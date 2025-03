Ius Purpureus: una nueva revista estudiantil de la AiDH

La educación superior es la llave maestra que nos abre los grilletes de la ignorancia. Las sociedades mediocres son el resultado de una mala educación universitaria que no garantiza a las personas oportunidades profesionales de crecimiento y, por ende, nuestras sociedades tienden a pagar los costos de su ignorancia con una mala gestión de sus problemas.

En la educación jurídica, una mala educación universitaria trae como consecuencia operadores mediocres de la ley, es decir, personas que ostentan un título que les permite formalmente ejercer la profesión jurídica, pero que nos cuestan demasiado caro: jueces que no saben resolver de manera correcta; asesores que no saben aconsejar a sus clientes para defender su patrimonio; defensores que, por su errores, permiten la privación indebida de la libertad de inocentes o fiscales que no saben integrar sus carpetas de investigación para perpetuar la impunidad.

Una mala formación profesional es como una enfermedad para la sociedad: la injusticia e impunidad se deben en gran medida porque las personas responsables no están preparadas para custodiar los valores de la justicia.

Las escuelas de derecho, por tanto, son las principales responsables del bienestar o malestar de la ley. Ellas son las que generan a los futuros profesionales del Derecho que se encargarán de defender (o violar) los derechos de las personas. En el aula universitaria se van gestando las ideas que luego servirán para hacer leyes, políticas públicas o interpretaciones jurídicas en beneficio (o perjuicio) de la sociedad.

Lo mejor que pueden hacer las instituciones educativas que se encargan de formar juristas, es crear ambientes universitarios libres y creativos para que su comunidad estudiantil entrene sus mejores capacidades y habilidades para aprender el Derecho.

Durante esta semana, la Academia IDH lanzó una gran iniciativa: la revista estudiantil morada que, bajo la asesoría del cuerpo académico, será editada por la propia comunidad estudiantil para que aprenda el quehacer del Derecho a través de su producción científica.

Si yo tuviera el tiempo de la juventud, me volvería a inscribir a nuestra universidad para competir por un lugar en la casa morada que ofrece oportunidades de crecimiento profesional a la futura generación de juristas.

Editar una revista es un gran ejercicio de preparación profesional. Esa actividad les permitirá ser cuidadosos en la construcción de las ideas jurídicas, en difundir sus ideas con reglas de deliberación racional y promover el conocimiento jurídico en su comunidad estudiantil.

Sin duda, es un gran acierto del programa educativo de la AiDH el permitir que su comunidad universitaria participe en este tipo de espacios editoriales.

DERECHO MORADO

En mi experiencia profesional, cuando llega un recién egresado a trabajar conmigo siempre ha tenido que aprender a escribir bien, a ser cuidadoso con los documentos que redacta (acuerdos, leyes, sentencias o programas), a clarificar las ideas y a sistematizarlas para ser puntual en la manera de significar el Derecho aplicable al caso concreto.

Sin duda, la posibilidad de que la comunidad estudiantil aprenda a editar y a escribir sus ideas en la revista morada, le va a permitir tener una mejor preparación a la hora en que le corresponda elaborar cualquier documento jurídico.

Los juristas debemos aprender a ser rigurosos con el lenguaje que se produce en el mundo de las normas. La revista será un buen vehículo para permitirles conducir de forma ordenada sus ideas.

Estoy seguro que los estudiantes que participan pondrán en su CV, con gran orgullo pero también merecimiento, el hecho de ser autor, editor o colaborador de la revista.

Es parte de la formación diferente: nuestros estudiantes van a la casa morada a producir conocimiento útil para la sociedad.

¡FELICIDADES!

Durante los últimos meses el alumnado de la Academia IDH ha preparado el primer número de la revista Ius Purpureus, esto gracias al equipo editorial de la revista: Mauricio Ramos Valerio, Ricardo Humberto Moreno, Daniela Jocelin Castillo Domínguez, Sofía Guadalupe Saucedo Zamora, Marcelo Enrique De León Guerra, Alba Mariana Martínez Crespo y Sandra Luz Treviño De León; así como a los autores y autoras de las secciones de la revista entre líneas y leyes; voces y argumentos; arte y letras contemporáneas: Alexa López Cardona, Yolanda Ríos Cortés, Sofia Barrios Gonzáles, Deisy Maribel López Espino, Mauricio Ramos Valerio, Diego Dávila, Regina Laureano, Rodrigo Salinas, Miranda Pérez Sifuentes y Alba Marina Martínez López.