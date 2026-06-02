La larga marcha de China hacia la supremacía tecnológica

Por Johan Rockström and Inga Strümke, Project Syndicate.

POTSDAM- Como científicos, tuvimos el inquietante privilegio de ser testigos del auge de China antes que la mayoría. Mucho antes de que el dominio regional o global de un país se refleje en los agregados macroeconómicos y las valoraciones bursátiles, se puede deducir a partir de los tipos de señales que perciben los científicos: publicaciones académicas, patentes, formación de talento, inversiones en infraestructura, coordinación industrial y el crecimiento de la capacidad en campos estratégicos.

Lo que muchos ven como un salto repentino hacia adelante es, en realidad, el resultado previsible de una planificación a largo plazo y de una gestión política, todo ello guiado por la comprensión de que el poder tecnológico se basa en la investigación fundamental y en instituciones sólidas. Con cinco universidades entre las 40 mejores del mundo y 35 entre las 500 mejores, es casi seguro que las instituciones chinas llegarán a rivalizar con universidades de la talla de Oxford, el MIT, Harvard y Cambridge. Su entrada en el top ten mundial es una cuestión de cuándo, no de si.

La destreza de China en I+D ha sido visible en la producción de investigación, las patentes, los doctorados y las tecnologías críticas durante años, incluso cuando muchos inversores, comentaristas y responsables políticos seguían restándole importancia. El “momento DeepSeek” fue un ejemplo claro. El lanzamiento de un gran modelo de lenguaje chino con capacidades similares a las de los principales laboratorios estadounidenses parecía una casualidad, cuando en realidad era el resultado final de años de capacidad de investigación acumulada en el ecosistema de IA de China.

Por supuesto, el mercado tiende a reaccionar solo después de que esas capacidades se materialicen en productos competitivos. Pero cuando reacciona, lo hace muy rápidamente. La volatilidad del precio de las acciones de Nvidia tras la presentación de DeepSeek ilustra lo radicalmente que pueden cambiar las expectativas cuando llega un nuevo actor con una ventaja competitiva. Si un modelo concreto desplaza a un actor ya establecido es una cuestión secundaria. Lo que importa más es que la creciente fortaleza de China en investigación aumenta la probabilidad de que se produzcan esos retos competitivos, en los que capacidades que los científicos conocían desde hace tiempo se traducen de repente en acontecimientos que mueven el mercado.

Un campo de batalla clave, donde la ciencia y la tecnología proporcionan la ventaja en una rivalidad geopolítica mucho más amplia, es la energía. Como líder mundial en tecnologías solares, eólicas y de baterías, China está posicionada para alimentar con electricidad limpia la economía del futuro, cada vez más digital y dependiente de los centros de datos. Solo en 2025, China amplió su capacidad energética en más de 500 gigavatios, el 80 % de los cuales procedía de la energía solar y eólica. La capacidad que China ha añadido desde 2021 es mayor que toda la capacidad energética de Estados Unidos.

Mientras China basa su estrategia energética en la vanguardia científica, Estados Unidos da un paso atrás al promover el carbón, el petróleo y el gas, al tiempo que acaba sin motivo con proyectos de energía limpia. Este enfoque no solo amenaza el dominio estadounidense en ciencia y tecnología, sino que también acelera el calentamiento global y merma la competitividad a largo plazo de la economía estadounidense. Las investigaciones demuestran cada vez más que el desarrollo económico limitado por restricciones definidas científicamente, como el objetivo de 1.5 °C de calentamiento global establecido por el Acuerdo de París sobre el clima, conduce a una mayor eficiencia y a la innovación tecnológica.

Por lo tanto, es probable que el objetivo central de China de crear una “civilización ecológica” acelere sus propios logros científicos. En 2024, los científicos de Tsinghua sorprendieron a la comunidad de la ciencia climática al publicar un análisis del presupuesto global de carbono restante seis meses antes de lo esperado, gracias al uso de nuevas metodologías de big data.

Mientras las democracias liberales van dando tumbos de un trimestre a otro, China ha ido desarrollando de forma constante sus capacidades industriales y de investigación en sectores estratégicos como las baterías, los vehículos eléctricos, la energía solar, las telecomunicaciones, la fabricación avanzada y las infraestructuras que permiten el uso de la IA. Según el rastreador de tecnologías críticas del Instituto Australiano de Política Estratégica, China lidera 57 de las 64 tecnologías de vanguardia evaluadas durante el periodo 2019-2023, frente a solo tres dos décadas antes.

En resumen: China traza una estrategia y luego actúa en consecuencia. Sus planes quinquenales son instrumentos para alinear las finanzas, las infraestructuras, la educación, la contratación pública y las inversiones industriales en horizontes temporales largos. El 15.º Plan Quinquenal se centra en la autosuficiencia científica y tecnológica, y los líderes chinos enmarcando la tecnología como la columna vertebral del desarrollo y la seguridad nacionales. Los muestran que el gasto en I+D de China creció un 8.7 % en 2023, muy por encima de la media de la OCDE y de la de Estados Unidos y la Unión Europea. No es de extrañar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sitúe ahora a China entre las economías más innovadoras del mundo, especialmente en términos de producción de conocimiento y tecnología.

Sin duda, China se ha beneficiado enormemente del acceso a los mercados mundiales, al capital extranjero, a los conocimientos técnicos importados, a la integración en las cadenas de suministro internacionales y al acceso a los avances científicos existentes. Todo ello, combinado con las inversiones nacionales en educación y en capacidad de investigación científica, hizo posible el desarrollo histórico del país. Pero ahora la marea geopolítica está cambiando y, tras haberse beneficiado de la apertura, China persigue la independencia tecnológica, especialmente en ámbitos estratégicamente sensibles.

China ha aplicado con éxito una estrategia a largo plazo para dominar las tecnologías que darán forma a este siglo, y es poco probable que comparta los beneficios que ha generado la globalización. En este año del Caballo de Fuego, todo el mundo debería darse cuenta de lo que ya es visible para la comunidad científica desde hace bastante tiempo: China ha pasado del trote al galope. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y profesor de Ciencias del Sistema Terrestre en la Universidad de Potsdam, es copresidente de la Comisión Global sobre la Economía del Agua. Inga Strümke es profesora asociada de Inteligencia Artificial en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y autora de *Máquinas que piensan:* (Rheinwerk Publishing, 2026).