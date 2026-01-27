La democracia estadounidense tras Trump

En Private Power and Democracy’s Decline (disponible en MIT Press este mes de mayo), demuestro que, desde la década de 1970, el aumento del poder del mercado y la destrucción generalizada de puestos de trabajo han alimentado la desigualdad económica y política y una fuerte polarización social, enfrentando a los trabajadores sin títulos universitarios con los estadounidenses más cualificados. El auge del populismo MAGA y el declive de la democracia son las consecuencias últimas de estas fuerzas y de la segunda Edad Dorada de Estados Unidos.

Cabe destacar que estos costes se han normalizado como el subproducto inevitable de la “destrucción creativa”. No importa que la eliminación de millones de puestos de trabajo conlleve un profundo sufrimiento, familias destrozadas por el colapso de los ingresos y la propagación de la adicción a las drogas y el suicidio, y pérdidas de capital humano. Los resultados han sido tan salvajes que los trabajadores sin títulos universitarios tienen ahora una esperanza de vida más corta que en el pasado reciente, como han documentado ampliamente Anne Case y Angus Deaton .

Para explicar por qué espero que MAGA decline, es necesario examinar sus orígenes. Desde alrededor de 1980, la combinación de políticas de libre mercado, globalización y tecnologías que ahorran mano de obra ha devastado los medios de vida de los trabajadores estadounidenses sin títulos universitarios, lo que ha provocado pérdidas masivas de puestos de trabajo y el declive económico en varias regiones de Estados Unidos.

Al poner de manifiesto las debilidades de la democracia estadounidense, MAGA podría servir de catalizador para la renovación del sistema. Esto no significa que el autoritarismo ilegal de Trump deba tomarse a la ligera, ni que el camino de vuelta vaya a ser fácil. En los próximos meses y años, será crucial que las fuerzas democráticas exploren las reformas necesarias para revitalizar la democracia estadounidense y reforzar su legitimidad.

Con la base de Trump mostrando signos de fractura y con la salida del presidente de la escena política en un futuro no muy lejano, es probable que la influencia a largo plazo del movimiento MAGA sea mínima. Si es así, la historia considerará la era actual como un breve revés para la democracia estadounidense y a Trump como un mero síntoma de un problema mayor.

STANFORD- Los últimos acontecimientos sugieren que el poder del presidente estadounidense Donald Trump está decayendo, y que su comportamiento está generando resistencia incluso entre algunos de sus compañeros republicanos. Una lista no exhaustiva de sus recientes reveses incluye: la derrota en el debate sobre los archivos de Epstein; un fuerte descenso de su popularidad; derrotas en la mayoría de los casos judiciales; la dimisión del Congreso de Marjorie Taylor Greene, incondicional del movimiento MAGA; el rechazo por parte de los republicanos de Indiana de su plan de redistribución de distritos a mitad de legislatura; la indignación por su guerra legal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell; y la creciente probabilidad de que los republicanos sufran pérdidas en las elecciones de mitad de legislatura de este año.

Cuando Trump se vaya, MAGA se verá consumido por las luchas internas, sin lograr ninguna resolución. Los tres grupos de votantes, trabajadores y jóvenes enfadados y humillados que quieren buenos empleos; multimillonarios y estadounidenses ricos que buscan mayores beneficios; y nacionalistas cristianos blancos, quieren destruir el “Estado profundo”, pero carecen de una visión compartida de lo que debería sustituirlo.

Por último, la segunda administración de Trump será recordada como la más corrupta de la historia de Estados Unidos. Aparte de su desprecio por la Constitución y su abuso del poder judicial, ha convertido al Departamento de Justicia en su perro de presa personal, utilizándolo para acusar a sus enemigos sin ninguna prueba. También mezcla abierta y descaradamente sus intereses empresariales privados con sus funciones presidenciales, utilizando su cargo para enriquecerse a sí mismo, a su familia y a sus amigos. Nada de esto ha pasado desapercibido, lo que ayuda a explicar por qué su índice de aprobación es el más bajo de todos los presidentes posteriores a la Segunda Guerra Mundial en su primer año de mandato.

La cuarta razón es la creciente división dentro del MAGA sobre las implicaciones exteriores de Estados Unidos. Muchos nacionalistas del MAGA son fuertemente aislacionistas y ven las intervenciones de la administración en países extranjeros y regiones lejanas como una traición a la propia agenda “America First” de Trump.

El auge de los racistas y antisemitas dentro del MAGA no es accidental, sino que revela la simpatía que una parte significativa de los jóvenes miembros del MAGA sienten por la supremacía blanca. Una vez que Trump abandone la escena, solo habrá una pequeña diferencia entre Fuentes y el vicepresidente JD Vance, y dado que la mayoría de los estadounidenses rechazan sus ideas, se alejarán del movimiento MAGA.

Sin embargo, lo que siguió demuestra que estas ideas se han infiltrado en el movimiento más ampliamente de lo que muchos habían imaginado. Figuras destacadas de MAGA, como Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, apoyaron sin reservas a Carlson y su respaldo implícito a Fuentes, lo que sugiere que la agenda política de MAGA es lo suficientemente amplia como para incluir a los admiradores de Adolf Hitler y a los supremacistas blancos.

Un tercer factor es la rápida influencia de elementos racistas y antisemitas de extrema derecha, que empujan cada vez más al MAGA hacia una agenda nacionalista cristiana extrema. En octubre de 2025, el podcaster de extrema derecha Tucker Carlson mantuvo una entrevista amistosa de dos horas con Nick Fuentes, un racista, célibe y antisemita partidario de los nazis, porque creía que la influencia de Fuentes entre los jóvenes seguidores del MAGA estaba aumentando.

Cabe esperar que la «maravillosa» ley tributaria de Trump aumente significativamente la desigualdad de ingresos, ya que ha desplazado los ingresos reales (ajustados a la inflación) de los más bajos a los más altos, mientras que sus aranceles han reducido aún más los ingresos reales al aumentar los precios. Podría eliminar los aranceles sobre los alimentos y otros productos básicos, pero esto solo mitigaría parte del problema que él mismo ha creado. Dado que la respuesta sería totalmente insuficiente, sus seguidores se sentirían inevitablemente decepcionados una vez más.

En segundo lugar, la desigualdad de ingresos ha pasado finalmente a ocupar un lugar central en la política estadounidense. Se ha manifestado en forma de “crisis de asequibilidad”, lo que implica que los ingresos son demasiado bajos para garantizar las necesidades del siglo XXI. A pesar del aumento de la renta nacional, los salarios de los trabajadores sin título universitario se han estancado o aumentan más lentamente que los precios.

Los aranceles de Trump ciertamente no crearán esos puestos de trabajo, y su alineamiento con los “aceleracionistas” de la industria de la inteligencia artificial solo aumentará la ansiedad de estos votantes. Las elecciones de noviembre de 2025 demostraron que muchos antiguos partidarios de Trump en este grupo no tienen ningún problema en cambiar su apoyo a los candidatos demócratas.

El MAGA declinará por varias razones. En primer lugar, el mayor electorado del MAGA, los trabajadores no cualificados, abandonará gradualmente el movimiento. El principal logro legislativo de Trump, la Ley One Big Beautiful Bill, redujo los impuestos a los ricos y a las empresas mediante el recorte de programas como Medicaid y los subsidios al seguro médico que ayudan a los estadounidenses con bajos ingresos. No ha dado ninguna indicación de que quiera abordar la necesidad de estos trabajadores de tener empleos de alta calidad.

La mayoría de los miembros de este último grupo creen que la identidad estadounidense no debe basarse en los principios de igualdad esbozados en la Declaración de Independencia, sino en la sangre y el suelo. Lo que ellos denominan «estadounidenses por herencia» pueden remontar sus raíces a los colonos anglosajones cristianos blancos de los Estados Unidos. Tal postura es antidemocrática por definición, especialmente ahora que solo el 44 % de los estadounidenses se identifican como cristianos blancos .

El último grupo incluye varias facciones ideológicas con opiniones antidemocráticas. Entre ellas se encuentran figuras como JD Vance, Steve Bannon, el difunto Charlie Kirk, Tucker Carlson y sus seguidores. Como el grupo más activo y más deseoso de cambiar Estados Unidos, este grupo diverso se está convirtiendo gradualmente en el rostro del movimiento.

El segundo grupo está formado por republicanos tradicionales que, en general, siguen respaldando las políticas económicas de Ronald Reagan. Apoyan a Trump por la misma razón por la que apoyaron a sus predecesores del Partido Republicano: la promesa de impuestos bajos, desregulación y una defensa nacional fuerte.

Sin embargo, el movimiento MAGA en sí mismo abarca tres grupos distintos, y las tensiones entre ellos están aumentando. El grupo más numeroso está formado por personas directamente afectadas por la pérdida de puestos de trabajo y jóvenes trabajadores sin títulos universitarios, que se han vuelto aún más ansiosos por su futuro ante la llegada de la inteligencia artificial. Los miembros de este amplio grupo quieren encontrar y mantener puestos de trabajo de alta calidad, pero cada vez dudan más de sus posibilidades.

Se necesitan tres formas de cambio en Estados Unidos después de la implosión de MAGA: legal-constitucional, económico y cultural. Las reformas constitucionales podrían incluir enmiendas para reducir el papel del dinero en la política, eliminar el Colegio Electoral, limitar el mandato de los jueces del Tribunal Supremo y eliminar la inmunidad penal casi total del presidente por los actos cometidos durante su mandato. El Congreso también debería actuar para reforzar los derechos de voto y establecer normas de redistribución de distritos para evitar el gerrymandering. Estas son necesidades bien conocidas, por lo que me centraré, en cambio, en los cambios económicos y culturales necesarios.

Los cambios significativos en una democracia suelen enfrentarse a la oposición de quienes se benefician del statu quo. Por lo tanto, las democracias tienden a resistirse a las grandes reformas, y normalmente se necesita una crisis para galvanizar el apoyo. Vimos este mecanismo en funcionamiento hace un siglo, y lo estamos viendo ahora, durante la versión de Trump de los «locos años veinte», impulsada por las criptomonedas y la inteligencia artificial. Por lo tanto, para comprender lo que estamos viendo, vale la pena revisar lo que ocurrió la última vez.

En 1901, cuando terminaba la primera Edad Dorada, el presidente Teddy Roosevelt comenzó a implementar reformas para reducir el poder de las grandes empresas, y estas continuaron lentamente hasta el final de la presidencia de Woodrow Wilson en 1921. Pero entonces los vientos políticos cambiaron. De 1921 a 1933, tres administraciones republicanas, lideradas por Warren G. Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover, detuvieron las reformas de la Era Progresista y promovieron políticas de laissez-faire favorables a las empresas. El resultado fue el auge especulativo (impulsado por las inversiones en electricidad y automóviles) de la década de 1920, que finalmente contribuyó a la Gran Depresión.

Las políticas económicas que Estados Unidos aplicó hace un siglo nos resultan familiares: recortes fiscales, aranceles y cuotas de inmigración que favorecían a los europeos occidentales. Al igual que los primeros locos años veinte, la era MAGA también terminará con una gran crisis, lo que generará presión pública para que se lleven a cabo reformas. Pero, ¿qué reformas son las más probables?

Como explico en Private Power and Democracy’s Decline, nuestra actual disfunción social se deriva del enorme aumento del poder privado y de la profunda desigualdad económica y política que ha generado. Estas son las causas fundamentales de todo lo que ha salido mal desde la llegada de las políticas de libre mercado en la década de 1980, que despojaron a la mayoría de los estadounidenses de su voz política y provocaron la grave injusticia de la pérdida de puestos de trabajo, especialmente para los trabajadores no cualificados.

La lucha entre la oligarquía establecida y las fuerzas que buscan una sociedad más igualitaria se ha vuelto inevitable. Ninguna democracia puede sobrevivir a la actual configuración del poder privado junto con la desigualdad económica y política. En la era de la inteligencia artificial, los votantes no tolerarán un escenario en el que se sacrifique el sustento de grandes segmentos de la población para lograr la visión de progreso de las élites de Silicon Valley. Para restaurar la legitimidad de la democracia, debemos garantizar una mayor igualdad y una distribución mucho más justa de los beneficios económicos de la tecnología.

Teniendo esto en cuenta, dos prioridades deben dar forma a las reformas futuras. La primera es contener el poder privado y eliminar la desigualdad económica y política extrema; la segunda es lograr una división más equitativa de los beneficios de la innovación y el crecimiento económico, sin dejar atrás a ningún grupo de la sociedad.

RECONSTRUIR LA SOCIEDAD

El cambio económico sistémico también implica un cambio cultural, lo que sugiere que el período de reforma se prolongará. La era de la política económica de libre mercado se ha asociado con la ética de «la codicia es buena» que surgió en la década de 1980. Se trata de un credo que insiste en que los individuos persigan sus propias oportunidades de progreso, en lugar de depender del gobierno, y que asuman toda la responsabilidad de los resultados. Al igual que los héroes de las novelas de Ayn Rand, las personas son dueñas de su propio destino.

Esta concepción de la autosuficiencia es fantasiosa. Las personas necesitan una comunidad y quieren pertenecer a algo que les ofrezca fuerza moral e inspiración. Sin esta base, muchos se sienten alienados. Una encuesta de Gallup de 2024 reveló que más del 20 % de los adultos estadounidenses afirmaban haberse sentido solos «gran parte del día de ayer», y el porcentaje era aún mayor entre los hombres jóvenes. De hecho, muy pocas personas tienen la resiliencia natural y la suerte de los personajes de Rand, y cuando la autosuficiencia no logra revertir la movilidad descendente, son las familias y las comunidades las que sufren las consecuencias.

Quizá por eso el anhelo de un propósito común y de solidaridad es tan intenso en la sociedad estadounidense actual. Esto se ve en el movimiento de derecha de Kirk, Turning Point USA, que ha atraído a seguidores jóvenes de todo el país al ofrecerles un sentido de pertenencia a través de la interacción personal, ayudándoles a forjar su identidad. El auge de líderes como el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, refleja algo similar en el extremo opuesto del espectro político. Según se informa, la campaña de Mamdani atrajo a muchos voluntarios que buscaban escapar de la soledad y el aislamiento, y el propio candidato insistió repetidamente en que está a favor de los programas centrados en la comunidad y las formas comunitarias de cambio.

La política económica y la cultura son interdependientes. La lucha por una mayor igualdad económica y política fomentará necesariamente una sociedad más justa y solidaria, que encarne valores que, a su vez, guíen la política. En las condiciones cambiantes moldeadas por la IA, las fuerzas democráticas prevalecerán si promueven medidas eficaces para abordar problemas comunes, como el calentamiento global y la necesidad de infraestructura social.

Una sociedad así haría hincapié en la calidad de las interacciones humanas, se centraría en las necesidades comunitarias y se comprometería con los valores sociales y las responsabilidades cívicas. Una cultura más cooperativa reconocería los defectos de la vida y aceptaría que las personas pueden necesitar ayuda para superar retos inesperados, destacando la importancia de apoyar a las instituciones que ayudan a los necesitados. El surgimiento de esta sociedad llevará tiempo, pero las condiciones para ello ya están dadas.

MERCADOS Y REFORMA DEMOCRÁITCA

¿Qué reformas podrían promover estos objetivos? El primer paso es contener el poder de mercado. Como argumenté en mi libro anterior, The Market Power of Technology, el poder de mercado de una empresa se origina en su propiedad privada de tecnología innovadora, que obtiene mediante la invención o la adquisición. En una economía de libre mercado, este poder tiende a crecer más allá de la intención de la ley de patentes, y finalmente se consolida a medida que las empresas lo defienden y expanden activamente. Por las razones que se explican en el libro, la competencia tecnológica no elimina esos monopolios. La competencia solo surge realmente cuando un nuevo paradigma tecnológico obliga a las empresas antiguas a reinventarse, quizás una vez cada generación.

Además, el poder de mercado corporativo arraigado confiere poder económico y político a las personas adineradas, que cada vez tienen más medios para influir en las políticas a su favor. Para frenar este exceso, he propuesto una política que permite a las empresas mantener su poder de monopolio sobre una tecnología que han innovado, pero les impide ampliar este poder o hacerlo permanente.

La política se basa en cinco pilares. El primero es un mandato antimonopolio claro que resuelve las ambigüedades legales actuales: el objetivo explícito de la aplicación de las leyes antimonopolio debe ser contener el poder de mercado. En segundo lugar, las adquisiciones deben limitarse prohibiendo las fusiones que aumenten la concentración tecnológica más allá de un umbral predeterminado. En tercer lugar, debe reformarse la ley de patentes para reducir la avalancha de patentes triviales y limitar las patentes secundarias a la mitad de la vigencia de la patente principal, frenando así una de las principales estrategias que utilizan los monopolistas para ampliar su poder de mercado. En cuarto lugar, deben eliminarse las barreras legales a la sindicalización para mejorar la capacidad de acción de los trabajadores, aunque con estrictas auditorías públicas de los sindicatos para evitar la corrupción.

Por último, el tipo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas debería aumentarse al 60 %, y el tipo del impuesto de sociedades al 45 %. Un tipo impositivo elevado para las empresas es una herramienta crucial para gravar a las personas con altos ingresos que obtienen sus ingresos de las ganancias de capital, en lugar de los salarios, y la fiscalidad es necesaria para garantizar un reparto más equitativo de los beneficios económicos, por ejemplo, mediante la financiación de programas para proporcionar un seguro médico universal.

La segunda prioridad de la reforma se basa en este último punto. El mantenimiento de la democracia requiere no solo una distribución más equitativa de los beneficios de la tecnología, sino también una política para restaurar los medios de vida perdidos. Las innovaciones tecnológicas suelen provocar cambios económicos que hacen que algunas industrias crezcan mientras que otras se reducen, y que algunas personas se conviertan en multimillonarias mientras que otras pierden sus puestos de trabajo y sus ingresos. Pero estos resultados deben reconocerse como injustos. Necesitamos un nuevo enfoque para evitar pérdidas de medios de vida a gran escala.

Mi propuesta para lograrlo (detallada en Private Power and Democracy’s Decline)consta de dos partes. La primera es una política para incentivar las innovaciones que apoyan el trabajo humano, en lugar de pretender sustituirlo. La segunda exige un programa para restaurar los medios de vida de todos los trabajadores que han sido desplazados por fuerzas apoyadas por las políticas.

INNOVACIÓN PARA TODOS

La resistencia de Silicon Valley a la regulación, combinada con el desplazamiento masivo de trabajadores que se ha producido durante esta segunda Edad Dorada, subraya la necesidad de una política de innovación más sistemática. Tal y como están las cosas, los innovadores pueden ignorar los costes que soportan los trabajadores desplazados por los cambios económicos que ellos mismos han desencadenado. Pero desde el punto de vista de la sociedad, hay que tener en cuenta todos los costes y beneficios para juzgar la conveniencia de una innovación.

La cuestión se ha vuelto aún más urgente con la difusión de la IA. Dado que todos los algoritmos de IA implican la generación de nueva información, hay dos opciones políticas extremas disponibles. La primera permitiría que los modelos funcionaran de forma independiente, aunque no sepamos exactamente cómo funcionan ni cuál será el resultado. La segunda empujaría a la industria a crear algoritmos que proporcionen a los operadores humanos información que pueda aumentar su productividad.

El terreno más fértil para este tipo de innovaciones se encuentra en los servicios. En lugar de desplazar a millones de ingenieros, médicos y otros trabajadores del sector servicios, las políticas públicas deberían centrarse en incentivar las tecnologías que permiten a estos trabajadores realizar tareas más avanzadas. Por ejemplo, podríamos ver un producto de IA que permita a una enfermera realizar algunas tareas que actualmente realiza un médico, lo que permitiría a este último centrarse en retos más complejos.

En casi cualquier servicio, la capacidad de la IA para mejorar la productividad significa que algunos puestos de trabajo con salarios más bajos podrían transformarse en puestos de trabajo mejor remunerados realizados por personas con mayor eficiencia, sin necesidad de tener un título universitario. Estos cambios requerirían una formación adicional para el operador que utiliza la IA; pero, por su diseño, esta formación adicional no sería excesiva y debería ser fácil de completar rápidamente.

Para abordar la segunda prioridad, mi programa propuesto incluye un derecho federal a la restauración de los medios de vida: el Estado garantizaría que todos los trabajadores desplazados por actos respaldados por políticas públicas puedan recuperar los medios de vida de sus familias. Mi propuesta también tiene como objetivo mejorar el mercado laboral de los Estados Unidos aumentando el salario mínimo federal a 20 dólares por hora e indexándolo al índice de precios al consumo.

Restaurar la capacidad de ingresos de un trabajador requiere algo más que una compensación económica. También puede implicar asesoramiento para identificar nuevas vías de capacitación y apoyo adecuado para la jubilación de aquellos que no pueden reciclarse; reciclaje a través de colegios comunitarios, escuelas técnicas, aprendizajes o programas dirigidos por los empleadores; cobertura de los gastos de manutención ajustados al coste de la vida durante la formación; asesoramiento familiar y seguro médico; cuidado de los hijos; cobertura de los gastos de reubicación, si es necesario; y un subsidio de empleo de un año equivalente al 20 % del salario de mercado para promover la contratación de trabajadores desplazados.

El programa debería ser adaptable. Una agencia gubernamental dedicada supervisaría la coordinación, pero las oficinas estatales de desempleo o las asociaciones público-privadas (que han tenido éxito en Alemania y Japón) podrían gestionar componentes específicos. Los incentivos para que los antiguos empleadores ayuden a los trabajadores desplazados a reciclarse alinearían los intereses corporativos y sociales.

El declive de MAGA provocará un ajuste de cuentas político, económico y cultural para Estados Unidos. Aprovechar al máximo este momento requerirá nuevos líderes y una nueva forma de pensar sobre el papel del Estado y los deberes de los ciudadanos entre sí. Solo entonces podremos esperar que la democracia vuelva a prevalecer. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Mordecai Kurz, profesor emérito de Economía en la Universidad de Stanford, es autor de The Market Power of Technology, Understanding the Second Gilded Age (Columbia University Press, 2023) y Private Power and Democracy’s Decline: How to Make Capitalism Support Democracy (de próxima publicación por MIT Press, 2026).