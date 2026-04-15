¿Estamos educando hijos para el desempleo?

Mientras la mayoría de nuestros hijos se preparan durante muchos años en la escuela y la universidad, la inteligencia artificial sigue avanzando a una velocidad que el sistema educativo no llega a entender. Y la pregunta que pocos quieren hacerse, aunque todos deberían: ¿estamos preparando a nuestros hijos para trabajos que van a desaparecer? Una reciente investigación publicada en Inside Higher Ed revela una inquietante realidad: los trabajos más susceptibles a desaparecer ante la inteligencia artificial no son los más simples... sino muchos de aquellos que hoy se aprenden en los salones de clase.

Durante años creímos que los robots sustituirían sólo trabajos físicos. Nos equivocamos. Hoy la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para realizar tareas cognitivas: redacción de textos, análisis de datos, traducción, programación de equipamiento y atención al cliente. Aquello que requería años de formación, hoy lo puede hacer un algoritmo en segundos. Los trabajos más vulnerables son: – Redactores y creadores de contenido básico. – Analistas de información repetitiva. – Asistentes administrativos. – Programadores de nivel básico. – Servicios de atención al cliente. Hace pocas semanas, un chofer me comentó que había perdido su empleo en el área de ventas porque la empresa implementó la inteligencia artificial. Para mi sorpresa, era profesionista y egresado de una maestría en administración. ¿Y eso por qué? Porque son trabajos basados en patrones. Y la inteligencia artificial no sólo identifica patrones, sino que los domina. Es un fracaso silencioso de la educación. Pero el problema no es la tecnología. El problema somos nosotros. Estamos sacando jóvenes con el diploma... pero sin las habilidades que requiere el futuro. El mismo artículo de Inside Higher Ed advierte que las universidades tienen que repensar con urgencia qué papel deben desempeñar. Pero la realidad es que no van al ritmo de lo necesario.

Una generación en riesgo. Ya se están empezando a ver las consecuencias. Chicos que: – Se frustran inmediatamente. – No toleran la incertidumbre. – Dependen de las respuestas rápidas. – Tienen problemas para tomar decisiones. Y no es casualidad. Es porque la educación no entrena al cerebro para pensar a fondo. Y en un mundo dominado por la inteligencia artificial, dejar de pensar es dejar de participar, es quedar afuera. Las competencias que sobrevivirán son las competencias humanas; no las técnicas básicas: pensamiento crítico (ser capaz de emitir juicios propios), creatividad auténtica (ser capaz de producir nuevas ideas), inteligencia emocional (ser capaz de percibir y gestionar las emociones), juicio ético (ser capaz de formar una opinión adoptando diferentes puntos de vista), capacidad de adaptación (ser capaz de establecer nuevos patrones de conducta de manera eficaz). Las competencias mencionadas no se adquieren viendo pantallas ni a partir de respuestas automáticas, sino mediante el esfuerzo, la reflexión y las experiencias auténticas de la vida. Padres y docentes: el momento es ahora. No podemos seguir formando niños dependientes de la tecnología (videojuegos, pantallas, etcétera). Es hora de: permitir el aburrimiento (ahí es donde nace la creatividad), fomentar la lectura profunda (no sólo ir a los resúmenes), enseñar a resolver problemas sin ayuda externa ni teclas de respuesta inmediatas, desarrollar hábitos de disciplina y autocontrol. Educar hoy no es preparar para pasar un examen. Educar hoy es preparar para un mundo incierto. La inteligencia artificial no espera a que estemos listos. La verdadera pregunta es: ¿seguiremos formando jóvenes como piezas en una lucha interna contra las máquinas o empezaremos a formar seres humanos que hagan cosas capaces de realizar ciertas actividades básicas que ninguna máquina podrá realizar? El futuro ya ha llegado.

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