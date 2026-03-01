‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Durante conferencia, asistentes cuestionaron el posicionamiento de Colosio Riojas en Sonora al no habitar el estado, pero ser originario de este
Medios de información han destacado, este primer día de marzo del 2026, las actividades políticas que ha tomado el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas.
Desde sus redes sociales, Colosio Riojas compartió su presencia en la Universidad de Sonora, dando una conferencia a jóvenes estudiantes del plantel. Medios han tomado esta serie de publicaciones en sus redes sociales como un ‘destape’ a sus intenciones de proseguir su carrera política en el estado de Sonora.
TE PUEDE INTERESAR: Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio tendrán debate público por contrato de 7 mil mdp de Monterrey
Sin embargo, usuarios y comentaristas han señalado que las intenciones de Colosio, presuntamente, son claras, pero no jactan que el funcionario no habita el territorio sonorense, sino en Nuevo León. El mismo Colosio, quien nació en Magdalena de Kino, Sonora, afirmó lo siguiente ‘Yo soy de Sonora, aquí está mi familia y aquí está mi corazón’.
Los comentarios de los medios y de su oposición no evitaron que el presidente del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, posicionara a Colosio como posible candidato a la gubernatura en Sonora.
Durante la conferencia en Hermosillo, uno de los alumnos de la Universidad de Sonora le preguntó: ‘¿Qué le diría a las críticas relacionadas con que no vive en Sonora, y si reconoce las necesidades de los habitantes de dicho estado?’
Colosio respondió ‘¿Qué le respondería a ellos? Si ellos han vivido toda su vida en Sonora, ¿qué chingados esperan pa’ arreglarla?’
Se reportó que, tras su respuesta, los asistentes del evento aplaudieron a favor. Luis Donaldo Colosio aseguró que tiene como prioridad mantener un legado congruente, debido a su historial familiar en Sonora y la responsabilidad que tiene como padre de sus hijos, Luis Donaldo y María Emilia Colosio García.
‘A través de ellos y de su persona deposito mi experiencia, a través de mi trabajo busco siempre su admiración y reconocimiento. Mi trabajo sirve (para) que en todo momento mis hijos puedan sentirse orgullosos de su padre, (para) que yo siempre (...) me sienta orgulloso del mío y trabajaré para hacerlo sentir orgulloso desde las estrellas y para Sonora siempre voy a dedicar todo mi trabajo’ aseveró el Colosio Riojas.
TE PUEDE INTERESAR: Oposición advierte que Reforma Electoral formaliza “acordeones” en elecciones
En la misma conferencia, el senador del Movimiento Ciudadano destacó la importancia de mantener impulsando políticas públicas a favor de fortalecer las oportunidades de los jóvenes en el ámbito laboral.