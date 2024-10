La dulce luna de octubre está embarrando, con su romántica y luminosa miel, la arboleda de la alameda sin álamos.

Las tinieblas, desabridas, le abren paso asustadas. La circunferencia del globo lunar tiene un leve matiz escarlata que no se atreve a cubrirla.

La penumbra abraza así una tenue claridad en la negritud nocturna. Se fue el atardecer y la noche estrena este broche de resplandor acariciante.

Esta luna otoñal es vista ya en todo el hemisferio occidental. Allá lejos, en Oriente, hay otros resplandores súbitos en una pirotecnia de muerte. Los misiles y los drones traen equipajes demoledores de potentes explosivos.

Allá son tan temibles los amaneceres de sol nuevo como los anocheceres de luna decepcionada, porque ella trae belleza, pero se le responde con destrucción.

LA TRAMPA QUE ATRAPA

La espiral atrapadora de la voraz violencia bélica es la trampa en que caen las naciones que son atraídas por la fantasía de una victoria que sueñan fácil e inmediata. Empiezan a caer las hojas del calendario y los meses empiezan a sumarse para llegar a aniversarios anuales.

La generación de juventud va siendo diezmada, causando una tétrica siembra de cadáveres. El adversario es impersonal, robótico, automatizado, invasor y sorpresivo. El mutismo diplomático parece olvido de palabras sabias y se envuelve en un silencio de indiferencia.

CEDER CON ACUERDO U HOMICIDIO SUICIDA

La nación germánica, de gran inteligencia práctica, busca acercamiento con el enemigo porque no puede vivir sin su gas. Viene el invierno con sus fríos congelantes y no basta con la cobija cuando el ambiente es gélido. Tiene que ceder en cualquier exigencia, ante la amenaza de no tener calefacción.

Como Ucrania no puede lograr victoria por la desigualdad militar, aumenta el riesgo de enfrentamiento con extensión creciente en que aparecerán las amenazas de usar las ojivas nucleares, generadoras de homicidios suicidas. Es como la piedra lanzada contra el cielo que, al caer, aplasta al que la lanzó.

Se requiere sabiduría divina y gracia que cambie corazones para que los enfrentados reconozcan la inhumana irracionalidad de apostar todo a la fuerza de recíproca destrucción, cuando podría salvarse todo, usando gratuitamente la razón.

LA TÓMBOLA Y LA URNA

Juzgará el sorteado y el votado.

La suerte es obra de azar y el voto es obra de popularidad. Para discernir lo lícito se requiere capacidad técnica y conocimiento de normas. No basta buena suerte y caer bien. Si se sigue ese método, se tendrá que filtrar el resultado viendo quien aprovecha bien una capacitación suficiente antes de funcionar.

TÉ CON FE

-¿Cuál es la mejor actitud frente al “Jálouin”?