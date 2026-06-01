Coahuila gana el título nacional de rugby con dos oros en la Olimpiada Nacional 2026

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    Coahuila gana el título nacional de rugby con dos oros en la Olimpiada Nacional 2026
    Coahuila logró el pentacampeonato en la categoría M-20 al derrotar al Estado de México en la final. FOTO: INEDEC

La Selección Coahuila conquistó el campeonato nacional de rugby en la Olimpiada Nacional 2026 al obtener dos medallas de oro y una de bronce

La Selección Coahuila de rugby confirmó su lugar entre las principales potencias del país al conquistar dos medallas de oro y una de bronce durante la Olimpiada Nacional 2026, celebrada en Puebla, resultados que le permitieron quedarse con el título nacional de la disciplina.

Las representaciones coahuilenses tuvieron actuaciones destacadas en las distintas categorías, coronando una participación que volvió a colocar al estado en lo más alto del rugby mexicano.

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Uno de los momentos más emocionantes de la competencia llegó en la final varonil M-17, donde Coahuila protagonizó una reacción en los últimos instantes del encuentro frente a Querétaro.

Cuando parecía que el campeonato se escapaba, los coahuilenses lograron igualar el marcador 14-14 en la última jugada del partido, enviando la definición a una ronda de penales.

En esa instancia, el conjunto estatal mostró sangre fría para imponerse por 1-0 y asegurar la medalla de oro, desatando el festejo de jugadores, entrenadores y familiares que siguieron el encuentro.

La victoria representó el cierre perfecto para un torneo en el que el equipo mostró carácter y capacidad de respuesta en momentos decisivos.

La M-20 mantiene el dominio nacional

Si la categoría M-17 ofreció emoción, el equipo varonil M-20 ratificó una historia de éxito que se ha consolidado en los últimos años.

Coahuila derrotó al Estado de México por marcador de 26-19 en la gran final para conseguir su quinto campeonato consecutivo en la Olimpiada Nacional, una marca que refleja la continuidad y fortaleza del programa estatal de rugby.

El encuentro exigió concentración durante los 80 minutos, ya que el representativo mexiquense se mantuvo en la pelea hasta el final. Sin embargo, los coahuilenses aprovecharon sus oportunidades ofensivas y lograron mantener la ventaja para asegurar el pentacampeonato.

Con este resultado, la generación M-20 reafirmó el dominio que ha ejercido en la máxima competencia juvenil del país.

Bronce para las mujeres coahuilenses

La cosecha de medallas se completó gracias al equipo femenil M-20, que obtuvo la presea de bronce tras imponerse de manera contundente a Veracruz.

Las coahuilenses dominaron el encuentro de principio a fin y sellaron la victoria con marcador de 35-0, dejando pocas oportunidades a sus rivales y mostrando una sólida actuación tanto en defensa como en ataque.

El resultado permitió que el estado cerrara su participación con presencia en el podio en todas las categorías disputadas.

Gracias a estos resultados, Coahuila se quedó con el campeonato nacional de rugby dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

El estado compartió el podio general con Nuevo León y el Estado de México, pero fue la delegación coahuilense la que acumuló los mejores resultados para quedarse con el primer lugar de la clasificación.

La obtención de dos medallas de oro y una de bronce confirma el crecimiento sostenido de este deporte en la entidad y fortalece la posición de Coahuila como una de las referencias del rugby juvenil en México.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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