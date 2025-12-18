Indefensión aprendida

/ 18 diciembre 2025
    Indefensión aprendida
    Ciudadanía y Mipymes carecen de control sobre economía y política en México. Foto: Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Ciudadanía y Mipymes carecen de control sobre economía y política en México

¿Les platico? ¡Arre!

Primero las definiciones:

Indefensión aprendida es una condición psicológica en la que una persona o un animal se inhiben ante situaciones adversas después de haber sido sometidos a experiencias negativas.

Esto significa que, tras repetidas situaciones en las que sienten NO tener control, adoptan un estado profundo de pasividad.

Este síndrome afecta en México a los mexicanos en edad de votar: Del total de 130 millones de habitantes, el 98.9% tiene credencial para votar, pero:

$!Javier Garza Calderón.
Javier Garza Calderón. Foto: Grupo Detona

1.- De acuerdo a datos preliminares del Censo 2025 realizado por el INEGI, el 75% de los encuestados afirma utilizar “su INE” para realizar cualquier tipo de trámite donde se requiere contar con una identificación. Por añadidura, el 25% no quiere ese documento para votar. Ese es el tamaño del abstencionismo en la víspera de las cruciales elecciones de 2027.

2.- La misma fuente revela que de solo el 5% de los habitantes en edad de votar, está afiliado a un partido político.

MIPYMES:

Esta denominación incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 60% de la economía en América Latina, como generadores de empleo, ingresos y abastecimiento. En México, esta cifra alcanza el 72%, de acuerdo a datos que obtuve de las cámaras industriales y organismos como la E4T (Empresarios 4a Transformación) y la ANEI (Asociación Nacional de Empresarios Independientes), cuyos fundadores, respectivamente, son Javier Garza Calderón y Fernando Turner, empresarios -ambos- de Monterrey.

$!Motor desbielado. Eso parece ser el pomposo Consejo de Inversiones formado por 18 santones de la IP y sus juniors, para quedar bien con CSP. A juzgar por cómo define el mismo gobierno a las MIPYMES..
Motor desbielado. Eso parece ser el pomposo Consejo de Inversiones formado por 18 santones de la IP y sus juniors, para quedar bien con CSP. A juzgar por cómo define el mismo gobierno a las MIPYMES.. Foto: Grupo Detona

En América Latina existen 13 millones de MYPIMES, de un total de 14.5 millones de empresas que cuentan al menos con 1 empleado no familiar de sus propietarios.

Ahora, vean los afiliados a los OISP, Organismos Intermedios del Sector Privado en México:

- E4T: 85,425.

- ANEI: (Sin datos confirmados, pero se estiman en 50,000, por cruces de información relativos).

Estas dos organizaciones representan a las MYPIMES.

- CONCAMIN: 1.2 millones.

- CONCANACO: 2 millones.

- CANACINTRA: 50,000.

- COPARMEX: 36,000.

- CAINTRA NL: 4,500.

- CANACO MONTERREY: 2,000.

- CANACO CDMX: 45,000.

- CCE: 14 organizaciones empresariales que aglutinan a las más grandes corporaciones.

- CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (recién formado en el gobierno de CSP): 18, representantes -también- de las más grandes empresas.

En los mismos datos preliminares del INEGI, el 99% de las personas que se identificaron como MYPIMES dijeron no sentirse representadas por las organizaciones -los mentados OISP- que aglutinan a las más grandes corporaciones.

A pregunta expresa, tampoco se sintieron tomados en cuenta por el gobierno actual.

Cajón Desastre:

- Como decía mi abuela la alcaldesa de Perros Bravos, cuyo nombre cambió mediante consulta popular (la 1a en México) a Gatos Güeros y hoy es Bravo, NL: “¿Quieren más o les guiso un huevo?”

- Traducción de esa frase del español al español: “¿Ven ustedes la enorme oportunidad que se presenta para quienes dirigen a la E4T y a la ANEI?

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la súper multitask e Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

