Impresionante cartelera del Showcenter Complex

Samuel y su Banda interpretará hoy el éxito del momento: “Mentiras”, en un cover a cargo de Raúl Lozano Caballero, Mike Flores, Félix Arratia, Raúl Lozano y Daniel Acosta, sobre la pieza original de “Los Amigos Invisibles”.

- 27: Ximena Sariñana, con su espectáculo “Existencia Kamikaze”.

- 22: Las Guerreras KPOP, otro tributo.

- 17: Open Talks (Sabrá el Dios de Spinoza qué es eso, pero aikir).

- Noviembre 9: Samuel García y su Banda, “Los Factureros del Ritmo”.

- 28: Pierce the Veil, “I can´t hear hear you”.

- 29 y 30: “Perfume de Gardenia”.

- 12 al 14 de diciembre: Tina Turner. Un tributo más.

- 17: Alejandro Gou presenta, “El Tenorio Cómico”.

- 20 y 21: Ballet “El Cascanueces”.

- Enero 24 de 2026: “Enrollados”.

CAJÓN DESASTRE:

- Felicidades a Eudelio Garza, director general del Showcenter Complex de San Pedro Garza García, NL, por haber logrado la contratación del auténtico Samuel García y su Banda “Los Factureros del Ritmo”, que destaca en esta cartelera, entre tantos grupos llamados “Tributo”, que obviamente, no son los originales.

- Aquí le va una respetuosa recomendación: ¡Aguas! No vaya a ser que se desaparezcan algunos cubiertos en las mesas de los snacks...

- Que disfruten hoy un plácido domingo.

¿NL, primer lugar en todo y el mejor Estado del País?