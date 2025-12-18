Indefensión aprendida
Plácido Garza DETONA Ciudadanía y Mipymes carecen de control sobre economía y política en México
Primero las definiciones:
Indefensión aprendida es una condición psicológica en la que una persona o un animal se inhiben ante situaciones adversas después de haber sido sometidos a experiencias negativas.
Esto significa que, tras repetidas situaciones en las que sienten NO tener control, adoptan un estado profundo de pasividad.
Este síndrome afecta en México a los mexicanos en edad de votar: Del total de 130 millones de habitantes, el 98.9% tiene credencial para votar, pero:
1.- De acuerdo a datos preliminares del Censo 2025 realizado por el INEGI, el 75% de los encuestados afirma utilizar “su INE” para realizar cualquier tipo de trámite donde se requiere contar con una identificación. Por añadidura, el 25% no quiere ese documento para votar. Ese es el tamaño del abstencionismo en la víspera de las cruciales elecciones de 2027.
2.- La misma fuente revela que de solo el 5% de los habitantes en edad de votar, está afiliado a un partido político.
MIPYMES:
Esta denominación incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 60% de la economía en América Latina, como generadores de empleo, ingresos y abastecimiento. En México, esta cifra alcanza el 72%, de acuerdo a datos que obtuve de las cámaras industriales y organismos como la E4T (Empresarios 4a Transformación) y la ANEI (Asociación Nacional de Empresarios Independientes), cuyos fundadores, respectivamente, son Javier Garza Calderón y Fernando Turner, empresarios -ambos- de Monterrey.
En América Latina existen 13 millones de MYPIMES, de un total de 14.5 millones de empresas que cuentan al menos con 1 empleado no familiar de sus propietarios.
Ahora, vean los afiliados a los OISP, Organismos Intermedios del Sector Privado en México:
- E4T: 85,425.
- ANEI: (Sin datos confirmados, pero se estiman en 50,000, por cruces de información relativos).
Estas dos organizaciones representan a las MYPIMES.
- CONCAMIN: 1.2 millones.
- CONCANACO: 2 millones.
- CANACINTRA: 50,000.
- COPARMEX: 36,000.
- CAINTRA NL: 4,500.
- CANACO MONTERREY: 2,000.
- CANACO CDMX: 45,000.
- CCE: 14 organizaciones empresariales que aglutinan a las más grandes corporaciones.
- CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (recién formado en el gobierno de CSP): 18, representantes -también- de las más grandes empresas.
En los mismos datos preliminares del INEGI, el 99% de las personas que se identificaron como MYPIMES dijeron no sentirse representadas por las organizaciones -los mentados OISP- que aglutinan a las más grandes corporaciones.
A pregunta expresa, tampoco se sintieron tomados en cuenta por el gobierno actual.
