La inexistencia de la obviedad y la dificultad de diferir con otros. ¿Digo lo que pienso o me lo reservo?

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 5 febrero 2026
    La inexistencia de la obviedad y la dificultad de diferir con otros. ¿Digo lo que pienso o me lo reservo?

“Obviamente...” ¿Cuántas veces al día decimos o escuchamos esa palabra? ¿A qué se refiere? Me parece que es similar a usar siempre la tercera persona plural para hablar. Nosotros... Esta tercera persona con frecuencia nos ayuda a usar la deflección para no hablar muy directamente de nosotros mismos. Si todos estamos incluidos en algún hábito o comportamiento, eso que hacemos o pensamos se convierte en algo compartido y así “menos peor”. Hablar en obviedades nos permite decir por anticipado que, si bien no es lo correcto, es lo común. Pero hay otra sensación que percibo en el uso del declarativo “obviamente”. ¿Qué pasa cuando alguien me dice que algo es obvio y para mí no lo es? ¿Debo sentirme mal por no saber eso?

En inglés hay una expresión. “There is comfort in numbers.” Significa que nos sentimos mejor cuando mucha gente piensa o hace lo mismo que nosotros. En la historia del mundo esto ha sido una dinámica importante. Alguien importante, influyente o con poder dice algo y cuanta persona le rodea se une a la causa, muchas veces sin razonar o formular un pensamiento propio. Yo sé que hay momentos en que he reservado mis pensamientos por estar en un grupo que aparentemente han formado una opinión colectiva inapelable. Y sé que he sido severamente y directamente atacada por no contestar algo de la manera esperada. Generalmente trato de evitar esas personas o esos grupos, pero ahora que lo expreso así, me parece cobarde de mi parte. Tal vez me veo con ojos muy exigentes. Y sé que entre más vivo, más valiente me he vuelto.

En estos días me ha tocado recordar a varias personas que “aceptar” no significa estar de acuerdo. Puedo aceptar tu punto de vista y tu manera de procesar algo sin estar de acuerdo y sin necesidad de atacarte. Bueno, creo que podría hacerlo. A la vez te pido que tú hagas lo mismo, o cuanto menos lo intentemos. Toda persona merece ser escuchada. Toda persona basa sus opiniones en algo. Y nadie tiene una razón completa. Y nada es obvio.

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta