Innovación o sólo moda: El costo oculto del FOMO tecnológico

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    Innovación o sólo moda: El costo oculto del FOMO tecnológico
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La promesa de automatizar tareas suena irresistible, pero ¿cuántas veces esa inversión termina boicoteando tus ingresos? El problema no es la tecnología, sino aplicarla sin estrategia ni supervisión

En un reciente desayuno ejecutivo detectamos un dolor recurrente: la implementación fallida de inteligencia artificial (IA). La promesa de automatizar tareas suena irresistible, pero ¿cuántas veces esa inversión termina boicoteando tus ingresos? El problema no es la tecnología, sino aplicarla sin estrategia ni supervisión. Aquí nace la “trampa de la tendencia”: cuando las empresas invierten movidas por el FOMO (miedo a quedarse atrás) o una visión idealizada, compran espejismos en vez de soluciones reales. En la consultoría le llamamos comprar un Ferrari para andarlo en terracería.

La tecnología por sí sola no salvará a tu empresa. Si tu Ciclo de Generación de Producto (CGP) no genera demanda o si tu Ciclo de Comercialización (CCO) tiene procesos de venta rotos, incorporar IA servirá para equivocarte más rápido.

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Aprendamos de cuatro casos reales. Tres de ellos (1, 3 y 4) tenían ambos ciclos funcionando bien antes de incorporar tecnología; el segundo caso ilustra un problema distinto:

1. ZILLOW (2021): EL ESPEJISMO DEL ALGORITMO

Zillow lanzó Zillow Offers: un algoritmo de IA que compraba casas automáticamente para revenderlas. Cuando el mercado se enfrió, el modelo siguió comprando caro, sin margen para ajustarse a tiempo. Tampoco pudo entender el estado real de las propiedades (como un mal olor o ruido en la calle). El resultado: 25 por ciento de la plantilla despedida y 7 mil casas vendidas con pérdidas.

Lección: Ningún algoritmo sustituye el juicio humano, ya que es incapaz de cuantificar variables subjetivas o factores físicos del mundo real.

2. JUICERO (2016–2017): LA SOBREINGENIERÍA DE UN PROCESO SIMPLE

En pleno auge de la conectividad, Juicero lanzó una prensa de jugos de 700 dólares que requería Wi-Fi y validar sus bolsitas de frutas mediante código QR. Un reportaje de Bloomberg reveló que las bolsas se podían exprimir a mano con el mismo resultado. Cerraron en 16 meses tras quemar más de 120 millones de dólares.

Lección: Separa el valor mediático del operativo; si no reduce costos, ahorra tiempo o mejora la experiencia, evítalo.

3. NIKE (2001): EL SOFTWARE PREDICTIVO

Nike implementó un sistema de planificación de demanda muy avanzado, la “IA” de aquel entonces. Lo instalaron sobre bases de datos desconectadas y confiaron ciegamente. El software generó miles de pedidos de modelos que no se vendían e ignoró los más demandados, costándoles cientos de millones de dólares.

Lección: Nunca delegues el 100 por ciento del control a la máquina; el equipo humano siempre debe cuestionar las predicciones antes de ejecutar decisiones críticas. Un buen software sobre datos erróneos te da un pésimo resultado.

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4. HERTZ (2021–2024): LA SOSTENIBILIDAD FORZADA

Hertz compró 100 mil Teslas apostando a la imagen verde. Descubrieron que reparar un Tesla es mucho más caro al no contar con talleres propios. Además, los clientes rentaban eléctricos sin saber cómo cargarlos, lo que generó una pésima experiencia. En 2024 vendieron un tercio de la flota a pérdida para volver a autos de gasolina.

Lección: La fricción que le añades al cliente pesa más que el discurso de innovación.

BITÁCORA PARA EL LÍDER

Soy ferviente creyente de la innovación, pero esta no liderará a tu equipo ni arreglará una propuesta de valor mediocre. Como bien sabemos en el análisis de datos, “basura entra, basura sale”, muchas empresas están intentando ponerle un motor de jet a una bicicleta de reparto.

¿Estás invirtiendo en tecnología para resolver un problema real de tu cliente o sólo estás comprando espejismos por FOMO?

Antes de firmar el cheque de tecnología, diagnostica tus ciclos de negocio (CGP/CCO), pavimenta tus procesos, mejora tu oferta de valor y atiende mejor a tus clientes.

En tu empresa y en tu vida: creces o mueres.

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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