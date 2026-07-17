Innovación o sólo moda: El costo oculto del FOMO tecnológico

La tecnología por sí sola no salvará a tu empresa. Si tu Ciclo de Generación de Producto (CGP) no genera demanda o si tu Ciclo de Comercialización (CCO) tiene procesos de venta rotos, incorporar IA servirá para equivocarte más rápido.

En un reciente desayuno ejecutivo detectamos un dolor recurrente: la implementación fallida de inteligencia artificial ( IA ). La promesa de automatizar tareas suena irresistible, pero ¿cuántas veces esa inversión termina boicoteando tus ingresos? El problema no es la tecnología, sino aplicarla sin estrategia ni supervisión. Aquí nace la “trampa de la tendencia”: cuando las empresas invierten movidas por el FOMO (miedo a quedarse atrás) o una visión idealizada, compran espejismos en vez de soluciones reales. En la consultoría le llamamos comprar un Ferrari para andarlo en terracería.

Aprendamos de cuatro casos reales. Tres de ellos (1, 3 y 4) tenían ambos ciclos funcionando bien antes de incorporar tecnología; el segundo caso ilustra un problema distinto:

1. ZILLOW (2021): EL ESPEJISMO DEL ALGORITMO

Zillow lanzó Zillow Offers: un algoritmo de IA que compraba casas automáticamente para revenderlas. Cuando el mercado se enfrió, el modelo siguió comprando caro, sin margen para ajustarse a tiempo. Tampoco pudo entender el estado real de las propiedades (como un mal olor o ruido en la calle). El resultado: 25 por ciento de la plantilla despedida y 7 mil casas vendidas con pérdidas.

Lección: Ningún algoritmo sustituye el juicio humano, ya que es incapaz de cuantificar variables subjetivas o factores físicos del mundo real.

2. JUICERO (2016–2017): LA SOBREINGENIERÍA DE UN PROCESO SIMPLE

En pleno auge de la conectividad, Juicero lanzó una prensa de jugos de 700 dólares que requería Wi-Fi y validar sus bolsitas de frutas mediante código QR. Un reportaje de Bloomberg reveló que las bolsas se podían exprimir a mano con el mismo resultado. Cerraron en 16 meses tras quemar más de 120 millones de dólares.

Lección: Separa el valor mediático del operativo; si no reduce costos, ahorra tiempo o mejora la experiencia, evítalo.

3. NIKE (2001): EL SOFTWARE PREDICTIVO

Nike implementó un sistema de planificación de demanda muy avanzado, la “IA” de aquel entonces. Lo instalaron sobre bases de datos desconectadas y confiaron ciegamente. El software generó miles de pedidos de modelos que no se vendían e ignoró los más demandados, costándoles cientos de millones de dólares.

Lección: Nunca delegues el 100 por ciento del control a la máquina; el equipo humano siempre debe cuestionar las predicciones antes de ejecutar decisiones críticas. Un buen software sobre datos erróneos te da un pésimo resultado.