éxito del momento: “Mentiras”, en un cover a cargo de Raúl Lozano Caballero, Mike Flores, Félix Arratia, Raúl Lozano y Daniel Acosta, sobre la pieza original de “Los Amigos Invisibles”.
- Noviembre 9: Samuel García y su Banda, “Los Factureros del Ritmo”.
- 13: Rumours. The Utimate Tribut to Fleetwood Mac.
- 15: Manía. The ABBA Tribute.
- 17: Open Talks (Sabrá el Dios de Spinoza qué es eso, pero aikir).
- 20: Kidd Keo.
- 21: Pelea de Amaya Vs. Corrales.
- 22: Las Guerreras KPOP, otro tributo.
- 23: The originals Brain Rots italianos.
- 25: Rush Monterrey Tribute.
- 27: Ximena Sariñana, con su espectáculo “Existencia Kamikaze”.
- 28: Pierce the Veil, “I can´t hear hear you”.
- 29 y 30: “Perfume de Gardenia”.
- 12 al 14 de diciembre: Tina Turner. Un tributo más.
- 17: Alejandro Gou presenta, “El Tenorio Cómico”.
- 20 y 21: Ballet “El Cascanueces”.
- Enero 24 de 2026: “Enrollados”.
CAJÓN DESASTRE:
- Felicidades a Eudelio Garza, director general del Showcenter Complex de San Pedro Garza García, NL, por haber logrado la contratación del auténtico Samuel García y su Banda “Los Factureros del Ritmo”, que destaca en esta cartelera, entre tantos grupos llamados “Tributo”, que obviamente, no son los originales.
- Aquí le va una respetuosa recomendación: ¡Aguas! No vaya a ser que se desaparezcan algunos cubiertos en las mesas de los snacks...
- Que disfruten hoy un plácido domingo.