La derrota del linaje

Les platico? Arre!

Antes eran consultados por el poder político. Hoy tocan las puertas del Palacio Nacional limosneando línea.

Su representatividad ante los verdaderos generadores de bienestar y desarrollo económico, se apagó cuando convirtieron las cámaras empresariales en cajas de resonancia de los dictados presidenciales.

Defienden concesiones y canonjías por encima de las calidades de vida de sus trabajadores.

Se dicen públicos más no políticos, como parapeto excusatorio de su escandalosa comodidad.

Aleccionan a sus herederos y yernos bragueteros muy lejos de la insurgencia que desafía a todas las formas de poder, menos la del ciudadano.

Son opositores solo en la mesa del Casino y el Campestre.

Les tiembla la voz y más las manos, al ponerle pecho a las “balas” y eso nada más cuando son de salva.

Se mueven con la “agilidad” del paquidermo y dan guerra con ignominiosa pasividad.

A diferencia suya, los micros, minis, pequeños y medianos enfrentan cual guerrilla al poder, en terrenos ajenos y propios; bajos y elevados; cercanos y lejanos.

Señores santones de la I.P. y ministros de la eucaristía, se les olvida o ignoran que lo que mata no es la bala, sino la velocidad a la que viaja.