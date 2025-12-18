¿Les platico? ¡Arre! Primero las definiciones: Indefensión aprendida es una condición psicológica en la que una persona o un animal se inhiben ante situaciones adversas después de haber sido sometidos a experiencias negativas. Esto significa que, tras repetidas situaciones en las que sienten NO tener control, adoptan un estado profundo de pasividad. Este síndrome afecta en México a los mexicanos en edad de votar: Del total de 130 millones de habitantes, el 98.9% tiene credencial para votar, pero:

1.- De acuerdo a datos preliminares del Censo 2025 realizado por el INEGI, el 75% de los encuestados afirma utilizar “su INE” para realizar cualquier tipo de trámite donde se requiere contar con una identificación. Por añadidura, el 25% no quiere ese documento para votar. Ese es el tamaño del abstencionismo en la víspera de las cruciales elecciones de 2027. 2.- La misma fuente revela que de solo el 5% de los habitantes en edad de votar, está afiliado a un partido político. MIPYMES: Esta denominación incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 60% de la economía en América Latina, como generadores de empleo, ingresos y abastecimiento. En México, esta cifra alcanza el 72%, de acuerdo a datos que obtuve de las cámaras industriales y organismos como la E4T (Empresarios 4a Transformación) y la ANEI (Asociación Nacional de Empresarios Independientes), cuyos fundadores, respectivamente, son Javier Garza Calderón y Fernando Turner, empresarios -ambos- de Monterrey.