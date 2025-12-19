La derrota del linaje

Opinión
/ 19 diciembre 2025
    La derrota del linaje
    La derrota del linaje. Ilustración: Vanguardia

DETONA Se acabaron los titanes de la I.P. Los de ahora son veleidosos “charlatanes”

Les platico? Arre!

Antes eran consultados por el poder político. Hoy tocan las puertas del Palacio Nacional limosneando línea.

Su representatividad ante los verdaderos generadores de bienestar y desarrollo económico, se apagó cuando convirtieron las cámaras empresariales en cajas de resonancia de los dictados presidenciales.

Defienden concesiones y canonjías por encima de las calidades de vida de sus trabajadores.

Se dicen públicos más no políticos, como parapeto excusatorio de su escandalosa comodidad.

Aleccionan a sus herederos y yernos bragueteros muy lejos de la insurgencia que desafía a todas las formas de poder, menos la del ciudadano.

Son opositores solo en la mesa del Casino y el Campestre.

Les tiembla la voz y más las manos, al ponerle pecho a las “balas” y eso nada más cuando son de salva.

Se mueven con la “agilidad” del paquidermo y dan guerra con ignominiosa pasividad.

A diferencia suya, los micros, minis, pequeños y medianos enfrentan cual guerrilla al poder, en terrenos ajenos y propios; bajos y elevados; cercanos y lejanos.

Señores santones de la I.P. y ministros de la eucaristía, se les olvida o ignoran que lo que mata no es la bala, sino la velocidad a la que viaja.

Cajón Desastre:

-¿Me captaron?

- Gracias. No escribí para ustedes...

- Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi súper multitask Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Temas


Casinos
Empresas
iniciativa privada

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

