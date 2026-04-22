Inteligencia artificial: El peligro no es el futuro... es el presente

Herramientas de inteligencia artificial como Grok ya permiten generar imágenes y videos sexuales hiperrealistas en cuestión de segundos. Las investigaciones de WIRED han revelado la existencia de contenido explícito, violento y sin filtros de edad en estas plataformas. Hace algunos años, Pornhub era la plataforma pornográfica más visitada por adolescentes y jóvenes. Sin embargo, su dinámica se basa en un rol pasivo: el usuario sólo observaba el contenido.

La inteligencia artificial ha entrado en los hogares con una promesa: ayudar, facilitar y contestar. Sin embargo, detrás de esta se abre una puerta con un alto grado de peligrosidad que muchos padres aún no ven: la hipersexualización prematura y la exposición a contenidos extremos de índole diversa. En algunos casos, la realidad ya se está mostrando devastadora.

Hoy, ese modelo ya no resulta suficiente. Las nuevas generaciones buscan experiencias más intensas, interactivas y personalizadas. Como consecuencia, el contenido pasivo ha dejado de generar el mismo nivel de estimulación, lo que ha llevado a muchos jóvenes a buscar formas de consumo más inmersivas y potencialmente más adictivas, como el uso de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, investigaciones de The New York Times comprueban que los adolescentes son víctimas de imágenes sexuales falsas, generadas por inteligencia artificial a partir de fotografías de la vida real. No se trata de información... se trata de explotación digital. Ya no es un riesgo tecnológico, sino una crisis infantil.

En 2025, Eli Heacock, un adolescente de 16 años de Kentucky, se quitó la vida. No era un chico triste ni con problemas de gravedad: tenía sueños, amigos y familia. Horas antes de quitarse la vida, alguien usó inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de él y lo chantajeó con difundirlas si no pagaba una determinada cantidad de dinero. Él intentó pagar, pero no era suficiente. La presión, la vergüenza y el terror a perderlo todo lo llevaron a tomar una decisión irreversible. Su último mensaje fue: “Te quiero muchísimo”.

No es sólo una tragedia; se trata también de una alarma. Hoy un niño no necesita buscar pornografía ni salir de su hogar. Le basta un teléfono, con el que puede:

– Generar contenido sexual

– Editar imágenes del mundo real

– Ser víctima de un chantaje

En 2023 se registraron más de 26 mil casos de sextorsión. La cifra va en aumento; la IA la incrementa.

Un cerebro infantil no puede tolerar la cantidad de estimulación que le ofrece la IA con los contenidos sexuales.

– Dispara al máximo los niveles de dopamina

– Eleva la adicción

– Aumenta la disfunción de la sexualidad: la sexualidad disfrazada (pornografía)

– Incrementa la desinhibición