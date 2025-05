La defensa de Zedillo y la crisis transexenal de 1994

En entrevista en revista Nexos (27/04/25) reapareció el expresidente Ernesto Zedillo, con obvias críticas a los gobiernos de la Cuarta Transformación y con derecho a réplica, en las “Mañaneras del Pueblo” se criticaron resultados de su gobierno.

“Represión”, se dijo, e inmediatamente en medios locales y nacionales aparecieron voces en defensa de Zedillo, con argumentos a mencionar y precisar con datos oficiales.

En el Banco Central (1983-1992) el expresidente encabezó el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios, con 12 mil millones de dólares para subsidiar empresas respecto, preferencialmente 30 grupos empresariales que obtuvieron 80% del subsidio.

Posterior al asesinato de Luis Donaldo Colosio (con turbios resultados en las investigaciones, según Alejandro Moreno, presidente actual del PRI), Zedillo fue designado por Salinas de Gortari, lo cual no habla de democracia.

Por pagarés del rescate financiero, Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario, con opacidad se rescataron Bancos y corporativos empresariales, no así a millones de pequeños deudores que perdieron sus casas y cerraron negocios (incluidos muchos suicidios por dichas causas).

Costos del rescate bancario: de los poco más de 330 mil millones pesos, nominalmente ya se pagaron 945.9 mmdp, real 2 billones 03 mmdp, y aún se deben 159.5 mmdp. Y el Estado mexicano no tiene participación accionaria en los bancos rescatados.

Se impulsó la transparencia, pero se ocultó información de las cuentas del Fobaproa al auditor independiente Michael W. Mackey (durante 1998-1999) según expuso en su informe final, de igual manera el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por “secreto bancario”, hasta la fecha oculta las cuentas del rescate bancario.

Se crearon organismos autónomos-ciudadanos, con duplicidad de funciones públicas e incremento presupuestal, además opacidad para impulsar el modelo neoliberal.

Otro dato: en seis años el tipo de cambio pasó de 3.4 a 8.7 pesos por dólar.

Se aclara, la autonomía del Banco de México se instituyó el 1 de abril de 1994, antes de la gestión zedillista.

La crisis transexenal en 1994 -el “error de diciembre”- no fue sencilla, pero se logró 3.4% de crecimiento económico promedio en seis años, pero considerable sacrificio: 25% reducción en salarios; pobreza aumentó 40%, 15 millones de personas más (García Jiménez, Observatorio de la Economía Latinoamericana, 11/2005).

Se argumenta que la 4T no debe responsabilizar a gobiernos del pasado por la situación actual, en todo caso, sólo al gobierno inmediatamente anterior, como si decisiones pasadas no tuvieran efectos presentes, como los recates bancario, carretero, azucarero y otros. La historia no se anula.

En diciembre de 1994 el presidente de la “República” removió a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impulsar el modelo neoliberal, pero los efectos nocivos se palpan en corrupción del Poder Judicial.

El “héroe de Latinoamérica” (?) impulsó la democracia, pero no se habla del fraude en 2006 y los más de 4,000 mmdp excedidos en la campaña de Enrique Peña Nieto, asuntos no reconocidos por ampones del Instituto Nacional Electoral; tampoco se reconoce el control ($) de medios de comunicación.

No se señalan grupos paramilitares en el sur del país que perpetraron atroces matanzas: Aguas Blancas (Guerrero, 28/06/95),17 campesinos asesinados y 14 heridos; Acteal, Chiapas (22/12/97), 45 muertos (incluidos niños y mujeres embarazadas), lo cual denunció el Obispo Raúl Vera, obviamente sin resultados. En cualquier país democrático estos sucesos implicarían la renuncia del jefe de Estado.

Francisco Labastida, excandidato del PRI a la presidencia, afirma que el triunfo del Vicente Fox en el año 2000 fue negociación con el gobierno estadounidense de William Clinton (“La duda sistémica. Autobiografía política”), probablemente para obtener préstamo ejecutivo de 20 mil millones de dólares -aparte la venta de Ferrocarriles Nacionales- (Zedillo anunció el triunfo panista, no el presidente del INE), a lo anterior se puede añadir negociaciones del Fobaproa con Acción Nacional.

El sexenio 1995-2000 tiene más oscuros que claros, pero se agradece que, democráticamente, libremente y sin represión, la derecha haya salido en defensa de Zedillo.