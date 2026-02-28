Las reveladoras narcolistas de ‘El Mencho’

Esta semana, a través de tres extraordinarios trabajos, producto de la valentía y de la astucia de reportero, mi compañero de páginas, Manuel Espino, junto al fotógrafo Valente Rosas, hizo revelaciones que ponen en evidencia el funcionamiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se catapultó como la organización criminal más poderosa del mundo en cuestión de 15 años.

El primer reportaje de Manuel exhibió antes que nadie cómo era la cabaña de lujo en la que se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en el Tapalpa Country Club. Una propiedad que podría pasar más como la de un empresario exitoso que la de uno de los narcos supuestamente más buscados en el mundo y que por años, nos dijeron, andaba a salto de mata en la sierra y con cientos de escoltas fuertemente armados y altamente entrenados. Manuel documentó ahí mismo el hallazgo de Tationil, un medicamento que sirve como antioxidante ante problemas de hígado.

Pero las publicaciones más reveladoras de Manuel todavía estaban por venir. El jueves presentó la narconómina de “El Mencho”. Listas improvisadas, unas a mano, otras a computadora, que revelaban los pagos a los integrantes y a sus aliados.

Para los halcones 2 mil pesos a la semana; para sicarios 4 mil, además de sobornos mayores a policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y de la propia Fiscalía General de la República, a juzgar por las siglas escritas. Pero también estaba el negocio de la venta de droga y las máquinas tragamonedas. Al grado que en un mes y sólo en Tapalpa el cártel tenía ganancias por más de 8 millones de pesos.

El viernes, Manuel reveló la lista de artistas contratados para la feria de Autlán, donde está uno de los palenques favoritos de “El Mencho”. De hecho, el año pasado circularon imágenes de los vendedores de cerveza utilizando mandiles con su rostro y la frase de “El Señor de los Gallos”. Entre los nombres que figuran están Julión Álvarez, Alfredo Olivas y Grupo Firme, por mencionar algunos.

No es que la información sorprenda. En este país, para matar, basta con ganar 12 mil pesos al mes y en muchas ocasiones hasta menos. En este país, la efervescencia por la narcocultura y los narcocorridos está en auge. Cada día más aceptada, más consumida, más premiada, a pesar de sus consecuencias.

Lo que sí sorprende y genera una pregunta básica es por qué las autoridades no levantaron esas listas, documentadas por Manuel, como una evidencia básica en la investigación. ¿A ningún perito le pareció que eso podría ser relevante para un seguimiento? ¿Les sacaron fotografías? Y si sí, ¿basta con eso?

Hasta ahora, sólo Omar García Harfuch se ha pronunciado al respecto. En la mañanera de este viernes, aseguró que la Fiscalía General de la República investigará la veracidad. Que cada indicio que se encuentra en un domicilio durante un cateo se cuida a través de una cadena de custodia. Al parecer, y por lo visto hasta ahora, aquí algo falló o alguien quería que esos documentos, igual que la casa abandonada, tocaran la luz.

