Impresionante cartelera del Showcenter Complex

/ 9 noviembre 2025
    Samuel García y su Banda “Los Factureros del Ritmo” presentan: “Tango en Fango”. Fotos: Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA Hoy domingo 9 de noviembre, a la hora del Ángelus, Samuel García y su Banda “Los Factureros del Ritmo” presentan: “Tango en Fango”

¿Les platico la cartelera completa? ¡Arre!

Samuel y su Banda interpretará hoy el éxito del momento: “Mentiras”, en un cover a cargo de Raúl Lozano Caballero, Mike Flores, Félix Arratia, Raúl Lozano y Daniel Acosta, sobre la pieza original de “Los Amigos Invisibles”.

- Noviembre 9: Samuel García y su Banda, “Los Factureros del Ritmo”.

- 13: Rumours. The Utimate Tribut to Fleetwood Mac.

- 15: Manía. The ABBA Tribute.

- 17: Open Talks (Sabrá el Dios de Spinoza qué es eso, pero aikir).

- 20: Kidd Keo.

- 21: Pelea de Amaya Vs. Corrales.

- 22: Las Guerreras KPOP, otro tributo.

- 23: The originals Brain Rots italianos.

- 25: Rush Monterrey Tribute.

- 27: Ximena Sariñana, con su espectáculo “Existencia Kamikaze”.

Espectáculos presentados en el Showcenter Complex. Fotos: Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez

- 28: Pierce the Veil, “I can´t hear hear you”.

- 29 y 30: “Perfume de Gardenia”.

- 12 al 14 de diciembre: Tina Turner. Un tributo más.

- 17: Alejandro Gou presenta, “El Tenorio Cómico”.

- 20 y 21: Ballet “El Cascanueces”.

- Enero 24 de 2026: “Enrollados”.

CAJÓN DESASTRE:

- Felicidades a Eudelio Garza, director general del Showcenter Complex de San Pedro Garza García, NL, por haber logrado la contratación del auténtico Samuel García y su Banda “Los Factureros del Ritmo”, que destaca en esta cartelera, entre tantos grupos llamados “Tributo”, que obviamente, no son los originales.

- Aquí le va una respetuosa recomendación: ¡Aguas! No vaya a ser que se desaparezcan algunos cubiertos en las mesas de los snacks...

- Que disfruten hoy un plácido domingo.

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

