‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 1 marzo 2026
    ‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
    Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora Vanguardia

Durante conferencia, asistentes cuestionaron el posicionamiento de Colosio Riojas en Sonora al no habitar el estado, pero ser originario de este

Medios de información han destacado, este primer día de marzo del 2026, las actividades políticas que ha tomado el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Desde sus redes sociales, Colosio Riojas compartió su presencia en la Universidad de Sonora, dando una conferencia a jóvenes estudiantes del plantel. Medios han tomado esta serie de publicaciones en sus redes sociales como un ‘destape’ a sus intenciones de proseguir su carrera política en el estado de Sonora.

TE PUEDE INTERESAR: Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio tendrán debate público por contrato de 7 mil mdp de Monterrey

Sin embargo, usuarios y comentaristas han señalado que las intenciones de Colosio, presuntamente, son claras, pero no jactan que el funcionario no habita el territorio sonorense, sino en Nuevo León. El mismo Colosio, quien nació en Magdalena de Kino, Sonora, afirmó lo siguiente ‘Yo soy de Sonora, aquí está mi familia y aquí está mi corazón’.

Los comentarios de los medios y de su oposición no evitaron que el presidente del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, posicionara a Colosio como posible candidato a la gubernatura en Sonora.

Durante la conferencia en Hermosillo, uno de los alumnos de la Universidad de Sonora le preguntó: ‘¿Qué le diría a las críticas relacionadas con que no vive en Sonora, y si reconoce las necesidades de los habitantes de dicho estado?

Colosio respondió ‘¿Qué le respondería a ellos? Si ellos han vivido toda su vida en Sonora, ¿qué chingados esperan pa’ arreglarla?

Se reportó que, tras su respuesta, los asistentes del evento aplaudieron a favor. Luis Donaldo Colosio aseguró que tiene como prioridad mantener un legado congruente, debido a su historial familiar en Sonora y la responsabilidad que tiene como padre de sus hijos, Luis Donaldo y María Emilia Colosio García.

A través de ellos y de su persona deposito mi experiencia, a través de mi trabajo busco siempre su admiración y reconocimiento. Mi trabajo sirve (para) que en todo momento mis hijos puedan sentirse orgullosos de su padre, (para) que yo siempre (...) me sienta orgulloso del mío y trabajaré para hacerlo sentir orgulloso desde las estrellas y para Sonora siempre voy a dedicar todo mi trabajo’ aseveró el Colosio Riojas.

$!Conferencia de Luis Donaldo Colosio Riojas en Universidad de Sonora
Conferencia de Luis Donaldo Colosio Riojas en Universidad de Sonora Recorte de pantalla

TE PUEDE INTERESAR: Oposición advierte que Reforma Electoral formaliza “acordeones” en elecciones

En la misma conferencia, el senador del Movimiento Ciudadano destacó la importancia de mantener impulsando políticas públicas a favor de fortalecer las oportunidades de los jóvenes en el ámbito laboral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones
política

Localizaciones


Hermosillo
Sonora

Personajes


Luis Donaldo Colosio Riojas
Jorge Álvarez Máynez

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG
La Secretaría de Relaciones Exteriores ya había alertado a connacionales sobre la situación.

Llama Claudia Sheinbaum a la paz ante tensiones en Medio Oriente