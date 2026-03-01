‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora

Medios de información han destacado, este primer día de marzo del 2026, las actividades políticas que ha tomado el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Desde sus redes sociales, Colosio Riojas compartió su presencia en la Universidad de Sonora, dando una conferencia a jóvenes estudiantes del plantel. Medios han tomado esta serie de publicaciones en sus redes sociales como un ‘destape’ a sus intenciones de proseguir su carrera política en el estado de Sonora.

Sin embargo, usuarios y comentaristas han señalado que las intenciones de Colosio, presuntamente, son claras, pero no jactan que el funcionario no habita el territorio sonorense, sino en Nuevo León. El mismo Colosio, quien nació en Magdalena de Kino, Sonora, afirmó lo siguiente ‘Yo soy de Sonora, aquí está mi familia y aquí está mi corazón’.

Los comentarios de los medios y de su oposición no evitaron que el presidente del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, posicionara a Colosio como posible candidato a la gubernatura en Sonora.