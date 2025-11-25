Imprime Mauricio Farah su sello como alcalde de San Pedro Garza García. Ya era hora

¿Les platico? ¡Arre! ¡Se acabaron los homenajes al 4 veces alcalde de SPGG! Los habitantes de este municipio comienzan a acomodarse al estilo de Mauricio Farah Giacoman (40)... y aunque les pesa a algunos, también los funcionarios y burócratas. Brota el primer caso: El pasado 11 de noviembre fueron capturados Alejandro “N” (42) y Edgar “N” (27) en la esquina de Avenida San Pedro Mauricio Fernández y Mississippi, con dosis de droga, básculas digitales y armas. Se encargaron de su detención, elementos de la secretaría de Seguridad Pública, que dirige José Luis David Kuri, pero no duraron ni la víspera en las instalaciones de dicha dependencia. Mediante una acción coordinada entre el Municipio y la Federación, Alejandro y Edgar fueron atraídos por la FGR y desde el día de su captura permanecen a disposición de dicha dependencia en sus oficinas de Escobedo, NL, a la espera de que se les finquen responsabilidades.

Sin que el secretario de Seguridad Pública interviniera, el Municipio logró un contacto del más alto nivel a través de la participación del Comandante O. y el Comisario Y., ambos elementos federales. Aunque las “N” que le siguen a los nombres de los detenidos tienen un efecto de cumplimiento legal, desde esta trinchera anticipo a mis lectores que el primero es hermano de Patricio Eugenio Garza Atayde, uno de los más activos distribuidores de drogas en SPGG. Debido al rápido traslado de su hermano a las instalaciones de la FGR en Escobedo, ha desatado una ofensiva mediática a través de chats y redes en contra del alcalde Farah Giacoman. No contaba con que su carnal sería extraído tan rápidamente de la férula de la policía sampetrina, donde asegura que cuenta con la protección de elementos de dicha corporación. Él asegura que son del más alto nivel. Esperaba su libertad, como ha sucedido con otros colaboradores suyos, señalados por jóvenes mujeres víctimas de diversos delitos. Los citados elementos federales están investigando a Garza Atayde, al margen de la secretaría de Seguridad Pública sampetrina.