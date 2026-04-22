Inteligencia artificial: El peligro no es el futuro... es el presente

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Opinión
/ 22 abril 2026
    Inteligencia artificial: El peligro no es el futuro... es el presente
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La IA no se detendrá, pero nosotros sí podemos decidir cómo enfrentarnos a ella

La inteligencia artificial ha entrado en los hogares con una promesa: ayudar, facilitar y contestar. Sin embargo, detrás de esta se abre una puerta con un alto grado de peligrosidad que muchos padres aún no ven: la hipersexualización prematura y la exposición a contenidos extremos de índole diversa. En algunos casos, la realidad ya se está mostrando devastadora.

Herramientas de inteligencia artificial como Grok ya permiten generar imágenes y videos sexuales hiperrealistas en cuestión de segundos. Las investigaciones de WIRED han revelado la existencia de contenido explícito, violento y sin filtros de edad en estas plataformas. Hace algunos años, Pornhub era la plataforma pornográfica más visitada por adolescentes y jóvenes. Sin embargo, su dinámica se basa en un rol pasivo: el usuario sólo observaba el contenido.

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Hoy, ese modelo ya no resulta suficiente. Las nuevas generaciones buscan experiencias más intensas, interactivas y personalizadas. Como consecuencia, el contenido pasivo ha dejado de generar el mismo nivel de estimulación, lo que ha llevado a muchos jóvenes a buscar formas de consumo más inmersivas y potencialmente más adictivas, como el uso de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, investigaciones de The New York Times comprueban que los adolescentes son víctimas de imágenes sexuales falsas, generadas por inteligencia artificial a partir de fotografías de la vida real. No se trata de información... se trata de explotación digital. Ya no es un riesgo tecnológico, sino una crisis infantil.

En 2025, Eli Heacock, un adolescente de 16 años de Kentucky, se quitó la vida. No era un chico triste ni con problemas de gravedad: tenía sueños, amigos y familia. Horas antes de quitarse la vida, alguien usó inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de él y lo chantajeó con difundirlas si no pagaba una determinada cantidad de dinero. Él intentó pagar, pero no era suficiente. La presión, la vergüenza y el terror a perderlo todo lo llevaron a tomar una decisión irreversible. Su último mensaje fue: “Te quiero muchísimo”.

No es sólo una tragedia; se trata también de una alarma. Hoy un niño no necesita buscar pornografía ni salir de su hogar. Le basta un teléfono, con el que puede:

– Generar contenido sexual

– Editar imágenes del mundo real

– Ser víctima de un chantaje

En 2023 se registraron más de 26 mil casos de sextorsión. La cifra va en aumento; la IA la incrementa.

Un cerebro infantil no puede tolerar la cantidad de estimulación que le ofrece la IA con los contenidos sexuales.

– Dispara al máximo los niveles de dopamina

– Eleva la adicción

– Aumenta la disfunción de la sexualidad: la sexualidad disfrazada (pornografía)

– Incrementa la desinhibición

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Creer que “mi hijo/a no anda en eso” es un error. Hoy el contenido no sólo se consume... ¡Se produce! Se pasa, se publica y se usa para destruir. El mayor riesgo no es que los niños lo busquen, sino que el contenido los busque a ellos.

Lo más duro es que sigue habiendo adultos que minimizan el problema. Conozco a muchos papás que dicen que sus hijos no tienen edad para eso o que no están interesados en verlo. Pero si tu hijo tiene celular o iPad con acceso abierto a internet, muy probablemente está viendo, recibiendo o incluso creando material pornográfico.

Padres, esto se resuelve con:

– Supervisión

– Conversaciones incómodas, pero necesarias

– Límites bien claros

La inteligencia artificial no se detendrá, pero nosotros sí podemos decidir cómo enfrentarnos a ella. La cuestión no es si tus hijos van a usar la tecnología. Eso es inevitable. La verdadera pregunta es: ¿los estás preparando para enfrentarse a la inteligencia artificial... o los estás dejando expuestos ante ella?

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Jesús Amaya Guerra

Jesús Amaya Guerra

Es licenciado en Educación con Maestría en Desarrollo Organizacional por la UdeM. Maestría en Psicopedagogía Clínica en España. Cuenta con doctorado en Currículum e Instrucción por la Universidad del Norte de Texas y estudios de Postrgrado en Educación, género, aprendizaje y cerebro en el programa de Velma Smichdt por la Universidad del Norte de Texas.

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